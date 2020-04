Počela da radi filijala Lovćen banke na Starom aerodromu

Nakon otvaranja jedanaest filijala i dva šaltera širom Crne Gore, Lovćen banka AD Podgorica nastavlja ulaganje u širenje poslovne mreže otvaranjem još jedne filijale u Podgorici. Nova filijala se nalazi na – Starom aerodromu,

ulica Admirala Zmajevića b.b. ( preko puta Voli shoping mall-a) i klijentima će biti na usluzi radnim danima od 8h do 16h i subotom od 8h do 13h. Filijala je danas (ponedjeljak, 27. aprila 2020. godine) počela sa radom.

Shodno postavljenim standardima Lovćen banke i ova filijala će zadovoljavati najsavremenije bankarske zahtjeve, pri čemu će klijentima na usluzi biti ljubazno osoblje, zaduženo da obezbijedi brze i kvalitetne bankarske usluge u komfornom i prijatnom ambijentu.

Otvaranje ove filijale je bio svojevrstan izazov jer su radovi na opremanju prostora sprovođeni u toku pandemije koronavirusa uz obavezno poštovanje mjera i preporuka donesenih od strane Nacionalnog koordinacionog tijela za borbu protiv koronavirusa.

Glavni izvršni direktor Lovćen banke – Vinko Nikić je prilikom otvaranja filijale istakao: “Danas smo svjedoci otvaranja jos jedne, četrnaeste po redu poslovne jedinice Lovćen banke. Kao što znate, vrijeme je globalne pandemije ali Lovćen banka je osluškujući potrebe svojih klijenata pokušala da upravo u vrijeme ove pandemije, koliko je god moguće, olakša našim klijentima dodir sa bankom kao i korišćenje poslovnih usluga. Stoga, upravo danas otvara svoju treću poslovnu jedinicu u glavnom gradu, na Starom aerodromu. Dugo smo se pripremali za ovaj poslovni potez, jer smo svjesni da je Stari aerodrom značajno čvorište, u smislu velikog broja potencijalnih klijenata, a ujedno ovo nam omogućava da našu uslugu približimo postojećim klijentima Lovćen banke”.

“Samom činjenicom da ka Starom aerodromu gravitira između 60 do 70 000 ljudi, više smo nego ubijeđeni da će prisustvo Lovćen banke, itekako biti značajno u širenju palete bankarskih usluga i na taj način pomoći kako stanovništvu tako i privrednim subjektima da što bolje i kvalitetnije obavljaju svoje bankarske poslove. U nepunih šest godina poslovanja pokazali smo da znamo na kakav i koji način možemo naše klijente zadovoljiti, kako im pristupiti, te kako pomoći samostalnim preduzetnicima i fizičkim licima, tako i velikim preduzećima, da na najkvalitetniji mogući način ostvare svoje zacrtane ciljeve. Siguran sam da će i ova naša poslovna jedinica, nastaviti kao što smo radili u prethodnom periodu, a što predstavlja garanciju za uspjeh i rast ovoga dijela glavnog grada. U to ime, pozivam sve naše drage, postojeće klijente, kao i sve one buduće potencijalne klijente da dođu u Lovćen banku, gdje će naći pravog poslovnog partnera za ostvarivanje zajedničkih interesa”, dodao je on.

Draško Trninić – Izvršni direktor za upravljanje poslovanjem sa stanovništvom, likvidnošću i Call centrom je naglasio: “Za Lovćen banku je karakteristično da prati potrebe klijenata. Razvoj jedne banke nije samo razvoj novih proizvoda i usluga, neophodno je da budemo i fizički prisutni na novim lokacijama. Veoma smo zadovoljni što smo danas ovdje, obzirom na cijelu situaciju i pandemiju, čime pokazujemo da Lovćen banka nije stala sa svojim investicionim aktivnostima i širenjem mreže. Od danas ćemo, na Starom aerodromu, biti u punom kapacitetu na raspolaganju za naše klijente, kako za stare tako i za nove. I naravno, Lovćen banka ne staje na ovome. Ono što mogu da najavim u skorijem periodu, pored Rožaja i Petnjice, gdje smo prisutni na sjeveru Crne Gore, u narednih mjesec dana Lovćen banka će otvoriti svoju poslovnicu u Mojkovcu. Takođe, Lovćen banka će raditi na širenju poslovne mreže u gradovima gdje je i do sada bila prisutna”.

Jovana Popović – Direktorica Sektora za razvoj je istakla da Lovćen banka ide za svojim klijentima, slijedeći njihove želje i potrebe, pa je zbog toga i danas ovdje, na Starom aerodromu.

“Otvaranje četrnaeste po redu poslovne jedinice Lovćen banke, pokazatelj je jasne vizije ovog tima zaposlenih i akcionara, kroz razvojnu podršku Banke i crnogorske ekonomije. Na Starom aerodromu živi i radi puno naših klijenata, a uz najavljene infrastrukturne projekte u ovom dijelu grada, zajednički stvaramo i postajemo velika biznis razvojna zona. Predano i užurbano radimo na širenju poslovne mreže na najatraktivnijim lokacijama, a kroz par sedmica se selimo na sjever gdje otvaramo filijalu u Mojkovcu. Radimo i na preseljenju i renoviranju par filijala na jugu zemlje. Nastavljamo sa digitalnim ukrcavanjem, kao i sa dodatnom modernizacijom servisa i usluga. Cilj nam je da olakšamo klijentima svakodnevne potrebe i da budemo dostupni za njih 24/7. Stanje sa pandemijom korona virusa je pokazalo koliko su digitalne usluge važne za nesmetano odvijanje svih procesa”, zaključila je ona.