Pola crnogorskih hotela ima samo po jednog zaposlenog

U Crnoj Gori ukupno posluje 310 hotela, od čega 147 ima samo po jednog zaposlenog, pokazuju podaci do kojih je došla konsultantska kuća Fideliti konsalting. To bi, piše Dan, značilo da jedan čovjek u hotelu obavlja više poslova -on je recepcioner, kuvar, konobar, menadžer, pravnik…

Tom temom bavio se i ministar turizma Pavle Radulović koji je kazao da u Crnoj Gori ima hotela koji posluju pod sumnjivim okolnostima, te da će njihovo poslovanje biti provjereno. On je rekao da su u ministarstvu primijetili određene nepravilnosti i analizirali poslovanje tih hotela, čija imena nije saopštio.

“Ima hotela koji posluju pod sumnjivim okolnostima. Mi smo prošlu godinu potrošili u jednoj veoma ozbiljnoj poslovnoj analizi i napravili smo popis hotela na osnovu njihovih završnih računa. Neki od njih imaju sumnjivo mali broj zaposlenih u odnosu na broj gostiju, ali i sumnjivo mali broj prijavljenih gostiju u odnosu na kapacitete”, rekao je Radulović u emisiji „Okvir” na javnom servisu.

On je saopštio da su uhvatili i „nepravilnost” u naplati boravišne takse, koja je dvostruko premašila rast broja noćenja u Crnoj Gori.

“Uhvatili smo dobar dio nepravilnosti u toj sferi. Njih je i dalje jako puno”, naveo je Radulović.

Kazao je da brojni ponuđači u privatnom smještaju imaju problem da se registruju, ali da će ministarstvo kroz podsticajne mjere pomoći njihovo udruživanje, kako bi mogli da pariraju kolektivnom smještaju.

Naglasio je i da je zadovoljan pripremama za sezonu i „prebačajem” u predsezoni.

“Imamo 40 odsto više gostiju u hotelima u prva četiri mjeseca, govorimo o 35.000 gostiju više. Osam novih hotela je otvoreno, deveti se kategorizuje, par njih je u najavi… U pitanju je 500 novih ležajeva. U dosadašnjem mandatu ove vlade otvoreno je 66 novih objekata sa 4.500 ležajeva”, dodao je Radulović.