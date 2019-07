Mobilne naknade niže od šalterskih i do 50 odsto

U Crnoj Gori iz godine u godinu raste broj građana koji koriste mobilno bankarstvo, odnosno preko aplikacije na pametnom telefonu ili računara plaćaju račune, prebacuju novac… ali i dalje znatno zaostaje za razvijenijim zemljama. Podaci banaka pokazuju da ova vrsta bankarstva štedi vrijeme a i novac, jer su naknade za transakcije obavljene preko mobilnih aplikacija niže od onih preko šaltera i do 50 odsto, zavisno od banke.

Prema podacima Centralne banke Crne Gore koje je Pobjeda ranije objavila, bilo je 43.626 korisnika mobilnih plaćanja koja su komotnija, brža i jeftinija od klasičnih.

U Erste banci kažu da je 11,46 odsto naloga građana “mobilno”, a da su provizije na te transakcije jeftinije do 50 odsto.

“Na svom pametnom telefonu klijent može obaviti gotovo sve što i na blagajni, samo bez čekanja u redovima, bez odlaska u banku i uz provizije niže do 50 odsto. Jednostavno i brzo mogu se obavljati transakcije u domaćem i ino platnom prometu, plaćati redovne mjesečne obaveze jednostavno na osnovu ranijih šablona ili ugovoriti trajni nalozi, imati uvid u plaćanja i stanje na računima, kreditnim karticama, kreditima i depozitima, naručiti izvod, ugovoriti SMS notifikacija…”, pojasnio je za Pobjedu Bojan Burić, direktor Sektora direktnih kanala u Erste banci.

Mbanking aplikacija Erste banke, dodaje on, sadrži opciju “Slikaj i plati” (za kompanije koje ispostavljaju mjesečne račune na kojima se nalaze bar kod ili QR kod), a koja omogućava plaćanje računa fotografisanjem barkoda, QR koda ili dijela računa i uz samo par dodira ekrana.

“Tu je i “eUplatnica” automatski kreiran nalog za plaćanje koji je povezan sa ugovornim trajnim nalogom, a za koji klijent sam bira kada će ga potvrditi i platiti obavezu. Erste mBanking sadrži i brojne druge opcije, ekrani aplikacije se mogu personalizovati ubacivanjem omiljenih fotografija”, ističe Burić.

Erste banka, koja je aplikaciju mobilnog bankarstva ponudila krajem 2017, ima više od sedam hiljada korisnika elektronskog bankarstva.

I u Hipotekarnoj banci tvrde da raste broj korisnika ovog bankarstva i da su naknade niže od klasičnih.

“Najveći broj naknada, za transakcije koje se obavljaju putem mobilnog bankarstva, je u prosjeku za 20 odsto povoljniji od istih realizovanih na šalteru banke. Takođe, svi interni nalozi za prenos izvršeni putem mobilnog bankarstva su besplatni”, saopštili su Pobjedi iz Hipotekarne banke.

Zaključno sa 30. junom tekuće godine 43 odsto klijentske baze Hipotekarne banke koristi uslugu mobilnog bankarstva.

“U posljednjih 12 mjeseci putem mobilnog bankarstva realizovano je preko 120.000 transakcija (mjesečno više od 10.000 transakcija). Klijenti dominantno koriste aplikaciju za plaćanje režijskih troškova i interne prenose sredstava sa računa na račun”, objašnjavaju u Hipotekarnoj banci.

I u CKB isziču da su “mobilne” transakcije jeftinije, ali ne navode procenat.

“Provizije za transakcije putem CKB GO mobilnog i internet bankarstva su povoljnije u odnosu na klasične, a prva dva mjeseca servis je besplatan. Klijenti su vrlo zadovoljni servisom koji pruža više komfora i sa funkcionalnog i sa finansijskog aspekta”, navode u CKB.

U CKB-u je, kako kažu, preko 16.500 aktivnih korisnika CKB GO servisa, mobilnog i internet bankarstva, uz konstantan rast broja korisnika i transakcija na mjesečnom i godišnjem nivou.

“Od februara prošle godine, kada je servis lansiran, pa do danas, taj trend je u konstantnom porastu, a rast se u istom intenzitetu očekuje i u narednim mjesecima. Preko 60 odsto aktivnih korisnika CKB GO servisa napravi 10 ili više transakcija mjesečno. Pored standardnih plaćanja mjesečnih računa i komunalija, klijenti često putem aplikacije kreiraju štednju, podešavaju limite na karticama, ali koriste i jedinstvenu mogućnost prenosa novca putem QR koda. Zanimljiv je i rast korišćenja modula za pomoć u upravljanju ličnim finansijama, postavljanje želja i ciljeva, kategorizacije transakcija, a sve uz pomoć CKB GO aplikacije”, pojašnjavaju u CKB.

Sosijete ženeral banka ima nekoliko hiljada korisnika ove vrste bankarstva.

“Broj korisnika elektronskog bankarstva značajno raste. Ovu vrstu usluge moguće je dobiti potpuno besplatno u okviru nekih paketa proizvoda. FUN Club paket za mlade je jedan od njih i on je u potpunosti besplatan za ljude od 13 do 27 godina starosti koji nijesu u radnom odnosu. Paket FUN Club za mlade sadrži transakcioni račun, Mastercard FunClub karticu, uslugu SMS izvještavanja o promjenama na računu, SOGeMOBILE mobilno bankarstvo, kao i UNIQA osiguranje od zloupotrebe kartice i to sve besplatno”, objasnili su ranije iz Sosijete ženeral banke.

Ovu vrstu bankarstva uskoro bi trebalo da pruža i Prva banka Crne Gore. Iz ove banke je saopšteno da je u toku razvoj aplikacije za mobilno bankarstvo i da će do kraja godine imati u ponudi ovaj servis.