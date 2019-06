Opštine duguju 151 milion eura, najveći dužnik Budva

Konsolidovani dug opština na kraju 2018. godine iznosi oko 151,33 miliona eura, pokazuju podaci dostavljeni od opština i podaci Ministarstva finansija MF koji su sastavni dio završnog računa budžeta za 2018. godinu. Dug je za oko 15,64 miliona eura manji nego na kraju 2017. Najveći dužnik je opština Budva sa 57,96 miliona, piše Dan.

“Do smanjenja duga je došlo po osnovu otplate domaćeg duga od oko 8,07 miliona i otplate ino duga od oko 7,56 miliona. Kroz stanje državnog ino duga uključen je dug opština po ugovorima koje je potpisala Vlada sa ino kreditorima, a sa opštinama potkreditne sporazume od oko 35,6 miliona eura (iznos povučenih, neotplaćenih sredstava) i kroz stanje duga lokalne samouprave oko 115,75 miliona”, piše u završnom računu budžeta koji je Vlada usvojila na poslednjoj sjednici.

Oopština Budva ima najveći dug od 57,96 miliona, koji je ranije bio znatno veći i za godinu je smanjen sedam miliona eura. Glavni grad Podgorica duguje 16,3 miliona, opština Nikšić 15, a opština Bijelo Polje preko 10 miliona eura. Na ove četiri opštine se odnosi skoro 100 miliona duga. U svim opštinama je na vlasti DPS, osim u Budvi, gdje je opozicija preuzela vlast krajem 2016. godine, upravo od DPS-a.

Prestonica Cetinje duguje 8,76 miliona, opština Tivat 7,84 miliona, Herceg Novi 6,83 miliona, Kolašin 5,25 miliona, Rožaje 5,06 miliona. Ispod pet miliona, tačnije 4,35 miliona duguje opština Ulcinj, opština Berane duguje 3,93 miliona, Pljevlja tačno tri miliona, Danilovgrad 2,65, Bar 1,43 miliona i Kotor 1,21 milion.

Ispod milion eura duguju opštine Andrijevica, Mojkovac, Plav, Plužine i Šavnik, dok su bez centa duga opštine Žabljak, Petnjica i Gusinje.

Predlog završnog računa budžeta za 2018. još nije predat u skupštinsku proceduru, a to bi trebalo da bude urađeno do kraja ove sedmice, dok će se rasprava o ovom aktu obaviti do kraja jula. Reviziju završnog računa će raditi Državna revizorska institucija, a ona će biti objavljena do 15. oktobra tekuće godine.