Radulović: Radnici u Crnoj Gori nijesu spremni da rade više i zarade dobru platu

Radne snage u turizmu nedostaje, ali su radnici u Crnoj Gori spremni da se žale kako su im plate male, a neće da rade prekovreno kako bi zaradili i više od hiljadu eura. Ovo za CdM tvrdi suvlasnik hotelske grupe Montenegro stars i predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja CTU Žarko Radulović.

On naglašava da radne snage ima manje nego prošle godine, a iduće godine će problem biti još veći. Radulović tvrdi da radnici nijesu spremni da rade više i tako zarade dobru platu.

“Priča je sljedeća. U Splendidu imam 15 čistača javnih površina. Startna plata im je 299 eura. Sa prekovremenim i noćnim satima plata im je od 400 do 450 eura. Imaju tri obroka u hotelu i plaćen stan. Predlagao sam im, da makar tokom ljeta rade dvije smjene, uz naravno jedan dan sedmično slobodan. Rekao sam im, ako butete tako radili, plata će vam biti od 850 do 1200 eura, zavisno od smjene. I to samo da tako rade tokom tri sljedeća mjeseca. Znate li koliko je njih prihvatilo da rade za ovu platu i pod ovim uslovima? Nijedan!”, objašnjava Radulović.

Prema njegovim riječima u Njemačkoj, Francuskoj, Belgiji, plata za ove poslove iznosi od 800 do 1200 eura.

“A njima tamo treba da bi preživjeli do 1500 eura jer poslodavac ne plaća stan. Tamo svi rade dva posla da bi preživjeli. Naš čovjek tamo može i radi dva posla, a ovdje to neće. Ja nemam objašnjenja za ovo. Još jedna uporedba. 500 eura kod nas vrijedi kao 1500 u Njemačkoj”, ističe Raduković.

On napominje da 37 odsto od ukupnih prihoda njegove kompanije troši za plate.

“Ja nisam zadovoljan s platama u Splendidu, treba da to bude više, ali ako ih podignem, onda sam ugrozio biznis. Recimo, kada smo napravili presjek za prva četiri mjeseca ove godine, mjesečno me radnik koštao 1023 eura. Plata, doprinosi, putni troškovi, stan, a hranu ne računam”, priča sagovornik CdM-a.

Ima još jedno poređenje, tačnije primjer koliko radnik sa naših prostora zarađuje vani, a koliki su mu troškovi.

“Ako naš radnik ode u SAD da radi kao konobar, sedmična plata u boljem restoranu ili kafeu je oko 350 dolara, a soba studio je oko 1500 do 1800 dolara mjesečno, i to udaljena dva sata vožnje do posla. Oni tamo žive od bakšiša”, istakao je on.

Eadulović objašnjava kako da se riješi problem radne snage.

“Jedini izlaz iz ove situacije nedostatka radne snage je da Vlada i Ministrsva vanjskih poslova, rada i socijalnog staranja i unutrašnjih poslova vizni režim omekšaju kako bi mogli da dovodimo radnu snagu iz Indonezije, Filipina za turizam, za poljoprivredu i građevinu Pakistan i Indiju. To je jedini način. Jer, stanje je teško, haotično”, zaključio je Radulović

Miraš Dušević