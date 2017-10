Projekti Glavnog grada vrijedni 218 miliona eura

Za projekte koji su već realizovani u posljednje tri godine uloženo je oko 84 miliona eura, a vrijednost onih koji su u toku, u svim fazama realizacije, iznosi oko 138 miliona eura, istaknuto je danas na press konferenciji gradonačelnika Podgorice Slavoljuba Stijepovića, povodom tri godone rada gradske uprave.

Ono na šta je Stijepović najviše ponosan je to što su, kako kaže, gradsku upravu približili građanima i suštinski pokazali da su građani Podgorice na prvom mjestu.

“Otvaranjem Biroa za komunikaciju i koordinaciju rada sa građanima i Biroa za ekonomsku saradnju i podršku biznis zajednici, značajno smo doprinijeli ostvarenju tog cilja. U prilog tome govori i činjenica da ovom servisu građani vjeruju, pa je od dana osnivanja preko sistema 48 prijavljeno 9.549 slučajeva, od kojih je 97,03 odsto procesuirano u roku od 48 sati, a 87,7 odsto riješeno”, rekao je Stijepović.

Gradonačelnik je istakao i činjenicu da je ova gradska uprava zaokružila najznačajniji projekat u novijoj istoriji Podgorice, Postrojenje za tretman otpadnih voda Glavni grad i Vodovod, u saradnji sa partnerima, Vladom Crne Gore, Vladom Njemačke, Njemačkom bankom za obnovu i razvoj i Evropskom Unijom, obezbijedili su sredstva od 50,35 miliona eura, od čega je grant u iznosu od 10,15 miliona eura.

On je naveo da je u posljednje tri godine asfaltirano oko 130 kilometara a, u saradnji sa Vojskom Crne Gore, Fondom za razvoj Kuča, partnerima iz Fundine i Zatrijepča i građanima, probijeno je preko 95 kilometara putnih pravaca na seoskom području.

Kako je kazao Stijepović, za ulice rekonstruisane, sanirane ili izgrađene na području grada utrošeno je ili će biti uloženo u narednom periodu preko 10,5 miliona eura.

Naveo je i da je urađen trg ispred Gradskog stadiona čija je vrijednost pola miliona eura.

“Vratili smo spomenik Vojvodi Mirku Petroviću. Rekonstruisan je Tabački most u vrijednosti od 290.000 eura. Pri kraju je rekonstrukcija Sat Kule i Trga Bećir-bega Osmanagića u vrijednosti cca 400.000 eura”, istakao je on.

Kako je naveo, za rekonstrukciju Crpne stanice na Marezi uloženo je preko milion eura. U posljednje tri godine ukupno je izgrađeno oko 100 kilometara novih vodovoda. Dodaje da ulaganja u ovom periodu u vodovodnu infrastrukturu na području Grada, opština u okviru grada i prigradskih naselja iznosi oko deset miliona eura.

U mandatu ove uprave izgrađen je i Tržni centar na Koniku, vrijednost oko 3.500.000 eura.

“U oblasti održivog razvoja i zaštite životne sredine smo takođe realizovali značajne projekte. Uradili smo treću sanitarnu kadu, investicija oko 1.150.000, kao i Postrojenje za tretman otcjednih voda vrijedno blizu 1.900.000 eura. Sredstvima iz budžeta Glavnog grada finansirali smo izgradnju tri reciklažna dvorišta u vrijednosti od 441.182 eura. Ugrađeno je 34 podzemna kontejnera. Uradili smo tri biciklističke staze, četvrta će biti završena ovih dana, a peta do kraja mandata ove uprave. Vrijednost kompletne investicije je oko 1.150.000 eura, a za realizaciju prva četiri koridora utrošeno je 925.000 eura”, naveo je Stijepović.

On je istakao da je u posljednje tri godine otvoreno četiri nova socijalna servisa, ženski paviljon na Kakarickoj gori, vrijednosti 620.000 eura, Dnevni centar za djecu i omladinu sa teškoćama u razvoju, čija je vrijednost 281.595 eura, Centar za podršku djeci i porodici i Prihvatilište za beskućnike.

“Izgradili smo preko 100 stanova za lica u stanju socijalne potrebe i za zaposlene u Glavnom gradu, vrijedne 3,5 miliona eura. Već je podijeljeno 15 stanova za lica u stanju socijalne potrebe, a da je u toku raspodjela još 15 stanova, dakle ukupno 30 namijenjenih pomenutoj kategoriji stanovništva. Otvorena su dva dnevna centra za penzionere. U partnerstvu sa Udruženjem penzionera, Glavni grad je dodijelio tri lokacije za izgradnju stambenih zgrada za penzionere i oslobodio ih naknade za komunalno opremanje. Do sada je, kroz izgradnju dvije zgrade, 200 porodica penzionera riješilo stambeno pitanje, a uskoro će biti završena izgrađena još jedna zgrada sa 88 stanova za penzionere. Učešće Glavnog grada u ovom projektu je 3,5 miliona eura”, naglasio je Stijepović.

