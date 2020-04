Mugoša: Zahtjevi za moratorijum na poreske obaveze vrijedni 10 miliona eura

Ekonomske mjere Vlade su blagovremene i odgovorne, kaže direktor Poreske uprave Miomir M. Mugoša. Za Novu M poručuje da je značajan broj preduzeća zatvoren što će se odraziti i na naplatu prihoda. Kako je naglasio, 1.750 poreskih obvezinika je tražilo odlaganje poreskih obaveza, a iznosn traženih odlaganja je 10,5 miliona eura i to su dominantno djelatnosti koje su u kategoriji zabranjenih ili otežanih uslova poslovanja, a to je dominantno turizam i ugostiteljstvo.

“Za 4.700 preduzeća je zabranjen rad. Oni su u aprilu 2019. godine u poreskim prihodima učestvovali 14.500 miliona eura. Tako da očekujemo značajno manje prihode. Zanimalo nas je koliko je kompanija tražilo moratorijum na otplatu poreskih obaveza i kumulativno koliki je iznos tih obaveza za koje je traženo odlaganje otplate”, kazao je Mugoša.

Iako je Poreska uprava imala plan naplate poreza za vrijeme ljetnje turističke sezone, sve to pada u vodu. Novonastala situacija mijenja prognoze, a Mugoša kaže da ne postoji stručnjak koji bi mogao napraviti procjenu koliko će se tokom sezona naplati poreza.

“Ono što je bila naša projekcija je da tokom ljetnje turističke sezone naplatimo 306 miliona eura. Već znamo da u maju mjesecu ove ključne djelatnosti koje doprinose punjenju budžeta, a to je turizam i ugostiteljstvo, neće raditi

sigurno u prvoj polovini maja. Očekujemo, po projekcijama, da oni počnu da rade u drugoj polovini maja mjeseca, a pošto se u junu ubiraju prihodi iz maja, vjerovatno ćemo u junu imati značajo manje prihode u odnosu na one koji su planirani. Kada govorimo o julu i avgustu ključno će biti da li će se otvoriti granice”, kazao je on.

Prvi čovjek Poreske uprave kaže da je u periodu od 2016. do 2019. godine naplaćeno 850 miliona eura više novca nego li na raniji trogodišnji period.

“Mi smo u prvom kvartalu ove godine nastavili jedan dobar trend naplate prihoda iz prethodnih godina. Naplaćeno je 282 miliona eura, što je 20 miliona više nego u istom periodu prošle godine, odnosno 15 miliona više od plana. Zaključno sa 31.12.2019. godine poreski dug je smanjen za 210 miliona eura i on jeiznosio 387 miliona eura. Mi smo imali realne procjene da će i u 2020. godini se nastaviti trend smanjenja poreskog duga i vjerovatno bi se to i desilo

da nemamo novonastalu situaciju, gdje realno zbog potrebe da se održe privredne aktivnosti smo potpuno svjesni da će doći do porasta poreskog duga”, naveo je on.

No, Mugoša tvrdi da će imati razumijevanja za privredu. Zato već imaju neka rješenja.

“Jedno vrlo pozitivno iskustvo govori da bi možda ključna podrška u narednom periodu preduzećima koja imaju otežane uslove rada ili im je zabranjen bio rad bi bio novi reprogram poreskih obaveza na duži vremenski period, a da napomenem da je period prvog reprograma bio pet godina i da se kroz taj reprogram omogućavalo onim poreskim obveznicima koji uredno izmiruju svoje obaveze se otpise kamata. Možda bi to bila značajna mjera podrške u narednom periodu”, rekao je on.

Pred nama je teška godina, kaže Mugoša i poručuje da je optimista kada je u pitanju oporavak crnogorske ekonomije.

“Očekuje nas vrlo zahtjevan period u kome ćemo imati možda i dugoročne posljedice kada je u pitanju naša ekonomija. Prednost naše ekonomije je što je mala što smo u prilici da se na fleksibilniji način prilagodimo novonastalim okolnostima ali vjerujem da ćemo u narednim mjesecima imati priliku da možda ove pesimističke procjene ostavimo iza nas i da krenemo sa oporavkom”, naveo je on.

Siguran je Mugoša da će treći paket mjera na kojima se radi biti ključan za uspješan opooravak crnogorske priverede.