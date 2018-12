Otvorena zimska sezona na Vučju

Zimska turistička sezona zvanično je danas otvorena i na Ski centru Vučje kod Nikšića. Od ove godine, jedna od novina u ski centru Vučje je ponuda domaćih proizvoda sa porodične farme, koji se pripremaju na Vučju, domaća pršuta, domaće kobasice, sirevi i slično.

“Posebno je zadovoljstvo što i vremenske prilike ove godine idu na ruku zimskim centrima. Ono što će zaista biti kvalitet i benefit više, kada govorimo o ovoj ponudi, to su domaći ukusi sa Vučja.Ski centar Vučje i ono što se proizvodi na Vučju će kroz kanale distribucije kao što je ovaj restoran, kao što je Onogošt, doći na trpeze, doći do svih onih gostiju koji borave prvo u ovim objektima, a onda i šire”, kazala je Zeljka Radak Kukavičić direktorica NTO.

Državni sekretar u Ministarstvu održivog razvoja i turizma, Damir Davidović je rekao da sa aspekta politike Ministarstva u narednoj godini, povezivanje poljoprivrede i turizma je nešto čemu će se dati poseban prioritet.

“Sezona u Crnoj Gori je do sad jasno vezivana za primorje, za sunce i more a sada se na sjeveru traži smještajna jedinica više zbog velikog interesovanja koje postoji”, dodao je Davidović.

Opština Nikšić je tokom prošle godine zajedno sa Direkcijom za saobraćaj uspjela da završi vještačku akumulaciju, koja se nalazi blizu staze, izjavio je predsjednik Opštine Nikšić .

“Vještačka akumulacijua je na površini od jednog hektra i ima sigurno oko30 hiljada litara vode, koja će biti neophodna za osvježavanje u narednoj zimskoj sezoni, gdje bi gospoda Jovovići trebali da nabave osvježivače za snijeg i nadam se da će to zajedno sa Ministarstvom turizma i NTO organizovati, jer je to zaista neophodno, naglasio je gradonacelnik Niksiča.

Od kako je zaokružena vlasnička struktura na Vučju se mnogo uradilo. Svake godine bilježimo porast broja posjetilaca, pa to očekujemo i ove godine jer Vučje je jedan specifičan ski centar koji nudi toplinu”, kazala je Slavica Grgurević iz TO Nikšić.