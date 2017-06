Ne ugrožavaju radovi turizam, nego taksisti koji pljačkaju turiste

Taksi prevoznici koji naplaćuju svoje usluge mnogo više nego što je njihova realna cijena predstavljaju najveći problem sa kojima se susreće crnogorski primorski turizam, ocijenio je predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja Žarko Radulović.

Kako je kazao Radulović u razgovoru za Dnevne novine, taksisti kvare imidž Crne Gore i ugrožavaju turističku privredu.

“Sa tom njihovom pljačkom, svi postajemo lopovi. Nije stvar u novcu, već se čovjek osjeća povrijeđenim. Zašto se tome ne stane na kraj, i ja se pitam. Mi smo tek nedavno počeli da pričamo o građevinama, dilerima soba, pica parčetu. Da smo počeli ranije, ovoga ne bi bilo”, objašnjava Radulović.

Građevinski radovi

Prema njegovim riječima, nije dobro što se gradi u toku sezone, ali ako su to radovi koji se mogu završiti za dan ili dva, to ne može poremetiti turistčku sezonu.

“Ništa to neće uticati na sezonu. Više će uticati deset taksista koji će opljačkati deset turista na raznim relacijama i naplatiti im kilometar sedam eura, to više ugrožava sezonu nego gradilište. Gradilište je nešto što je neminovno, to će se završiti i onda se poslije toga dugi niz godina ništa neće graditi i gosti će moći da odmaraju”, kaže Radulović.

Projekcije sezone

Govoreći o projekcijama za ovogodišnju sezonu, Radulović je optimista.

“Ona je već u ovom dijelu od 1. januara, pa zaključno sa 1. junom 25 odsto bolja nego prošle godine. Ja očekujem da ćemo ove godine biti bolji za 10 do 15 odsto u odnosu na prethodnu”, istakao je Radulović i dodao da su cijene uglavnom na istom nivou kao prošle godine.

Takođe, kako tvrdi Radulović, ove godine se bilježi porast broja turista sa svih područja.

“Rusi su prošle godine činili 27 odsto od ukupnog broja turista koji su posjetili Crnu Goru. Ove godine je evidentan rast sa svih područja, pa i Rusije. Dobili smo i nove destinacije, Mađarska, Poljska, skandinavske i baltičke zemlje. Kinezi će od jeseni značanije da krenu. To je jedan proces, ne ide preko noći”, saopštio je Radulović.