Potpisani ugovori o subvencijama sa sedam klastera

Predstavnici sedam klastera, koji su ispunili uslove Programa podsticanja njihovog razvoja u Crnoj Gori, i Ministarstva ekonomije potpisali su danas ugovore o dodjeli subvencije.

Ugovore su potpisali predstavnici klastera drvoprerade iz Rožaja i Bijelog Polja, Udruženja drvoprerađivača iz Andrijevice, Edukativnog centra za informacione tehnologije iz Podgorice, Turističkog klastera iz Andrijevice, nikšićkog Udruženja turističkog klastera Montenegro i klastera Agroturizam Nikšić.

Iz Ministarstva ekonomije su kazali da broj klastera u Crnoj Gori svake godine raste, kao i da je na ovogodišnji javni poziv dostavljen najveći broj aplikacija od 2012. godine, otkad taj Vladin resor aktivno sprovodi politiku razvoja klastera.

Uslove ovogodišnjeg Programa ispunilo je sedam od 17 dostavljenih projektnih predloga, čiji su predstavnici danas potpisali ugovore o dodjeli subvencije.

Generalni direktor za razvoj, Miloš Čelanović, kazao je da je razvoj politike klastera iniciralo Ministarstvo ekonomije prije šest godina.

„Danas možemo reći da nijesmo jedini koji iniciraju i predlažu aktivnosti da ovakva vrsta poslovanja zaživi. Sve je više inicijativa privrednika koji prepoznaju značaj poslovanja u klasteru“, rekao je Čelanović.

On je dodao da Ministarstvo radi na unaprijeđenju Program podsticanja razvoja klastera u Crnoj Gori i da su klasteri to prepoznali.

„Ove godine smo maksimalan iznos subvencije po aplikaciji povećali sa deset hiljada na 15 hiljada eura i omogućili klasterima da apliciraju sa dva projekta. Kao rezultat imamo 98 odsto iskorišćenosti ovogodišnjeg budžeta“, naveo je Čelanović.

On je kazao da će Ministarstvo za sedam projekata izdvojiti skoro 98 hiljada eura subvencija.

Savjetnik u Direktoratu za razvoj, Milena Jovetić, saopštila je predstavnicima klastera koje obaveze ih očekuju tokom realizacije prijavljenih projekata i podsjetila da na raspolaganju tokom implementacije imaju obezbijeđenu tehničku podršku.

„Od klastera očekujemo da realizuju sve planirane aktivnosti kako bi stekli mogućnost refundacije sredstava, čime ujedno zajednički obezbjeđujemo uspješnu realizaciju Programa u cjelosti i stičemo argumente za obezbjeđivanje finansijskih sredstava na istom ili većem nivou za narednu godinu“, rekla je Jovetić.

Javni poziv za učešće u Programu podsticanja razvoja klastera u Crnoj Gori za period za ovu godinu bio je raspisan od 27. marta do 26. aprila.

Ministarstvo ekonomije za sedam projekata obezbjeđuje finansijsku pomoć do 50 odsto ukupnih opravdanih troškova, odnosno do 65 odsto za klastere iz manje razvijenih jedinica lokalne samouprave, i to u iznosu najviše do 15 hiljada eura po projektu.