Opština Tuzi odbiće poresku prijavu Plantaža, Maraš bez komentara

Uprava lokalnih prihoda Opštine Tuzi odbiće poresku prijavu kompanije Plantaže jer je, kako smatraju, nerealno prikazana vrijednost imovine tačnije zemljište procjenjuju na 0,56 eura po kvadratu.

U toku obrade zahtjeva pozvaće predstavnike Plantaža da se izjasne.

“I sami su u nekoliko navrata priznali i to javno, da je procijenjena vrijednost zemljišta višestruko puta veća. Imamo nekoliko imovinskih sporova sa njima gdje ne pristaju na eksproprijaciju za 30 eura po kvadrtau, a ovamo kao osnovice za utvrđivanje poreza dostavljaju izvještaj u kom piše da je 0,56 centi vrijednost imovine. Morali bi provjeriti poslovne knjige i uvećati vrijednost svog preduzeća i realno prikazati imovinu kako bi se stekli uslovi da Opština Tuzi zakonito utvrdi porez na nepokretnost u skladu sa Zakonom o porezu na nepokretnost i Uredbom o bližim kriterijumima i metodologiji za određivanje tržišne vrijednosti nepokretnosti. Ukoliko se na propisane načine ne može utvrditi tržišna cijena kvadrata zemljišta to čini ovlašćeni vještak”, navodi Emin Hadži, sekretar za finansije Opštine Tuzi.

On vjeruje da će naići na razumijevanje menadžmenta Plantaža.

“Vjerujem da će uvidjeti propust i korigovati poslovne knjige i uskladiti sa pozitivnim zakonskim propisima. Većinski vlasnik Plantaža je država i nema razloga da ne naiđemo na razumijevanje, jer pričamo jezikom činjenica. Pozivamo se na zakone i uredbe koje je ova država donijela i koje bi morali svi da poštujemo, pa tako i Plantaže. Oni bi trebali da budu primjer privatnicima kako da ne peglaju knjige nego da prikazuju stvarno stanje. Mi smo mogli i da im progledamo kroz prste, ali nema razloga za to”, kaže Hadži.

Emin Hadži ističe da se do sada vjerovatno Glavni grad slagao sa tom procjenom Plantaža.

“Ne znam zaista iz kojih razloga. Mi ukazujemo otvoreno i javno da smatramo da ne postoji zemlja koja vrijedi 0,56 eura. Znamo to kroz eksproprijaciju koju rade nezavisni procjenjivači da to bude veća vrijednost, odnosno da nema ispod 12 eura, 25 pa čak i 57 eura u KO Tuzi. Kad pričamo o ekspoprijaciji koja je rađena za Zatrijebač gdje je kamenjar, brdo pa vrijedi 15 do 27 eura, a van je KO Tuzi. Plantaže se žale na procjenu za bulevar koja je 30 eura, jer im se čini da je malo. Oni imaju pravo da se žale i voljeli bi da bude više, jer znamo da je malo 30 eura, ali isto tako bi trebali biti korektni pa da u svojim poslovnim knjigama to prilagode i napišu onako kako je. Neka angažuju nezavisnog procjenitelja da im kaže koliko vrijedi njihova imovina”, kaže Hadži.

Direktorica Plantaža Verica Maraš juče nije htjela da komentariše osporavanje poreske prijave.

Ona je istakla da su isti aršini prema svim opštinama, te da ne žele preko medija da polemišu o tome sa Opštinom Tuzi i ulaze u raspravu.