Marković: MA kritikuju oni koji su iz njega iznijeli najviše novca

Premijer Duško Marković, kazao je da će Vlada podržavati Montenegro airlines i poručio da oni koji su najviše novca iznijeli iz ove kompanije danas je i najviše kritikuju. To je kazao na kraju posjete Ulcinju, odgovarajući na pitanja novinara.

“Danas Montenegro Airlines kritikuju oni koji su najviše novca iznijeli iz Montenegro Airlinesa po osnovu naknada u upravnim odborima, dnevnicama, putovanjija… Treba li da Vas podsjetim koji su to ljudi? Ja neću, ali pitajte gospodina Konjevića, on to bolje zna jer je tamo bilo najviše ljudi iz njegove stranke“, rekao je predsjednik Vlade.

Potpredsjednik SDP, Raško Konjević pozvao je juče Specijalno državno tužilaštvo da ispita ugovore kojima se profit Aerodroma Crne Gore u iznosu od 2,3 miliona eura daje kao garancija Montenegro Airlines-u (MA) za kredit kod Hipotekarne banke.

Marković je danas poručio da odgovorna Vlada ne smije dozvoliti da opterećenja i ta zaduženja Montenegro Airlinesa padne u jednom danu na teret budžeta.

“Prema tome, samo neodgovorni pojedinci, politički ostrašćeni i politički kalkulanti mogu Vladi spočitavati njeno opredjeljenje i njenu namjeru da podrži Montenegro Airlines i da ga dovedu u fazu kada će problemi koje poslovanje Montenegro Airlinesa predstavlja za Vladu i za budžet biti kvalitetnije riješeno“, rekao je premijer dodajući da preusmjereni prihod nijesu sredstva Aerodroma nego budžeta.

On je poručio da ako MA ne bude imao perspektivu Vlada će u skladu sa zakonom pokrenuti procedure da preuzme odgovornost za to i da izmiruje obaveze prema kreditorima.

“Da li radimo po zakonu – o tome odlučuje neko drugi. Mi smo to uradili u skladu sa zakonom i po osnovu ovlašćenja koja ima Vlada. Ko god misli da Vlada to nije uradila po zakonu ima tužioca, ima policiju, neka objavljuje, neka potkazuje, neka denuncira, a mi ćemo raditi svoj posao”, rekao je Marković.

