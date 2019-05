Miličković: Katnić i Stanković zaštitnici organizovanog kriminala

Crnogorsko tužilaštvo je zarobljena institucija, a vrhovni državni tužilac Ivica Stanković i glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić su zaštitnici organizovanog kriminala i trebalo bi da podnesu ostavke, poručio je predstavnik Grupe građana Građanska akcija, Vasilije Miličković.

On je danas, na protestnoj pres konferenciji, pozvao vrhovnog državnog tužioca Ivicu Stankovića i glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića da otvore izviđaj po krivičnoj prijavi, koju je 23. januara podnio protiv premijera Duška Markovića „kao organizatora kriminalne grupe“.

“Ta kriminalna grupa je opljačkala 80 miliona eura. Ovo je moj deseti pres ispred Tužilaštva, i sedma-osma pisana urgencija da otvore izviđaj. Ovo je dokaz da gospoda Stanković i Katnić treba da vrate novac poreskim obveznicima“, rekao je Miličković.

On smatra da Stanković i Katnić „svjesno gaze“ Ustav, kao najveći pravni akt.

“A oni bi trebalo da ga štite. Svaki građanin ima pravo da dobije informaciju po prijavi, koju preda državnom organu. Mene Katnić izbjegava četiri, pet mjeseci. Tužilaštvo je zarobljena institucija i ova dvojica starješina su zaštitnici organizovanog kriminala i pljačke vrha vlasti“, poručio je Miličković.

On je pozvao Katnića da ga uhapsi, ukoliko ne govori istinu.

“Katnić zna da je sve istina, a Marković ćuti, jer zna da je kriminalac. Građani neće da imaju kriminalca za premijera, ni za predsjednika države. Građani neće korumpirane tužioce. Oni se ne mogu od mene zaštititi policijom, već samo činjenicama i argumentima“, rekao je Miličković.

On je najavio da će u ponedjeljak ponovo doći ispred Državnog tužilaštva i „neću vam dati mira dok ne uhapsite Markovića, ili mene, ili dok ne uradite ono što svi građani Crne Gore traže od vas, da podnesete ostavku“.

Miličković je rekao da je pozvao sve lidere opozicije da mu se danas pridruže na protestnoj konferenciji ispred Državnog tužilaštva.

“Da ste vi danas došli ovdje, sjutra bi već bila nova Crna Gora. Ali vi ste, gospodo, korumpirani lideri opozicije i vi niste opozicija. Vi ste lažna opozicija i lažni lideri. Vi ste sluge mafijaškog režima. Ovaj režim može da padne za dva dana, ali vi ne želite da promijenite ovu mafijašku vlast“, kazao je Miličković.

On je ispred Vlade Crne Gore upitao premijera Duška Markovića „da li ga je sramota“ što je 2017. godine na Televiziji Crne Gore „reklamirao sebe i svoju partiju i što ste zloupotrijebili budžet Crne Gore kazujući vašim poltronima iz Herceg Novog iz Demokratske partije socijalista (DPS) da oni mogu građanima da kažu da će ukoliko oni pobijede imati školu u Igalu“.

“Krivičnu prijavu sam podnio 7.maja 2017. godine, kada sam se naježio kad sam Vas čuo. A ta krivična prijava spava treću godinu. Tako funkcioniše država u kojoj ste Vi premijer“, kazao je Miličković.

On je rekao da se premijer hvalio sa otkupom akcija u Elektroprivredi Crne Gore, kod isplate italijanske kompanije A2A.

“Rekli ste da to nije koštalo ni budžet ni građane ni euro. Niste kazali kako ste isplatili Italijane, a da to ništa nije koštalo budžet. Vi ste tu opet napravili krivična djela. Ja sam vam poslao poruku da za Novu 2018. godinu sa Italijanima raskinete ugovor, da pozajmite u inostranstvu 200 miliona eura i da isplatite Italijane. Da ste to uradili, vi ne biste 50 miliona bacili kroz dividenu A2A, ne biste bacili 14 miliona kroz otkup propalih akcija Rudnika uglja“, kazao je Miličković.

On je rekao da je Elektroprivreda osiromašena i opljačkana.

“Ako Elektroprivreda septembra ne otkupi sopstvene akcije, kao što ne smije da ih otkupi, one prelaze u vaše vlasništvo. Zato vi niste dali euro iz budžeta. Ja sam Vas učio da, kada otkupite akcije A2A sa kreditom, uzmete 200 miliona od Elektroprivrede na kamatu, umjesto banaka i da ih vratite Elektroprivredi, svake godine po 50 miliona iz dividende. Onda ne biste napravili krivično djelo“, rekao je Miličković.

On je od premijera ponovo zatražio da odgovori na pitanje zašto je, kako je kazao, Vlada na Skupštini akcionara Elektroprivrede Crne Gore 28. marta prošle godine, odustala da odlučuje gdje će EPCG investirati 80 miliona eura.

On je rekao da je premijer najavio izgradnju vjetroelektrane na Gvozdu, hidroelektrane na Komarnici, solarnih panela na Briskoj gori.

“Smijete li da kažete građanima hoće li i ta struja biti subvencionirana, hoće li i građani i tu struju da plaćaju, kroz OEI 1 i OEI 2. Ili ćete napraviti novu, ko zna koju po redu, diskriminaciju među proizvođačima i po ko zna koji put ćete zgaziti Ustav“, kazao je Miličković.

On je najavio da će, sljedeće sedmice ispred Vlade, doći da od premijera čuje dogovore na postavljena pitanja.

Predstavnik Grupe građana Građanska akcija, Božidar Vujičić, kazao je da predsjednik Vlade i ministri nelegalno obavljaju funkcije, jer su institucije nelegalne pošto su, kako je rekao, izabrane od neustavne Skupštine.

“Ja pitam premijera zašto su njegova Vlade i ove prije njega moju podrodicu i sve građane Crne Gore zadužile od 2007. godine do danas pet puta više? Država je 2007. godine dugovala 700 miliona, a sada dugujemo četiri milijarde eura. Zašto ne predloži Skupštini Zakon o Vladi, kojim bi se definisala njihova odgovornost- da neko odgovara što nas toliko zadužuju“, kazao je Vujičić.

On je premijeru Markoviću poručio da država pripada svim građanima, a ne “samo njima i njihovim srodnicima“.