Pavlović: U Podgorici se izdaju švercovane TX tablice, štrajk 24. maja

Strukovni sindikat taksita Crne Gore organizovaće 24. maja protestnu vožnju sa zadržavanjem ispred Skupštine Crne Gore u Podgorici.

Kako je kazao predsjednik sindikata Borislav Pavlović, razlog za takav korak je haos u kome posluju legalni taksi preduzetnici u Crnoj Gori.

“U Glavnom gradu se izdaju švercovane TX tablice, to jest bez potrebne dokumentacije. Službenici Komunalne policije i Komunalne inspekcije, ignorišu naša obraćanja i ukazivanja na njihov dugogodišnji nerad u oblasti auto-taxi prevoza, gdje svojim takvim neradom dovode do uvećavnja nelegalnog prevoza putnika”, tvrdi Pavlović.

Za to krivi i poreske inspektore.

“Poreski inspektori, filajala po gradovima u većini slučajeva se ne bave poslovima iz svoje nadležnosti, to jest kontrolama na suzbijanju sive ekonomije i utajom poreza i doprinosa, već iz revanšizma, jer su ukazali na njihov nerad. Članovima SSTCG koji su zakasnili sa uplatama akontacija poreza i doprinosa za 2017. godinu, pišu drakonske kazne koje se kreću od 300 do 1.000 eura, kolka bi bila naplata poreza i doprinosa, da je to rađeno u prošlom periodu u dugom nizu godina i da nije rađeno selektivno kao ovaj put”, kazao je Pavlović.

On je optužio i inspektore Inspekcije rad, koji, kako tvrdi, ne vrše kontrole ili vrše paušalno na suzbijanju rada na crno.

S.Đ.