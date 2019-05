Nove fotografije mosta Moračica ostavljaju bez daha

Nove fotografije mosta Moračica, simbola auto-puta koji se gradi u Crnoj Gori, ostavljaju bez daha.

Arhitektonsko čudo, koje će postati najviši most na prostoru bivše Jugoslavije, obavijeno maglom izgleda bajkovito.

<<<Simbol auto-puta: Most Moračica spajaju do septembra, visok je nebu pod oblake<<<

Glavni inženjer sekcije jedan Duško Rondović ranije je kazao da će most Moračića biti spojen do septembra, ako to dozvole vremenski uslovi.

To je jedan od najzahtevnijih objekata na trasi auto-puta. Dužina mosta biće 960 metara, a ukupna širina 23,4 metara. Most će nositi pet stubova, od kojih će najveći biti 161 metar. Raspon od dna korita Morače do kolozovne konstrukcije iznosiće više od 200 metara.

Prva dionica auto-puta Bar-Boljare trebalo bi da bude završena sredinom 2020. godine.