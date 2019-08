Siva ekonomija satjerana u ćošak, u avgustu se traži krevet više

U avgustu se, obično, presabira turistička sezona, bez obzira što je tada u “najvećem jeku”, broje se turisti na moru i u planini, upoređuju se situacija na parkinzima sa prethodnim sezonama, broje se ulaznice u nacionalnim parkovima, euri ubrani od boravišne takse, pominju se procenti, broje se kreveti…

Na Žabljaku, ovih dana, gotovo uobičajena slika. Nema toga ko će prebrajati krevete, a ni onoga ko će na ulici sresti turistu da ga razumije.

Sve je poznato, proljeće se odužilo, kiša “zapunula” pola ljeta, ali zato se avgustovski dani koriste maksimalno. I ponovo ne, koliko zaslužuje durmitorska ljepota.

Direktorica Turističke organizacije na Žabljaku Vanja Krgović Šarović priznaje za Pobjedu da je sezona počela niskim temperaturama, pa čak i sniježnim padavinama, te da je sve to uticalo na očekivanu posjećenost Žabljaku.

“Imali smo u tom periodu brojna otkazivanja rezervacija, ali u julu je situacija bila sasvim drugačija, dok smo u prethodnoj sedmici imali rekordnu posjetu. Desilo se i to da na Žabljaku imamo popunjenost smještajnih kapaciteta 99 odsto. Ovih dana je, računajući hotele i privatni smještaj, popunjenost oko 85 odsto, a ono što nas ohrabruje su dobra očekivanja u septembru, pa se nadamo da ćemo nadoknaditi propušteno početkom ljeta. Očigledno, taj trend produžetka ljetnje sezone na septembar i oktobar prati nas posljednjih godina. Što nas posebno raduje i ove sezone imamo znatno smanjenje sive ekonomije i uvećanu naplatu boravišne takse, a to potvrđujemo podacima da se u kasu slilo više za 41 odsto više novca nego prethodne godine. U suštini, to nam je i bio cilj, kako bi kasnije mogli da realizujemo značajnije projekte i više ulažemo u turizam. Više institucija se uključilo u ovu kampanju i to je donijelo rezultat, ali do kraja godine ćemo se još pozabaviti time, kako bi naredne sezone mogli preći na poboljšanje kvaliteta usluge i infrastrukture”, kazala je za Pobjedu direktorica lokalne turističke organizacije.

Prema evidenciji TO Žabljak, lani su u junu imali 2.470 prijavljenih gostiju, a ove godine 3.515. U julu su imali oko 5.000, a ove godine 7.400, a u prvoj polovini avgusta ove godine imali su 4.260 gostiju, dok su prethodne sezone, u istom periodu, brojali 3.214 turista. Slika je ovakva ili onakva ili kako je ko doživljava na Žabljaku, ali je evidentno da je siva ekonomija značajno smanjena, odnosno da je turista više na Žabljaku nego lani.

U deset hotela na Žabljaku je ukupno nepuno 800 kreveta, a u privatnom smještaju za oko četvrtinu više. Uz to, poddurmitorski kraj ima najmanje hiljadu vikendaša, tako da je brojanje turista u ovom dijelu Crne Gore najnezahvalniji posao.

“Privatni smještaj je u ekspanziji od prošle godine. Lani smo u julu imali 114 izdatih rješenja za privatni smještaj, a danas ih je 340. To je ozbiljno povećanje, a iz dana u dan dodatno raste broj kreveta. Naravno, ova rješenja se odnose na broj kuća, apartmana, stanova, domaćinstava, a ako svi nude u prosjeku po četiri kreveta jasno je koliko gostiju mogu da prihvate”, ističe Vanja Krgović Šarović.

Ona naglašava da je stranaca sve više i to iz zemalja Zapadne Evrope.

“Ove godine prednjače Njemci i Francuzi. Naravno, imamo i domaćih turista, ali oni se rijetko prijavljuju. Ove godine su nam najbrojniji bili Njemci, pogotovo u predsezoni, a osjetan je i broj turista iz Kine, koji su nas do sada rjeđe posjećivali, a da ne pominjem tradicionalno prepoznate naše goste iz Francuske, Italije, Belgije, Holandije, Srbije, Rusije, Hrvatske… U septembru, takođe, najviše gostiju očekujemo iz zemalja Zapadne Evrope”, riječi su čelnice TO Žabljak.

