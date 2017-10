Simović o Konjeviću: Vikend političar uživa u komforu privatnih i privatizovanih mikrofona

Naočigled svih građana Crne Gore, poslanik na odmoru Raško Konjević uljuljkao se u komfor privatnih i privatizovanih mikrofona u koje može da priča, a da zahvaljujući neprofesionalnosti medija ne strahuje da će dobiti direktan argumentovan i utemeljen odgovor, kazao je potpredsjednik Vlade Milutin Simović.

On je to kazao reagujući na izjavu Konjevića koji je pozvao Simovića da odgovori do kad će građani plaćati dug Montenegro airlines-a.

“Likvidirali bi Raško i Raškovi i MA sa jednakim žarom sa kojim su tjerali strane investitore i sprječavali razvojne projekte, sa žarom sa kojim su pravili ad hoc koalicije da usvoje neustavne zakone kojima će srušiti finansijski sistem. Neće Raško iz komfora i hladovine privatnih i privatizovanih mikrofona za skupštinsku govornicu. Neće, jer tamo može dobiti trenutne i argumentovane odgovore na sve konstrukcije koje sprema u dokolici direktno instrumentalizujući medijsko-interesno-političku grupu. U tim konstrukcijama služi se golim neistinama, saopštavajući da sam ja uhvaćen u nezakonitim radnjama povodom naplate poreskog dugovanja imovinom dužnika. Na tu konstrukciju je više puta dobio jasan i argumentovan odgovor i od resornog ministarstva i od mene”, kazao je Simović.

On je poručio Konjeviću da odgovore na sva pitanja o MA potraže kod svoje družine u SDP-u.

“Kod onih koji su u ime SDP-a u kontinuitetu dužem od deceniju ipo bili uvijek po dvojica u Upravnom odboru Montenegro erlajnza, a u Aerodromima Crne Gore imali još značajnije upravljačke pozicije. Neka se prvo okupe svi zajedno, pa neka se međusobno propitaju i dogovore. Iznijeli smo kao odgovor na politikanstvo samo činjenice, ali se Raškov servis uključio neprofesionalno dajući novu priluku Meceni da nastavi iznošenje neistina kako bi Raškov servis istog dana u istoj emisiji pokušao da poklopi činjenice. Zato se mi više nećemo baviti odgovorima na politikantska pitanja i konstrukcije jer Vlada nema svoj servis, nego ćemo energiju i vrijeme usmjeriti na stvaranje pretpostavki za opstanak i razvoj privrednih subjekata u ovom važnom segmentu svake ekonomije, a posebno naše, imajući u vidu njihov multiplikativni značaj na ukupni razvoj Crne Gore – i do sada i u budućnosti”, poručio je Simović.

S.Đ.