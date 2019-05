Prosječan aprilski račun za struju skoro 30 eura

Prosječan aprilski račun za električnu energiju za domaćinstva na nivou Crne Gore iznosi 29,67 eura, saopšteno je iz Elektroprivrede Crne Gore.

Domaćinstva u Žabljaku bilježe najnižu prosječnu potrošnju od 18,44 eura, dok je najveća prosječna potrošnja prethodnog mjeseca očitana u Tivtu gdje su domaćinstva u prosjeku potrošila električne energije u vrijednosti od 36,06 eura.

Domaćinstva su u aprilu potrošila 90.222.561 kilovatsati)električne energije, što je 14,7 odsto manje u odnosu na potrošnju ostvarenu u martu, odnosno 1,8 odsto više u odnosu na potrošnju ostvarenu tokom aprila prošle godine.

Čak 64 odsto domaćinstava dobiće račun u vrijednosti do 30 eura, a od 30 do 50 eura 20,1 odsto potrošača, od 50 do 100 eura 13,7 odsto kupaca, dok je potrošnja preko 100 eura očitana samo kod 2,2 odsto kupaca.

Aprilske račune umanjene za iznos popusta za redovne platiše dobiće 52,8 odsto domaćinstava u Crnoj Gori, odnosno 185.845 kupaca.

Elektroprivreda Crne Gore priređuje nagradnu igru ZLATNI TIM – UHVATI RITAM za članove Zlatnog tima. Svi potrošači iz kategorije domaćinstva čije je stanje duga za utrošenu električnu energiju 31. januara bilo 0 eura, automatski su postali članovi Zlatnog tima. Članstvo u Zlatnom timu, pored učešća u nagradnoj igri, podrazumijeva i popust od 13 odsto na stavku Aktivna energija na računima za električnu energiju.

Kada se jednom postane član Zlatnog tima, da bi se taj status zadržao, potrebno je redovno izmirivati račune za utrošenu električnu energiju. Preostala su još dva kola nagradne igre, a nagradni fond čini po 150 umanjenja od 50 eura na računima za električnu energiju.

U svim ciklusima, 150 umanjenja od 50 eura izvlačiće se iz dvije baze. Prvu bazu čine svi članovi Zlatnog tima i njima se dodjeljuje 110 umanjenja. Drugu bazu čine svi članovi Zlatnog tima koji su ujedno i korisnici servisa Elektronski račun.