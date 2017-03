Simović objasnio mjere štednje: Hoće li kasniti plate, socijala…

U vezi sa predlogom budžeta u javnosti se ovih dana mogu čuti i brojne tendenciozne i netačne informacije i tumačenja, kaže vicepremijer Milutin Simović zbog čega je na današnjoj konfrenciji za medije objasnio svaku spornu stavku pojedinačno. Jasno poručuje-Vlada je donošenjem Predloga zakona o budžetu za narednu godinu imala cilj da maksimalno sačuva standard ukupnog stanovništa i zaposlenih, sa fokusom na obezbijeđivanje redovnosti isplate zarada i drugih davanja.

“Izrada plana finansijske konsolidacije nije posljedica političke odluke, već zakonske obaveze, jer su budžetski deficit i udio javnog duga u BDP-u, prekoračili zakonom definisane granice”, kazao je Simović.

Ističe da je u veoma kratkom roku Vlada odgovorila ovim zakonskim obavezama i uradila kredibilan petogodišnji plan sanacije budžetskog deficita i javnog duga sa ciljem da budžetski deficit u planiranom roku spustimo ispod tri odsto, zaustavimo trend povećanja javnog duga i obezbijedimo njegovo postepeno obaranje.

“Ipak, u vezi sa predlogom budžeta, u javnosti se ovih dana mogu čuti i brojne, moram kazati, tendenciozne i netačne informacije i tumačenja. Svakako, donošenje budžeta je najvažniji godišnji zadatak svake vlade i u svakoj zemlji je izložen posebnoj pažnji javnosti a samim tim i kritikama. Pravo je, usudio bih se reći – čak i dužnost, opozicije, sindikata, medija… da analiziraju i saopštavaju stavove povodom Vladinih odluka. Za Vladu je to i poželjno, jer je to jedan od uslova i pretpostavki da Vlada unaprijedi svoj rad”, kazao je Simović.

Zašto je Predlog zakona o budžetu ovakav kakav jeste?

“Jedan od prioriteta je očuvanje stabilnih javnih finansija. Taj zadatak je, utoliko zahtjevniji, jer mi ne pristajemo na odustajanje od razvoja, jer bez toga štednja sama po sebi na duge staze ne bi dala potrebne efekte”, kazao je Simović.

Potpredsjednik crnogorske Vlade jasno poručuje-samo razvoj i napredak mogu obezbijediti približavanje razvijenim zemljama i obezbijediti dostizanje evropskog kvaliteta života.

“Već smo kazali da se predložene mjere odnose i na prihodnu i na rashodnu stranu Budžeta, pri čemu se teret ne prebacuje na privredu, i ne ugrožava se stabilnost funkcionisanja države, a uz to, pažljivo se vodilo računa o očuvanju socijalne pravičnosti”, ističe Simović.

Kaže i da se Vlada nije odlučila za populističke mjere.

“Jer smatramo da posao Vlade ne smije da bude dodvoravanje javnosti, već da vodi zemlju odgovorno, što ponekad podrazumijeva i nepopularne, ali neophodne mjere – mjere, koje će donijeti potrebne efekte”, kazao je Simović.

On je ukazao na neke, kako je ocijenio, paušalne ocjene sa politikantsko-populističkim sadržajima, koje nemaju činjeničnog utemeljenja, a kojima se nastoji Vladi podmetnuti ono što nije istina.

“Saopštavano je da su predložene socijalno nepravedne mjere, da će najveći teret podnijeti najsiromašniji slojevi i slično. Činjenice govore suprotno-predloženim budžetom težilo se maksimalnom očuvanju standarda zaposlenih, odnosno ukupnog stanovništva. Nijesmo se odlučili za povećanje stope PDV-a, jer bi to dovelo do rasta cijena, a time i do pada životnog standarda građana”, kazao je Simović.

Ističe i da poreske stope na dohodak fizičkih lica nijesu povećane.

“Jer bi to značilo smanjenje plata i u javnom i u privatnom sektoru. Nijesmo se odlučili na značajnije smanjenje ukupnih socijalnih davanja, jer bi to bilo široko i nepravedno. Kao ni na obustavljanje usklađivanja penzija, niti na ukidanje radnih mjesta, što je, sjetimo se, bio pristup u nekim državama regiona i šire”, ukazao je Simović.

Obezbijeđena je redovna isplata zarada i svih davanja.

“U predloženom budžetu je predviđeno očuvanje prethodno povećanih zarada u prosvjeti i zdravstvu, a u narednom periodu će se u okviru izmjena i dopuna Zakona o zaradama u javnom sektoru sagledati pitanja koja idu u prilog poboljšanja standarda zaposlenih u ovim oblastima, što je prioritet Vlade”, ističe Simović.

Odlučni su, kaže vicepremijer, u namjeri da se poboljša status prosvjetnih i zdravstvenih radnika.

“To nije samo pitanje zarada, nego je to širi kontekst. Ali, zajedno i jedno i drugo treba da obezbijedi veću motivisanost zaposlenih i unaprijedi ove važne funkcije. Vlada je odlučna da poveća poresku disciplinu, da pojača borbu protiv sive ekonomoje u svim njenim pojavnim oblicima”, kazao je Simović.

