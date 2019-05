Opet oboren tender za projekat lokalnog puta na Luštici

Državna komisija za kontrolu postupaka javnih nabavki drugi put je, u roku od pola godine, poništila u cjelosti postupak izbora najpovoljnijeg ponuđača za izradu projekta lokalnog puta na Luštici, koji je raspisala Opština Herceg Novi.

Glavni projekat odnosi se na lokalnu saobraćajnicu, dužine šest kilometara i širine šest metara, od puta Rose–Krašići do puta Babunci–Krašići. Njegova je izgradnja od presudnog značaja za budući kompleks “Montrose”.

Žalbu je podnijela barska kompanija Profil Ing, koja je bila drugorangirana, iza podgoričkog Civil engineera.

Profil Ing je 4. aprila uložio žalbu, jer je, između ostalog, Opština prilikom ocjene ispravnosti ponude Civil engineera pogrešno utvrdila činjenično stanje.

Ova firma je tražila i dobila da joj se vrate sredstva uplaćena na ime naknade za vođenje žalbenog postupka u iznosu od 1.200 eura, kao i da im Državna komisija nadoknadi troškove postupka.

Opština Herceg Novi je potom 11. aprila Državnoj komisiji dostavila spise predmeta i odgovor na žalbu, u kojima, između ostalog, ističe, da su žalbeni navodi Profil Inga neosnovani.

Ipak, Državna komisija je utvrdila da je Opština učinila bitnu povredu– neusaglašenost tenderske dokumentacije sa Zakonom o javnim nabavkama, koja je mogla da dovede do diskriminacije zainteresovanih lica ili do ograničenja tržišne konkurencije, ili je već dovela do oba.

Komisija je, kako se navodi u rješenju, naložila Opštini Herceg Novi da Profil Ingu nadoknadi i troškove postupka na ime žalbe u iznosu od 484 eura.

Podsjetićemo da je u ponovljenom postupku, podgorički Civil engineer, ponudio da će projektnu dokumentaciju uraditi za 66.870 eura, što je skoro duplo manje od procijenjene vrijednosti, drugorangiranog Profil Ing iz Bara.