Nimanbegu: Rekreaturs se lažno predstavlja, Opština Ulcinj u blokadi i dovedena pred bankrot

Kompanija Rekreaturs iz Budve, članica Atlas grupe, od prije par dana zvanično je blokirala žiro-račun opštine Ulcinj, kada je i počelo prinudno izvršenje naplate potraživanja tužioca u iznosu većem od šest miliona eura, i to zbog slučaja iz 1983. godine, kada je na osnovu Rješenja republičkog komiteta za urbanizam Crne Gore, uklonjeno turističko naselje K1 na Velikoj Plaži,, saopštio je potpredsjednik Skupštine Crne Goer Genci Nimanbegu.

On je danas na konferenciji za novinare saopštio da se Rekreaturs lažno predstavlja, te da Opštini Ulcinj prije bankrot. Pozvao je premijera Duška Markovića, resorna ministarstva, Opštinu Ulcinj i tužilaštvo da se što prije pronađu rješenje za izlazak iz novonsatale situacije.

Nimanbegu je rekao da je firma Rekreaturs iz Kosova i to Samoupravna interesna zajednica za Odmor i rekreaciju radnika KOSOVA u Crnoj Gori registrovana u potpuno spornoj proceduri, pošto je registraciju obavilo nekoliko radnika te firme koji su izbjegli u Crnu Goru 1999. godine.

“Da je cijeli slučaj sumnjiv i da je sa namjerom smišljen, govori i to da je istu firmu 2002. godine kupila Atlas grupa za 60.000 eura, da bi nekoliko godina kasnije, pred Privrednim sudom, samo zbog jednog potraživanja tražila odštetu od 10,5 miliona eura, i to za objekte koji su pripadali Sindikatu Kosova. Podsjećam da je ova kompanija vlasnik Kamenova i to za samo 60.000 hiljada eura. I to sada vrijedi 14 miliona. Takođe je Rekreaturs Doo Budva u sporu sa građanima Budve, bivšim vlasnicima i upoznati smo da se i APK Agencija za privatizaciju Kosova, uključuje u novom sporu, pred Sudom u Kotoru gdje AkP spori legitimitet Rekreaturs doo Budva da se lažno predstavljaju”, istakao je on.

Prema njegovim riječima činjenica je da se Rekreaturs i dalje vodi i postoji na Kosovu, a da to naši Sudovi začudo previđaju.

“Sigurno je sporno i dalje, sam legitimitet Tužioca Rekreaturs Budva, i ne postoji Sudska odluka koja mi može dokazati suprotno te ne postoji nikakva logičnost u Odluci Suda. Te mogu slobodno reci da je odlukom Suda, neko ko se lažno predstavljao prepoznat kao akter u Sudskom sporu. Danas poslije pravosnažnosti odluke, vidimo da su ovi akteri uspjeli u svom naumu da sumnjivim okolnostima dobiju sudski spor na vrijednost od preko šest miliona eura, time otuđe jedan cijeli godišnji budžet opštine Ulcinj i dovedu opštinu pred bankrot”, kazao je Nimanbegu..

Posljedice su, kako kaže nesagledive, i njegovo ogorčenje ovom odlukom je veliko.

“Ovom odlukom će Opština Ulcinj će biti blokirana 10 do 11 mjeseci, toliko se procjenjuje da bi trajala prinudna naplata. I u tom periodu bi sve stalo sto se tiče rada opštine. Zaposleni opštine, šest preduzeća čiji je osnivač Opština, dobavljači a sto je najvažnije sav proces i rad jedne lokalne samouprave bi bio blokiran. Ovo je još jedna od odluka koju će građani opštine Ulcinj doživjeti kao odluku koja se donosi na njihovu štetu i to van naše opštine, kao dosta takvih do sada”, rekao je on.

Nimanbegu postavlja pitanje zašto je trebalo preko tri decenije da se donese konačna odluka i to na štetu opštine Ulcinj i njenih građana, ako se zna da to nije bila njena odluka već odluka organa tadašnje Vlade sa političkom pozadinom?

“Predsjednika Vlade sam obavijestio i tokom premijerskog sata krajem decembra 2018. godine, da je opština Ulcinj u nezavidnoj situaciji i da joj prijeti blokada koja će joj dugoročno nanijeti štetu, ne samo opštini već svim građanima Ulcinja, tj. da treba što hitnije sjesti za sto i naći

rješenje za ovaj gorući problem. Pozivam Vladu i Opštinu Ulcinj da zajedno riješimo ovaj izazov i da već na prvoj narednoj sjednici Vlade razmotrite i iznađete rješenje otklona blokade opštini Ulcinj, ne odlaganjem izvršenja na određeno vrijeme, već iznalaženjem dugotrajnijeg rješenja i to dali preuzimanjem cjelokupnog potraživanja od strane Vlade Crne Gore ili iznalaženjem rješenja dugotrajne otplate presuđenog spora. Moram reći da ovom sudskom presudom su ugrožena osnovna prava svih 20.000 građana opštine Ulcinj pravo da imaju lokalnu samoupravu koja funkcioniše. Potpuna finansijska blokada opštine Ulcinj i njenih javnih preduzeća u periodu od godinu dana, i to bez mogućnosti primanja, će dovesti do ugrožavanja egzistencijalnih pitanja svih zaposlenih u tim institucijama”, dodao je Nimanbegu.

On upozorava da će ovakvi efekti blokade dovesti do toga da građani opštine Ulcinj potraže egzistencijalno rješenje u državama zapada.

“Ovo je alarm za Vladu i Ministarstvo pravde ali i ostale sudske instance da moraju sjesti i izanalizirati ovu problematiku kako bi iznašli pravni lijek, koji će zaštitili lokalne i državne institucije od ovakvih slučajeva, a samim tim građane svih naših opština, kako životna pitanja ne bi bila ugrožena. Istovremeno pozivam sve nadležne institucije u Crnoj Gori i to tužilaštvo da ispitaju ovaj slučaj, od toga kako je DP Rekreaturs iz Prištine registrovan u Crnoj Gori, pa do provjere svih relevantnih elemenata u ovoj aferi, koju je Atlas grupa uspjela dobiti u svojoj koristi, i nanese više milionske štete prema opštini Ulcinj, ali i na štetu samih građana Crne Gore. Građanima Opštine Ulcinj poručujem da moramo otvoreno u parlamentu Ulcinja otvoriti ovu temu u skladu sa nadležnostima Skupštine i da se u demokratskom dijalogu i građanima transparentnije pojasne sve raspoložive činjenice ali i posljedice ove Afere. Odluke koje se donesene prije 40-tak godina će ugroziti cijelu jednu Opštinu u narednih 10-ak godina koliko bi trajao oporavak Opštine Ulcinj od negativnih efekata ove sudske odluke”, zaključio je Nimanbegu.