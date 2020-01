Novi crnogorski brend Naše voće uskoro na tržištu

Kompanija Veletex je početkom 2017. godine kupila imovinu zemljoradničke zadruge Župa u stečaju, na dvanaestoj sudskoj prodaji, i time postala vlasnik 44 hektara u Nikšićkoj Župi.

Iste godine počeli su uređenje zemljista, a sa početkom 2018. godine zasađena su prva četiri hektara jabuke, u sortama Zlatni delišes i Greni smit.

Korištena je moderna italijanska tehnologija guste gradnje sa protiv gradnom zaštitom i savremenim sistemom za navodnjavanje. U ovu svrhu je osnovana kompanija “Naše voće “koja će dalje rukovoditi ovim projektom.

“Na proljeće 2018. godine aplicirali smo za podršku kod Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, i to za IPARD mjeru 1 Investicije za fizički kapital i poljoprivredna gazdinstava, i tu aplikaciju smo uspješno završili tokom 2019. godine gdje smo kao jedan od najvećih projekata kompletno završili proces i isplaćeni smo negdje u septembru”, kaže Miloš Golubović, vlasnik kompanije Veletex.

U Kompaniji Naše voće radi šest stalno zaposlenih radnika i taj broj se povećava tokom perioda sadnje i rezidbe, a kasnije i berbe. Golubović ističe da se kompanija trudi da uposljava lokalno stanovništvo, što je i ovdje slučaj.

Plan je, kaže Golubović, da proizvodi kompanije Nase voce budu plasirani na domaće tržište.

“Istraživanja su pokazala da se u Crnu Goru uveze velika količina jabuke, jer kod nas nema organizovane proizvodnje, i u tom smislu nemamo bojazni da ćemo svu količinu koja bude u našem prinosu moći da realizujemo na domaćem tržištu. Planiramo da određeni procenat gotovog proizvoda prerađujemo, za početak će to sigurno biti sok, a kasnije će to biti neke određene varijacije marmelada i džemova”, dodao je on.

Golubović pojašnjava da je sadnica koju sade, Knip sadnica, sto znaci da je ona već dvije i po godine stara u momentu sadnje, i svoj puni rod daje u trećoj godini nakon sadnje.

“Puni prinos koji se očekuje je nekih 60 do 70 tona po hektaru, što bi značilo da ćemo mi onoga dana kada bude cijeli voćnjak podignut moći da proizvedmo oko 2 000 tona jabuke. Prvi proizvod se očekuje već ove jeseni i to neće biti neke velike količine. Očekujemo oko 150 tona jabuke”, dodao je on.

Ova tehnologija donosi od 90 do 95 odsto roda prve klase i to je suštinska prednost ovoga rada, naglašava Golubović.

On smatra da se posljednjih godina kod ljudi u Crnoj Gori stvara pozitivan osjećaj o domaćem proizvodu.

“Naš je plan da jabuka i trešnja koju budemo proizvodili, kao i proizvode iz prerade budu deklarisani kao domaći proizvod, zato što smatram da postoji tražnja velikog broja crnogorskih građana za nečim što je domaći proizvod”, naveo je on.

Golubović kaze da se dalji planovi razvoja ovoga projekata tiču proširenja samog voćnjaka jabuke i sadnje oko pet hektara trešnje.

Paralelno sa podizanjem voćnjaka, planira se izgradnja modernog pogona za preradu voća. Za ovaj projekat kompanija je vec aplicirala kroz Mjeru 3, pa se njegova realizacija ocekuje u narednoj godini.

Dugoročni plan kompanije, istice Golubović, nije samo sopstvena proizvodnja već stvaranje otkupnog centra gdje bi sopstvenim primjerom animirali lokalno stanovništvo da se počnu baviti sopstvenom proizvodnjom.

Golubović dodaje da je finansiranje ovog projekta podržao I IRF te da su partnera , osim u Ministarstvu poljoprivrede, imali i u Crnogorskoj komercijalnoj banci.