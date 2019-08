Od ulaska u NATO Crna Gora obara turističke rekorde

Od ulaska u NATO, 2017. godine Crna Gora obara turističke rekorde i bilježi značajan rast turista iz država saveznica, objavljeno je na Twitteru Vlade Crne Gore.

Članstvom u NATO-u Crna Gora je ojačala imidž sigurne i bezbjedne države što je jedan od glavnih činilaca pri odabiru destinacije za odmor.

#Montenegro since joining #NATO in 2017 has been breaking tourism records and making significant tourists growth from allied countries. NATO membership has strengthened Montenegro’s image as a safe and secure country. #WeAreNATO @SeeMontenegro pic.twitter.com/U2GFcbqZaN

