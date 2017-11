Od akcize na cigarete 46 miliona eura

Prihod od akciza na cigarete, zaključno sa oktobrom, bio je 46,2 miliona eura, što je pet miliona, odnosno blizu 12 odsto više nego prošle godine. To pokazuje da se avgustovsko povećanje akcizne stope pozitivno odrazilo, kazali su Pobjedi iz Ministarstva finansija.

Cigarete su u avgustu poskupile do 40 centi po paklici zbog Vladine odluke da poveća akcize na cigarete sa 24 na 30 eura na 1000 komada. Ova akciza važi do kraja ove godine, nakon čega se povećava na 40 eura na hiljadu komada, što bi po grubim procjenama trebalo da bude poskupljenje do 40, odnosno 50 centi po paklici.

Efekti povećanja

Iz Ministarstva finansija objašnjavaju da je od avgusta, zaključno sa oktobrom, nakon primjene nove akcizne stope povećanje prihoda bilo preko 14 odsto.

“Ukoliko analiziramo strukturu naplate po periodima u kojima su važile stare ili nove stope (od 1. avgusta 2017) izvodi se zaključak da su nove stope imale pozitivan efekat na rast budžetskih prihoda. Naime, u periodu januar-jul prihod je bio 28,2 miliona eura, ili 10,2 odsto više nego u uporednom periodu prošle godine. A u periodu avgust-oktobar, od kada se primjenjuje nova stopa, naplaćeno je 18 miliona eura, što je 2,3 miliona, ili 14,2 odsto više u odnosu na isti period prošle godine. Ovi podaci ukazuju da će do kraja godine biti ostvareni planirani prihodi od akciza po osnovu povećanja stopa”, ocijenili su iz Ministarstva finansija.

Fiskalnom strategijom predviđeno je da će efekat od povećanja akciza u odnosu na 2016. biti povećanje budžetskog prihoda po tom osnovu za 17,8 miliona eura.

“Uvođenjem novih stopa i kroz obezbjeđenje najmanje istog obima prodaje, očekuje se ostvarenje ove procjene”, ističu u Ministarstvu.

Oni podsjećaju da obračun akcize nastaje u roku od 60 dana od preuzimanja markice i može da nastane i prije puštanja proizvedenih cigareta u promet.

Sivo tržište

“Zbog toga Uprava carina ne obezbjeđuje podatke o mjesečnom prometu, već su za nju relevantni podaci o izdatim akciznim markicama”, objasnili su iz Ministarstva.

Prije povećanja akcize sa više adresa su upozoravali da se zbog povećanja akcize i velike razlike u iznosu u odnosu na zemlje okruženja može povećati siva ekonomija. Iz Ministarstva kažu da će svi nadležni za borbu protiv sive ekonomije preduzimati energične mjere.

“Vlada je usvojila Strategiju za suzbijanje nelegalne trgovine duvanskim proizvodima, te će svi organi koji su njome zaduženi da preduzimaju aktivnosti biti u obavezi da postupaju na efikasan način sa ciljem da se sa tržišta eliminišu nelegalni duvanski proizvodi. Pouzdano se ne može reći koliki je procenat sive ekonomije na tržištu cigareta, jer do sada nije urađena analiza kompetentne institucije. Zato nije cjelishodno konkretno govoriti o procentu sive ekonomije u ovoj oblasti. Prisustvo sivog tržišta je svakako izvjesno, zbog čega će svi nadležni koristiti energične mjere koje im stoje na raspolaganju u borbi protiv nelegalnog poslovanja u ovoj oblasti”, kazali su iz Ministarstva finansija.