Mobilno plaćanje kao stil života

Ponuda kompanije m:tel, takozvani mPAY, koji podrazumijeva plaćanje računa putem mobilnog telefona, postala je jedna od omiljenih i svakodnevnih aktivnosti crnogorskih građana, a naročito omladine, koja je novu opciju objeručke prihvatila.

Plaćanje putem telefona, za veoma kratko vrijeme zaživjelo je na trafikama, u prehrambenim prodavnicama, taksi vozilima, kozmetičkim marketima, restoranima, hotelima. Opcija mobilnog plaćanja brzo je postala popularna kod mlađe populacije. Đaci i studenti ne kriju fascinaciju činjenicom da mobilnim telefonom mogu da plate račune, jer je poznato da je mobilni telefon najvažnija sporedna stvar na svijetu današnjice.

Tako su i studentkinje političkih nauka Ivana i Zilha, u razgovoru sa novinarom „Pobjede“ priznale da su oduševljene novom ponudom ove telekomunikacione kompanije, koja je prvi put u Crnoj Gori uvela plaćanje putem mobilnog telefona. Ne prođe ni jedan dan da studenti ne svrate do prodavnice, pa tako Ivana i Zilha kažu da je nakon predavanja na fakultetu to njihova neizbježna destinacija. One naglašavaju da su trgovački lanci Idea i Aroma zbog raznovrsnosti neizbježni.

“Da budemo iskrene, nijesmo očekivale da je ponuda mobilnog plaćanja ovako funkcionalna, praktična i što je najvažnije jako jednostavna, jer za mobilno plaćanje potrebno je svega nekoliko sekundi. Najviše nas je obradovalo kada smo vidjeli da je ta opcija dostupna u ovim trgovačkim objektima, imajući u vidu da studenti ne mogu zbog brojnih obaveza da idu u velike nabavke, već svakog dana svraćaju do prodavnice. Plaćanje putem telefona je mnogo lakše od klasičnog načina plaćanja, a naročito zbog činjenice da u prodavnicu možemo da svratimo i kada novčanik nije kod nas kazale su nam studentkinje”,rekle su Ivana i Zilha.

Ivana i Zilha očekuju da će ubrzo biti omogućeno plaćanje mobilnim telefonom na svim prodajnim mjestima.

“Najviše nas je iznenadila jednostavnost procedure. Kada je počelo da se govori o mPAY-u mislile smo da je procedura komplikovana, ali činjenica je da je jednostavnije i od plaćanja karticama. Mnogo bi nam bilo jednostavnije kada bismo mogle da plaćamo telefonom u buticima, tržnim centrima i slično rekle su one”, samtraju one.

Studentkinje su naglasile da je izvanredno i to što nije neophodno imati pametni telefon da bi se koristio mPAY. Nakon predavanja i kupovine, Ivana i Zilha su odlučile da odu kući taksijem, jer je dan bio previše naporan da bi šetale. Vožnja „siti taksijem“ je bila novo iskustvo, jer su prvi put vožnju platile telefonom.

Taksista tog udruženja je naveo da sve više njihovih mušterija koristi mogućnost da prevoz plati mobilnim telefonom, putem mPAY platforme.

“Plaćanje telefonom posebno je značajno za djecu i mlade, jer sve više roditelja odlučuju da djeci omoguće upotrebu te usluge”, tvrdi vozač taksija.

Jednostavnija trgovina u velikim supermarketima

Jednostavna procedura plaćanja telefonom naročito je obradovala kasirke u trgovinama Aroma i Idea.

One su zadovoljne što broj građana koji plaćaju račune mobilnim telefono raste iz dana u dan.

“Doskorašnju komplikovanu proceduru plaćanja i vraćanja kusura, zamijenilo je jednostavno prislanjane telefona terminalu i pozivanje broja 1818. Samo par sekundi nakon prislanjanja telefona, terminal izbaci račun”, objasnile su kasirke ovih trgovačkih lanaca.

Korisnik nakon obavljene trgovine dobije poruku, odnosno obavještenje koliko novca je potrošeno, koliko je stanje na računu i u kom objektu je obavljena transakcija.