Marković: Zasukali smo rukave na valorizaciji resursa

Premijer Duško Marković otvorio je večeras Hotel Jadran Iberostar u Perastu kategorije 5 zvjezdica i poručio da činjenica da četrdeseti hotel otvoren u mandatu ove Vlade pokazuje da uspjeh ne dolazi sam od sebe već da je Vlada odlučno “zasukala rukave“ kako bi u cijeloj Crnoj Gori, od Herceg Novog do Žabljaka, od Ulcinja do Kolašina, započeli valorizaciju važnih razvojnih potencijala.

“Nije prošlo mnogo od kada smo u maju ove godine otvorili adaptirani Hotel Rivijera Njivice koji posluje u sastavu hotelske grupacije Iberostar. Danas sa predstavnicima kompanija Imobilia i Belvi, sada već mogu kazati – prijateljima Crne Gore – prisustvujem otvaranju još jednog hotela koji će poslovati u sastavu ove hotelske grupacije. Tim prije, posebno mi je zadovoljstvo da čestitam investitorima na realizaciji projekta Hotela Jadran-Iberostar, kategorije 5 zvjezdica. A ovo je ujedno i 40. hotel koji otvaramo u mandatu ove Vlade. (33 u 2017. i 7 u 2018.)“, naveo je Marković.

Premijer je rekao da novi hotel u nekadašnjoj palati Smekja nije samo investicija, već primjer kako se naslijeđeno bogatstvo pretvara u opšte dobro i doprinos zajedničkom interesu.

“Siguran sam da sa novim ruhom, ovaj hotel u Perast vraća duh ugledne porodice Smekja, baš onako kako je Petar Smekja poslije čuvenog trgovačkog poduhvata brodom Leon Koronato, doprinio privrednom povezivanju baltičkih zemalja sa Venecijom u XVIII vijeku. Zato želim baš odavde da poručim da cilj ove Vlade nije da se hvalimo onim što imamo u Crnoj Gori, već da se to što imamo stavi u funkciju razvoja i prosperiteta! Palata Smekja danas je jedan od prvih uspješnih objekata kulturnog turizma, koji legitimiše zemlju jedinstvene kulture i jedinstvenog turističkog potencijala. Ova zgrada bila je zapostavljena, i bez svoje šire upotrebne vrijednosti. Reprezentativno zdanje barokne arhitekture Perasta platilo je danak višedecenijskoj službi za potrebe fabrike konfekcije. Ta uloga, i takvo stanje, bilo je uvod u njegovu devalvaciju, pa i ruiniranje, sa opasnostima da i njegova kulturna vrijednost bude umanjena. Zbog toga pozdravljam investitora koji je imao viziju društvene odgovornosti, i jednako koliko i Država, osjećao potrebu da zaštiti kulturno dobro, pretvarajući ga u jedan od najmarkantnijih objekata Crne Gore i ovog dijela Jadrana“, rekao je predsjednik Vlade.

Nabrajajući razvojni niz duž obale Boko-kotorskog zaliva premijer je ocijenio da Crna Gora čuva svoje mjesto reprezentativne destinacije na Jadranu.

“Osim odlučnosti Vlade da obezbijedi sve preduslove za povećanje investicija i razvoj turizma, iza ovakvih rezultata stoje i renomirani svjetski hotelski brendovi poput: Amana, Ramade, Karisme, Iberostara, S heratona, Regenta i Hiltona. Ali i činjenica da su već ugovoreni i da se radi na izgradnji ili rekonstrukciji hotela kojim će upravljati brendovi One&Only (koji je prvi u Evropi), Falksteiner, RitzCarl ton i Chedi. Zato je i obaveza Vlade da podstiče i obezbjeđuje razvoj kvalitetne energetske infrastukture, da razvija aerodrome i izgrađuje puteve“, rekao je Marković.

Dodaje da je podsticaj našim naporima dao i nedavno održan samit u Londonu na kojem je Investicioni okvir za Zapadni Balkan, u okviru Berlinskog procesa, opredijelio bespovratnu finansijsku podršku projektu budvanske zaobilaznice kao dijela jadransko‐jonske brze saobraćajnice u iznosu od 42,1 miliona eura.

“Nakon realizacije ovakvih projekata, ekonomski rast i rekordi u turizmu neće biti privremeni trend – već konstanta i obilježje razvijene Crne Gore! Svjesni smo da uspjeh ne dolazi sam od sebe. Zato smo odlučno „zasukali rukave“ kako bi u cijeloj Crnoj Gori, od Herceg Novog do Žabljaka, od Ulcinja do Kolašina, započeli valorizaciju važnih razvojnih potencijala. Ponosni smo što od najvećeg projekta – a to je autoput, preko razvoja ski-centara na sjeveru, do projekata lokalne infrastrukture, već imamo značajne rezultate, i što podižemo stepen poštovanja rokova“, rekao je Marković.