Počela gradnja bulevara od Podgorice ka Tuzima

Gradnja bulevara od Podgorice ka Tuzima zvanično je počela danas.

Prva faza bulevara dužine 1,6 kilometara, vrijedna je 2,2 miliona eura, a rok završetka radova je pola godine.

Direktor Uprave za saobraćaj Savo Parača je saopštio da će budući bulevar biti moderna saobraćajnica sa četiri kolovozne trake, širokim razdjelnim ostrvom i savremenom rasvjetom.

“U planu Uprave za saobraćaj za narednu 2020. godinu sasvim će se sigurno naći i izgradnja drugog dijela bulevara od 2,6 kilometra do kružnog toka kod Planataža. Glavni grad je na osnovu okončanih procedura došao do projektanta i čim se završi projetkat raspisaćemo tender za nastavak bulevara“, zaključio je Parača.

Gradonačelnik Ivan Vuković kazao je da će se prvo završiti faza od Stočne pijace do mosta na Cijevni, dok Agencija i izgradnju i razvoj Podgorice privodi kraju projekat druge faze koja podrazumijeva rekonstrukciju postojeće saobraćajnice od Stočne pijace kružnog toka kod Vatrogasnog doma.

“Ukoliko Glavni grad bude imao finansijsku podršku Vlade Crne Gore, do kraja naredne godine ćemo imati moderan bulevar od Podgorice do granice sa opštinom Tuzi. Ne treba trošiti riječi o tome koliko je to značajno jer kao što sam kazao to je obećanje koje je dato unazad sigurno dvadesetak godina i mi smo veoma zadovoljni i zbog toga što će ovaj bulevar predstavljati i jedan simbol prijateljstva i posebne veze između Podgorice i Tuzi, bez obzira na to što su to sada dvije zasebne opštine“, naglasio je gradonačelnik.

Istakao je da je veliko zadovoljstvo imati kompaniju Bemax za partnera.

“Sa njima trenutno radimo na najvrjednijem projektu u oblasti putne infrastrukture koji će biti gotov naredne godine , a to je Jugozapadna obilaznica u vrijednosti od skoro 16 miliona eura“, dodao je Vuković.

Podsjetio da se u susret završetku radova prve faze Autoputa privodi kraju i projekat nastavka bulevara Vilija Branta na Zlatici dužine 500 metara.

“Od neuralgičnih tačaka što se saobraćaja tiče, u glavnom gradu ostaje nam samo bulevar Vojislavljevića”, naveo je on, dodajući da se i na tom projektu vrijedno radi, tako da ćemo u naredna tri-četiri mjeseca dobiti glavni projekat novog mosta, pored postojećeg, sa novim kružnim tokom i 50-ak metara bulevara do Ulice 8. marta , odnosno skretanja za Titeks.

Prema njegovim riječima, Podgorica je veliko gradilište i gotovo da nema dijela grada u kojem se nešto ne radi.

“To su veoma vrijedne stvari na koje ovaj grad i njegovi građani čekaju godinama i decenijama i mi smo kao gradska uprava veoma ponosni na tu činjenicu i veoma zahvalni Vladi Crne Gore , Upravi za saobraćaj i kompaniji Bemax”, zaključio je Vuković.

Kako je kazao direktor kompanije Bemax Veselin Kovačević s obzirom da su što se ovog projekta tiče riješeni svi imovinsko-pravni odnosi, potrudiće se da i prije roka, što inače i karakteriše ovu kompaniju, završe i ovaj posao.

“Dakle kvalitetno i na način kako projekat ovog obima i važnosti zaslužuje“, dodao je on.