Na Žabljaku je ovog ljeta osjetno više bungalova, bar u okolini varošice, ulice su sređenije, manje gužve u strogom centru. U međuvremenu je nikao i novi “Aroma centar”, hipermarket sa kafeterijom i to na zaobilaznici prema Pljevljima, a ovih dana se očekuje i otvaranje benzinske pumpe koja je u komšiluku, neposredno uz najprometniju saobraćajnicu. Sve to nudi sasvim drugačiju sliku o Žabljaku, a da se i ne govori koliko se više turističkih poslenika pobrinulo da ugodi onima koji vole zip lajn, rafting, kajak, jahanje, vožnju četvorotočkašem… ili možda savim nešto posebno, a što je vezano isključivo za seoski turizam i netaknutu prirodu.

Na Savinom kuku dnevno i do 500 posjetilaca

Savin kuk je sinonim za skijanje, pa i planinarenje, ali posljednjih godina je sve primamljiviji i za one koje za Žabljak ne veže jedino sport.

I ove sezone, početkom jula, proradio je ski-lift na poznatom crnogorskom skijalištu, a u tom mjesecu imao je za 30 odsto više posjetilaca nego lani. U julu je bilo kišno vrijeme, ali je ipak bilo desetak odsto više posjetilaca nego prošle godine, a u avgustu je najviše turista.

“Ovog mjeseca, u prosjeku 300-500 posjetilaca imamo na Savinom kuku. I ove godine naša ljetnja sezona trajaće do 1. oktobra, a lani smo imali više od 16.000 turista. Naši gosti su mahom stranci i vjerujem da će ova sezona biti znatno uspješnija od prethodne. Nudimo im uspon žičarom dvosjed do krajnje tačke, a onda imaju mogućnost da pješačkom stazom stignu do samog vrha Kulina. U podnožju skijališta imamo restoran s nacionalnom kuhinjom, kao i kafe bar, besplatno dječije iglalište, ali i avanturistički park sa četiri staze”, kaže direktor Turističkog centra Durmitor Milutin Tomić, naglašavajući da u saradnji s lokalnom firmom nude i tandem paraglajding letove s vrha Savinog kuka.

Takvo letjenje košta 90 eura, a dodatno se plaća 15 eura za snimke. Pilot je svjetski prvak u akrobatskom letjenju Petar Lončar. Uspon dvosjedom na Savin kuk košta osam eura, djeca plaćaju tri eura manje, a grupe imaju popust 30 odsto.

Na Savinom kuku vikendom je najviše domaćih turista i to iz Podgorice i Primorja, a radnim danima uglavnom su stranci. Na vrhu Savinog kuka, u utorak, u 13 sati, sviraće Džipsi džez trio.

Inače, u podnožju skijališta od lani se gradi vještačko jezero, a naredne sedmice trebalo bi da počne postavljanje folije, dok bi naredni mjesec bio rezervisan za punjenje te akumulacije. Nadaju se u Ski centru Savin kuk da će uskoro biti privedena priča i o montiranju šestosjeda, te da će u susret zimi nabaviti i topove za vještačko osnježavanje, kako bi, napokon, dočekali zimu, ne gledajući u nebo.

Klasika na Savinom kuku, Sedlu, Mostu na Tari…

Nakon filmskog festivala, na Žabljaku se muzičkim programom nastavlja kulturna priča. Sjutra počinje „Wild beaty art“ i trajaće do 23. avgusta. Centar dešavanja biće na Crnom jezeru, svake večeri s početkom u 19.30, koncerti će svih ovih festivalskih dana biti organizovni i na prelijepim lokalitetima koji okružuju Žabljak, i to na Savinom kuku, Sedlu i Mostu na Đurđevića Tari.

“Prvi put na Žabljaku imamo koncerte ove vrste, a riječ je o klasičnoj i džez muzici. Svake večeri organizovaćemo i prevoz od centra Žabljaka do Crnog jezera kako bi svi posjetioci mogli besplatno doći da uživaju u muziciranju. Glavni organizator ovog festivala je Kotor Art Fest, a pokrovitelji su Ministarstvo održivog razvoja i turizma i lokalna TO. Učesnici festivala su značajna muzička imena sa međunarodne scene, ali i naši poznati gitaristi Bulatović i Nikčević. Naravno, naša želja je bila da u ovaj festival uključimo i lokalne ljude, tako da će prvo veče (na otvaranju festivala) kao i posljednje veče, biti organizovana i promocija proizvođača iz našeg kraja, a to znači da će se na trpezama naći sir, skorup, hljeb i sve ono što naša vrijedna domaćinstva mogu ponuditi turistima, ma odkale došli na Žabljak”, kaže Vanja Krgović Šarović.