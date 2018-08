Prisebnošću crnogorskog pilota izbjegnut sudar aviona i cesne

U Kontroli letjenja Srbije i Crne Gore SMATSA, čije je sjedište u Beogradu, zbog većih propusta u radu došlo je do smjene više kontrolora leta i njihovog šefa. Iako se dugo spekulisalo da netručni kadrovi rade u SMATSA-i na ove smjene se odlučio direktor kompanije Predrag Jovanović, nakon što je sredinom jula samo prisebnošću crnogorskog pilota avona Montenegro Airlinesa izbjegnuta nesreća na nebu iznad Novog Beograda, piše Blic.

Naime, tek sada je objelodanjena informacija da se sredinom jula dogodio incident na nebu iznad Novog Beograda, u kojem je učestvovao i avion MA, te da je do sudara umalo došlo zbog pogrešno određenih koordinata i navođenja posada aviona Montenegro Airlinesa i pilota jedne privatne “cesne“.

Tada je zbog pogrešno određenih koordinata i navođenja posada aviona Montenegro Airlinesa i pilota jedne privatne “cesne” umalo nije došlo do sudara na nebu iznad najveće opštine u Srbiji. To je navodno bila kap koja je prelila čašu, kada je direktor SMATSA Predrag Jovanović odlučio da dvadesetak kontrolora letjenja, od 37 primljenih i školovanih u eri bivšeg direktora Radojice Rovčanina, zbog sumnjivo stečenih licenci za ovaj posao skloni sa kontrolnog tornja i rasporedi na druga radna mjesta.

To je dovelo do manjka kadrova, zbog čega je starim kontrolorima, odnosno onim koji imaju licence prije 2015. godine, odloženo ili prekinuto korišćenje godišnjih odmora.

Izvor Blica iz SMATSA tvrdi da su svi ovi problemi posledica neadekvatne kadrovske politike Rovčanina, koji je od 2015. do 2017. godine primio 37 kontrolora, od kojih mnogi nisu ispunjavali propisane kriterijume za ovaj posao.

“U posljednjih nekoliko mjeseci došlo je do više promjena na rukovodećim mjestima u SMATSA. Moram da kažem da, iako su svi kontrolori letjenja koji rade na operativnim poslovima obučavani i licencirani u skladu sa evropskim propisima i standardima, zabilježeni su i slučajevi nepridržavanja propisane procedure. S obzirom na to da u vazduhoplovstvu, pa i u sistemu kontrole letjenja, postoje višeslojne bezbjednosne barijere, zbog toga nije dolazilo do ugrožavanja bezbjednosti. Takvi postupci se analiziraju i preduzimaju se mjere s ciljem da se takvi događaji ne ponavljaju”, kaže generalni direktor SMATSA Predrag Jovanović za Blic.