Minuli rad i zarade u javnom sektoru

Proteklih dana bilo je dosta različitih tumačenja u vezi mjere neusklađivanja bruto zarada po osnovu minulog rada u naredne dvije godine.

“Bilo je dosta netačnih tumačenja, da se neće obračunavati minuli rad. Zaposlenim u javnom sektoru neće biti povećana zarada za minuli rad u 2017. i 2018. godini, što znači da će se obračunavati minuli rad po osnovu svih prethodnih godina. Primjera radi, zaposlenom, koji prima platu npr. 500 eura i ima 10 godina staža, neće se povećati zarada po osnovu minulog rada za oko dva eura, a ponavljam obračunaće se minuli rad za sve prethodne godine, odnosno drugim riječima, po ovom osnovu nema smanjenja plata”, objasnio je Simović.

Dosta pažnje izazvala je mjera za smanjenje naknade za majke sa troje i više djece.

“Podsjetiću da je u vezi ove naknade bilo dosta sugestija i preporuka od naših međunarodnih partnera, jednako i kroz izvještaj Evropske komisije, kao i kroz preporuke Svjetske banke i MMF-a, a bilo je dosta komentara i različitih ocjena od domaće i stručne i laičke javnosti. Sa međunarodnih adresa jasno je saopšteno da je to naknada koja se dodjeljuje bez procjene materijalnih mogućnosti korisnica, da je ova mjera negativno uticala na tržište rada, da je izazvala značajne nejednakosti u iznosima socijalnih davanja i preporuke su bile različite, do njihovog potpunog ukidanja”, podsjeća Simović.

Suočavajući se sa svim ovim, Vlada se odlučila za smanjivanje ovih naknada na 264, odnosno 144 eura.

“Uporedimo to sa činjenicom da je materijalno obezbjeđenje za porodicu sa pet i više članova 120 eura, da je prosječna penzija 284, a da je najniža penzija 120 eura. Mislimo da ovi iznosi dovoljno govore”, jasan je Simović.

Smatra da sistem socijalne i dječije zaštite treba u cjelosti preispitati, otkloniti sve deformitete, uz potrebu dodatnog socijalnog senzibiliteta, vodeći računa da se ne nanese nepravda prema bilo kojoj korisničkoj grupi.

“Svakako, ovo pitanje ima i svoj pravni aspekt. Konačni sud o ustavnosti važećeg Zakona, ili Zakona koji je predložila Vlada, daće Ustavni sud Crne Gore. To ne pripada ni predstavniku Vlade, a ni političarima koji ovih dana saopštavaju da su Vladine mjere neustavne. Ostavimo to nadležnoj instituciji”, kazao je Simović.

Moraju se, kaže potpredsjednik Vlade, imati u vidu međunarodno pravni instrumenti za zaštitu ljudskih sloboda i prava, koji su obavezujući za Crnu Goru i nadzakonske su pravne snage u hijerarhiji pravnih normi.

“Uvažavajući te međunarodne standarde, predložene mjere ne zadiru u institut stečenih prava i taj institut se ne odnosi na ove mjere socijalne politike. Mislim da je ovo dobra prilika da podsjetim da u predloženom tekućem budžetu, sredstva za prava iz socijalne zaštite učestvuju sa 114 miliona eura, odnosno sa oko 14 odsto, što je na nivou 2016. godine, što je uostalom najbolji dokaz da ukupna sredstva za ove namjene nijesu umanjivana. Zadržana su sva prava iz socijalne zaštite: i dječiji dodaci i materijalno obezbjeđenje porodica i boračko-invalidska zaštita i porodiljska odsustva i tuđa njega i pomoć i mnoga druga prava iz oblasti socijalne zaštite. Zadržana su prava za 88.812 korisnika”, kazao je Simović.

Podsjeća da su u predlogu Zakona o budžetu za Fond PIO planirana sredstva u visini 417 miliona € za oko 120.000 korisnika.

Dječiji dodatak

Ovih dana bilo je i najava da se ukida dječiji dodatak.

“To nije tačno. Dosadašnje pravo na dječiji dodatak ostaje za oko 11.500 korisnika i nije bilo ni pomisli da se to pravo ni smanjuje ni ukida. Naprotiv, smatramo da u redefiniciji ukupne socijalne politike pitanju dječijeg dodatka mora se posvetiti posebna pažnja kako bi to pravo bilo obuhvatnije i izdašnije, dakle, za veći broj korisnika i izdašnije”, kazao je Simović.

Jasno poručuje-Vlada želi da ova i sva druga pitanja ovog karaktera, rješava u kontinuiranom i otvorenom dijalogu i partnerskom odnosu sa socijalnim partnerima – i sa sindikatima i sa predstavnicima poslodavaca.

“To upravo intenzivno radimo ovih dana, i predsjednik Vlade i članovi Vlade. Socijalni dijalog će biti nastavljen sve do usvajanja Zakona o budžetu u Skupštini Crne Gore. Vlada je na to spremna. Svakako, uključujući i punu otvorenost prema javnosti u čemu će, siguran sam, mediji dati svoj doprinos”, poručio je Simović.