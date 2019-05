Nadležni iz Herceg Novog tvrde: Predsezona najavljuje uspješno ljeto

Najveći broj gostiju ovoga ljeta Herceg Novi očekuje iz Srbije, Bosne i Hercegovine, bivših zemalja Sovjetskog Saveza, Makedonije, potom iz zemalja Zapadne Evrope, kao i iz Poljske i Mađarske, kaže za CdM direktor Turističke organizacije Herceg Novi Pavle Obradović te dodaje da pripreme za predstojeću ljetnu turističku sezonu teku prema planu i da su u završnoj fazi.

Realizovan marketinški plan

“Sve aktivnosti Turističke organizacije Herceg Novi usmjerene na predstojeću sezonu odvijaju se uspješno još od početka godine zahvaljujući preciznom marketinškom planu koji se u najvećem dijelu već realizovao. Očekivanja su iznad prošlogodišnjih jer je cilj da se svake godine procentualno poboljša efekat i popunjenost”, kazao je i dodao da je fokusiranost na poboljšanje popunjenosti u vansezoni gdje postoji dosta prostora za rast.

Prema njegovim riječima sezona počinje svakako mnogo ranije od kalendarskog starta ljeta, a tome u prilog ide činjenica da su kapaciteti u velikoj mjeri bukirani već u predsezoni.

“Organizuju se razne manifestacije, a u saradnji sa Nacionalnom turističkom organizacijom predstavljamo našu ponudu na najznačajnijim sajmovima turizma, kao i u okviru “roadshow” kampanje koja traje do kraja maja. Preostale su još promocije na beogradskom manifestu, u Subotici, Novom Sadu i Skoplju. Reakcije su pozitivne, jer je interesovanje turista i medija iz regiona za ovogodišnju ponudu Herceg Novog veoma izraženo”, tvrdi on.

Govoreći o problemima s kojima se suočava turistička organizacija grada, kazao je da su zahvaljujući istraživanjima, anketama, kao i razgovorima sa predstavnicima turističke privrede, izvjesni problemi evidentirani no da su već iznašli najbolje modele kako da ih prevaziđu.

“Komunalna preduzeća rade punim kapacitetima, pa očekujemo da neće biti većih problema u toku sezone. Nedostatak parking mjesta problem je koji Herceg Novi ima tokom ljetne sezone ali to je nešto sa čime se susreće svaka dobro posjećena destinacija”, naglasio je Obradović.

Dobra saradnja s privrednicima

Obradović takođe naglašava da je saradnja sa kompletnom turističkom privredom grada dobra i da na čestim sastancima i susretima zajednički predlažu i razmatraju mogućnosti poboljšanja ponude, kao i prevazilaženja problema.

“Informacije koje dobijamo od turističke privrede od velikog su nam značaja i kao smjernice za dalje djelovanje u cilju što bolje popunjenosti kapaciteta”, kaže on uz napomenu da je smještajni katalog još uvijek u izradi.

Saopštio je da je u opštini Herceg Novi trenutno je privatnom smještaju registrovanih 1.439 apartmana i 2.606 soba.

“Grad raspolaže sa 39 hotela i sedam kampova. Ukupan broj registrovanih ležajeva u privatnom smještaju je 10.650, a u hotelima je ukupan kapacitet 4 371 kreveta”, rekao je on.

Niže cijene kroz promo pakete

Turiste koji se ovog ljeta odluče za ljetovanje u Herceg Novom očekuju cijene na nivou prošlogodišnjih, a u predsezoni promo paketi nude niže smještajne cijene.

“Cijene su uglavnom na nivou prošlogodišnjih, dok su u periodu predsezone cijene popularnije kada je privatni smještaj u pitanju, zahvaljujući Promo paketima od tri, pet i sedam noćenja, koji su novina od ove godine. Cijene noćenja u privatnom smještaju variraju od lokacije i udaljenosti od plaže. U prosjeku, cijene noćenja su od sedam do 15 eura u privatnom smještaju, dok su cijene noćenja u apartmanima već od deset eura. Cijene hrane i pića u kafićima i restoranima su takođe na nivou prošlogodišnjih, tako da se cijena kafe kreće od jednog do dva eura, cijena sokova od 1,5 do 2,5 eura, flaširana voda košta između jedan i dva eura”, kaže Obradović.

Veće boravišne takse

Ipak, ovoga ljeta turiste će u Herceg Novom dočekati veće boravišne takse.

“Od ove godine cijena boravišne takse je jedan euro za razliku od dosadašnje koja je iznosila 90 centi”, kaže Obradović i naglašava da je naplata boravišne takse u prva četiri mjeseca tekuće godine bila veća za 99,57 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

“Januar je bolji za 155,01 odsto, februar za 45,44 odsto, mart za 135,47 odsto a april za 91,35 odsto u odnosu na prošlogodišnji. U Herceg Novom trenutno boravi 5.249 registrovanih gostiju, a prema obrađenim statističkim podacima kojima raspolažemo, za prva tri mjeseca 2019. godine bilo je 289,4 odsto više dolazaka u odnosu na prvo tromjesečje 2018. godine”, rekao je Obradović.

Danijela Đonović