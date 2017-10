Radulović: Prihodi gotovo milijardu eura

Ovogodišnja ljetnja turistička sezona koja još uvijek traje je, kako je Pobjedi saopštio predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja Žarko Radulović, više nego dobra, tako da se očekuje da će prihodi u odnosu na prošlu godinu biti veći za 10 odsto, što znači da se bliže milijardu eura. Iz Ministarstva održivog razvoja i turizma čekaju zvanične podatke iz Centralne banke, ali se takođe slažu da je sezona rekordna.

“Biće oko 10 odsto više prihoda nego prošle godine, tako da je to blizu milijardu eura, s tim što se sezona još nije završila. Mi i dalje radimo i zarađujemo, biće posla i u novembru, nešto posla i u decembru, tako da ćemo tek krajem godine znati konačan rezultat. Ali rezultat prihoda uvećan za 10 odsto ne možemo pokvariti”, ističe Radulović.

Što se tiče sezone, on naglašava da se nijesmo proslavili poboljšanjem uslova.

“Ove godine se nijesmo spektakularno popravili. Buka, problemi sa taksijem, dosta prljavštine i smeća su problemi kao i prošle godine, ali daće bog biće bolje”, kazao je Radulović.

On objašnjava da uspjeh ovogodišnje sezone nije bio vezan za veliki broj sunčanih dana.

“Vrijeme može da utiče procenat dva na ukupan rezultat jer niko ne kupuje aranžman danas za sjutra nego ljudi planiraju odmor i po godinu dana unaprijed i koriste ga pa bilo kako daje vrijeme”, objašnjava Radulović.

On dodaje da su i ove godine hit bili Kolašin i Zabljak, ali da finansijski rezultati zavise od infrastukture.

“Infrastruktura nije dovoljno razvijena da bi to dalo puni efekat. Bila je gužva, bio je smještaj pun, ali dok se ne realizuju ozbiljni infrastrukturni objekti, tipa veliki restorani i hoteli, ne može se u finansijskom smislu postići veliki rezultat. Međutim dobro je što je krenulo”, kazao je Radulović.

On dematuje priču pojedinih stručnjaka da imamo kratku sezonu.

“Ove godine je sezona počela 28. aprila i do 7. novembra je relativna gužva. U predsezoni smo imali popunjenost između 80 i 100 odsto i u postsezoni do 7. novembra, takođe, će biti između 80 do 100 odsto. To je visoka popunjenost, sezona je produžena, tako da ove godine ne možemo reći da je ona kratka”, kazao je Radulović.

Ne bi smio da, kao neko ko sebe naziva ekspertom turizma, kako objašnjava, po špicu sezone cijeni ukupnu godinu.

“Rezultat sezone se pravi kumulativno od 1. januara do 31. decembra, tih 40 ili 45 dana ne znače ništa ako nemamo dobro popunjen maj, jun, septembar, oktobar. Hotel Splendid je danas popunjen 82 odsto, Montenegro 100 odsto… to je slučaj i kod drugih primorskih hotela ističe”, predsjednik CTU.

Generalni direktor Direktorata za upravljanje turističkom destinacijom Marko Petričević ovu sezonu ocjenjuje kao izuzetnu uspješnu.

“U ovoj sezoni smo oborili rekorde, bolja je od prošlogodišnje koja je bila bolja od 2015, a ona je premašila 1987. godinu kao rekordnu u crnogorskom turizmu. Zvanični izvještaji govore da je broj posjetilaca za prvih sedam mjeseci veći od 18 odsto nego prošle godine u istom intervalu. Broj noćenja od preko dva miliona je za isti period prošle godine bolji za 13 odsto. Što se tiče finansijksih rezultata sezone njih obrađuje Centralna banka, a izvještaj još uvijek očekujemo”, kazao je Petričević.

Međutim, s obzirom da je premašen broj gostiju i noćenja da je naša vanpansionska ponuda iz godine u godinu sve bolja i bolja, iz Ministarstva održivog razvoja i turima očekuju da će i finansijki rezultati biti znatno bolji.

“Oni nikad ne rastu po stopi po kojoj rastu fizički parametri ali ih u trendu prate. U 2017. godini otvoreno je 27 novih hotela sa preko 1.000 jedinica što govori o tome da je vođena promišljena turistička politika u posljednjih 10 godina i da su to upravo rezultati te politike. Ove godine stiglo je oko 30 zahtjeva za izdavanje građevinskih dozvola za nove hotele”, kazao je Petričević.

Ono što nam još ide na ruku, dodaje on, je fenomen turizma kao rastućeg globalnog trenda tako da je ove godine međunarodno putovalo 1,2 milijarde ljudi u 2030. očekujemo 1,8 milijardi prelazaka granica.

“Znači Crna Gora u tom velikom industrijskom kolaču nalazi svoje mjesto sve bolje i bolje”, kazao je Petričević.

Ove godine, kako je istakao, sjever Crne Gore je bio izuzetno posjećen, ali evidentno je da tamo nema dovoljno hotela.

“Poznate su sve olakšice, jer je politika Ministarstva održivog razvoja i turizma usmjerena da podstiče izgradnju hotela na sjeveru i polako se sklapaju kockice. Ipak privreda reaguje ne samo na olakšice nego i na realnu tražnju u tržišnoj privredi tako da smatram da ćemo i u budućnosti biti svjedoci toga da se grade ozbiljni hoteli i na sjeveru jer tražnja kao što vidimo raste”, poručio je Petričević.