Gradonačelnik se posebno osvrnuo na najmlađe. Naveo je da je izgrađen vrtić u Zagoriču čija je vrijednost 2.100.000 eura. Za rekonstrukciju odmarališta na Veruši uloženo je 150.000 eura, dok je Glavni grad za tri godine izdvojio 350.000 eura za besplatne komplete udžbenika prvacima na području grada. Do sada je dobilo više od 7,5 hiljada prvaka.

Dodaje da za ulaganja u sport, Glavni grad je sa partnerima izdvojio u mandatu ove uprave oko 22 miliona eura.

„Nabrojaću samo krupnije projekte, kao što su izgradnja terena „FK Mladost Lješkopolje“, zatim izgradnja dva terena „FK Kom“ na Zlatici, rekonstrukcija stadiona „Trešnjica“, izgradnja moderne Kuće fudbala na Starom Aerodromu, Studentska sportska dvorana i kulturni centar. Izgrađeno je deset novih poligona, a više desetina je u značajnoj mjeri rekonstruisano. Takođe, izgrađeno je 18 novih dječjih igrališta, a veliki broj rekonstruisan. U kontinuitetu sprovodimo i uređenje centralnih gradskih parkova i park šuma“, naglasio je Stijepović.

Od projekata koji su u toku, gradonačelnik je izdvojio Srednju Stručnu školu u Golubovcima čija je vrijednost preko pet miliona eura, vrtić na Starom Aerodromu od 2.800.000 eura, Gradsko pozorište oko 6.000.000 eura, natkrivanje vaterpolo bazena investicija od preko 2.000.000 eura, rekonstrukciju rodne kuće Rista Stijovića čija je vrijednost radova 410.000 eura, adaptaciju prostora ljetnje pozornice od oko 50.000 eura, istraživanje i restauraciju tvrđave Ribnica, gdje se radovi izvode kontinuirano a dosad je iz budžeta Glavnog grada izdvojeno 75 hiljada eura za tu namjenu.

„Takođe bih pomenuo rekonstrukciju Doma omladine u Gornjoj Gorici vrijednosti od 260.000 eura. Radovi na Drugoj fazi obilaznice oko Golubovaca će početi ovih dana i to je investicija od preko 6 miliona i 300 hiljada eura. Uskoro očekujemo i početak radova na rekonstrukciji male sale SC Morača što je takođe ulaganje od preko 4 miliona eura. Upravo danas je otvaranje ponuda za izbor najpovoljnijeg izvođača radova na izgradnji višenamjenskog doma na Zlatici, vrijednosti 400.000 eura. Uskoro počinje rekonstrukcija Cvijetne ulice, investicija vrijedna oko milion eura. Podsjetiću da je izabran izvođač radova i da se uskoro počinje sa izgradnjom Doma starih u Podgorici, čija je ukupna vrijednost oko 9,8 miliona eura“, kaže Stijepović.

On je podsjetio da če uskoro ponovo raspisati tender za modernizaciju gradske rasvjete LED tehnologijom, čija je procijenjena vrijednost radova 6.700.000 eura.

„Znamo da je tender za Donjogorički bulevar u toku. To je investicija od deset miliona eura. Očekujemo i da obezbijedimo kredit od naših partnera na projektu Jugozapadne obilaznice, kao i da će tender za ovaj projekat vrijednosti 20 miliona eura biti raspisan do kraja godine. U narednom periodu ćemo početi i rekonstukciju puta Golubovci-Mataguži-Tuzi, investicija vrijednosti 7 miliona eura“, kazao je on.

Gradonačelnik Podgorice posebno je istakao da su određene investicije realizovane sa partnerima i prijateljima Glavnog grada. Na taj način građani, bez dodatnih troškova, dobijaju razvijenu infrastrukturu uz kvalitetne sadržaje.

„Uspjeli smo da realizujemo sve pomenute projekte i da započnemo nove, uz finansijsku održivost Grada i stabilnost budžeta, istovremeno smanjujući kreditno zaduženje grada za 12 miliona eura, bez ijednog centa novog zaduženja“, zaključio je gradonačelnik Podgorice Slavoljub Stijepović.

Iz Uprave Glavnog grada saopšteno je da će u naredno periodu još više pozicionirati Podgoricu kao otvoren i moderan grad koji će stvarati poslovni ambijent, privlačan za strane investicije, za ljude koji imaju kreativne ideje da u saradnji sa gradskom upravom doprinesu daljem razvoju grada.

