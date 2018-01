Očekuje se 400 zaposlenih Ulcinjana u Holiday Village Montenegro

Predsjednik Vlade Duško Marković obišao je zajedno sa ministrom održivog razvoja i turizma Pavlom Radulovića gradilište turističkog kompleksa Holiday Village Montenegro u Ulcinju koje na osnovama nekadašnjih hotela Belvi i Olimpik gradi kompanija Karizma.

Otvaranje kompleksa je predviđeno za april ove godine, a Marković je impresioniran time da će već na proljeće Ulcinj imati veličantven objekat sa ozbiljnim saržajima i jednom od najboljih turističkih ponuda.

“Ovo je projekat koji ne sam da doprinosi novoj turističkoj ponudi već će i dovesti do novih zapošljavanja i biće podsticajan za nove investicije u Ulcinju. Veoma sam zadovoljan čestitam invesitorru. Pozdravljam napore našeg Ministartva. Crna Gora nastavlja da realizuje projekte koji će je na turističkoj mapi činiti prestižnom“, dodao je on.

Prema riječima ministra Pavla Radulovića, zahvaljujući ovom turističkom rizortu biti uskoro otvoreno 400 novih radnih mjesta.

„Ono što posebno raduje je broj novozaposlenih. To je otprilike 400 ljudi u prvoj iteraciji, a taj se broj može popeti i do 1.000 kada se projekat kompletira za pet ili šest godina. Slijedi i otvaranje centra za obuku kadrova u turizmu. Uz činjenicu da je angažovana lokalna operativa zadovoljni smo što sav novac koji se troši u investiciji ostaje u Crnoj Gori“, dodao je on.

Svjetski renomirana kompanija Karizma zaključila je jesenas sa Državom Crnom Gorom i HTP Ulcinjska rivijera ugovor o zakupu kojim je obezbijeđena investicija od 31,83 miliona eura u rekonstrukciju i adaptaciju hotela Olimpik i Belvi sa depadansima i izgradnju pratećih sadržaja u koje spadaju bazeni, sportski tereni i ugostitelski objekti.

Kompanija Karizma upravlja sa 26 hotela širom svijeta, ima obrt od preko 500 miliona dolara i ostvaruje, prema podacima iz 2016. godine, skoro milion noćenja godišnje.

Kompanija ima poslovnu saradnju sa jednim od najvećih svjeteskih tuoperatora TUI, koji se nakon više od deceniju i po vraća na omiljenu destinaciju – Ulcinj i zainteresovan je i za druge razvojne projekte i hotelske kapacitete.

