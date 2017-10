MA: Stečaj bi proizveo višemilionsku štetu državi

Zatvaranje Montenegro Airlines-a ili odlazak u stečaj u periodu prije ili tokom turističke proizveo bi direktnu štetu kompaniji i državnom budžetu, koja bi se mjerila u više desetina miliona eura, ocijenjeno je iz nacionalne avio kompanije.

Oni su saopštili da je MA od 01. juna do 30. septembra u redovnom, čarter i kod šer saobraćaju prevezao 297.732 putnika, sa ostvarenih 3.322 leta u redovnom i čarter saobraćaju.

Kako su kazali, za prvih devet mjeseci ove godine prevezeno je ukupno 464.115 putnika, a plan je da se u poslednjem kvartalu preveze još oko 86 hiljada putnika, tako da će ukupan broj za cijelu godinu biti oko 550 hiljada prevezenih putnika.

“Odnosno MA prevozi trećinu ukupnog broja putnika na godišnjem nivou na crnogorskim aerodromima, u periodu van sezone taj procenat ide i do 45 odsto. Pri tome čini Crnu Goru dostupnu i povezanu sa glavnim evropskim centrima preko cijele godine”, kaže se u saopštenju te kompanije.

Kako navode, na bazi nedavnog istraživanja tržišta za potrebe kompanije, ispostavlja se da je indirektni doprinos MA crnogorskoj turističkoj privredi na bazi prevezenih 550 hiljada putnika na godišnjem nivou oko 165 miliona eura.

“U 2018. godini planiramo da prevezemo oko 620 hiljada putnika, pa će taj doprinos biti znatno veći, blizu 200 miliona eura”, precizira se u saopštenju.

Iz MA su saopštli da je preliminarni rezultat finansijskog poslovanja za prvih devet mjeseci ove godine za dva miliona eura bolji u odnosu na isti period prethodne godine, dok će godišnji obrt iznositi oko 60 miluona eura.

“U MA je po svim vrstama ugovora angažovano oko 450 zaposlenih (optimizacijom će broj biti sveden na oko 350), većinom stručnog i licenciranog letačkog, tehničkog i zemaljskog osoblja u čiju su obuku uložena značajna sredstva. Neto plata zaposlenih je na godišnjem nivou oko pet miliona eura, što je značajan generator tražnje u Crnoj Gori, uz činjenicu da je za potrebe kompanije uposlena i domaća privreda u vrijednosti između 1,5 do dva miliona eura”, precizira se u saopštenju.

Kako navode iz MA, model koji se trenutno razmatra, uz optimizaciju na svim nivoima poslovanja i finansijsko restrukturiranje, osim povećanja prihoda i broja putnika, značio bi i stvaranje pretpostavki za redovno izmirenje svih obaveza koje proizilaze iz poslovanja.

“Gore navedeni podaci pokazuju značaj koji kompanija ima za turizam i ukupnu crnogorsku privredu, i očigledno je da je uspješno poslovanje kompanije u 2017. godini gledano kroz broj prevezenih putnika uticalo na dobre turističke pokazatelje i visok privredni rast”, tvrde iz MA.

Prema njihovim riječima, zatvaranje kompanije ili njen odlazak u stečaj u periodu prije ili tokom turističke sezone značilo bi ogromnu štetu za državu, i kroz negativan imidž destinacije Crne Gore i, ekonomski, u smislu plaćanja obeštećenja putnicima i dobavljačima, i raspada jednog složenog poslovnog sistema koji je građen preko 20 godina.

“Takav scenario bi proizveo direktnu štetu, i kompaniji i državnom budžetu, koja bi se mjerila u više desetina miliona eura”, ocijenili su iz MA.

Oni su kazali da na osnovu svega navedenog, sa žaljenjem konstatuju da se rezultati koje je kompanija ostvarila u ovoj godini pokušavaju politički obojiti, s namjerom da se napravi direktna šteta kompaniji zbog partikularnih političkih interesa.

Premijer Duško Marković, kazao je da će Vlada podržavati Montenegro airlines i poručio da oni koji su najviše novca iznijeli iz ove kompanije danas je i najviše kritikuju. To je kazao na kraju posjete Ulcinju, odgovarajući na pitanja novinara.

“Danas Montenegro Airlines kritikuju oni koji su najviše novca iznijeli iz Montenegro Airlinesa po osnovu naknada u upravnim odborima, dnevnicama, putovanjija… Treba li da Vas podsjetim koji su to ljudi? Ja neću, ali pitajte gospodina Konjevića, on to bolje zna jer je tamo bilo najviše ljudi iz njegove stranke“, rekao je predsjednik Vlade.

On je poručio da ako MA ne bude imao perspektivu Vlada će u skladu sa zakonom pokrenuti procedure da preuzme odgovornost za to i da izmiruje obaveze prema kreditorima.