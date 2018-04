Stanić: Vlada dovela do najvećeg procvata nelegalne prodaje cigareta

Vlada Crne Gore je vođenjem loše akcizne politike i nepoštovanjem kalendara povećanja akciza dovela do najvećeg procvata nelegalne prodaje cigareta još od devedesetih godina, poručio je portparol SDP-a Mirko Stanić.

“Da li je to pojedincima koji su uključeni u te odluke i bio cilj, moraće utvrđivati nadležni državni organi, prije svega Specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal. Jer je prosto nevjerovatno da se neko u Vladi toliko ‘zaračunao’ da je mislio da ako povećate iznos cigareta za četiri puta u jednog godini (tri puta kroz akcize i jednom kroz PDV) da to neće dovesti do bujanja nelegalnog tržišta jer sada nameti države po jednoj paklici iznose i 85 odsto ukupne cijene tako da na kutiju od 3.5 eura potrošači koji ih kupuju na legalnom tržištu plate 2.8 eu akciza i poreza”, dodaje on

Stanić ističe da je to je idealna prilika za sve koji žele da zarade milione da razliku od 0.7 do 3.5 eura pospreme sebi u džep, a dodaje da će se kroz nove obračune kriminalnih klanova vidjeti kako će taj novac “uložiti”.

“Vlada Crne Gore je svojim svjesnim postupanjem stvorila situaciju u kojoj se više novca zaradi švercom cigareta nego švercom narkotika i to mora biti signal i za Evropsku Komisiju i za zemlje EU koje su imale problema zbog ranijeg šverca iz Crne Gore, ali za Vladu SAD zbog toga što su upravo njihove kompanije najviše pogođene padom prodaje legalnih cigareta”, smatra on.

Napominje da je naša zemlja najliberalnija u Evropi kad je pušenje u zatvorenim prostorijama u pitanju, jer prema riječima Stanića, naplaćuje mizernu nadoknadu za pušenje u kafićima i restoranima, tako da je po tom osnovu prihodovano svega par miliona eura od 2012-te godine kad je uvedena taksa za upotrebu duvanskih proizvoda u ugostiteljskim objektima.

“Znači da je Vladi do zdravlja stvanovnika imali bi zakone barem kao u Makedoniji, Turskoj ili Albaniji, o zemljama EU kojoj na papiru težimo da i ne govorimo”, dodaje on.

Stanić poziva Ministarstvo finansija i genciju za duvan da saopšte efekte uvećanja akciza na prodaju legalnih cigareta i u finansijskom i u iznosu legalno uvezenih cigareta u tonama i da o ovom problemu ne ćute.

“Jer se u Crnoj Gori broj pušača u proteklih pet godina povećao za 4.4 i sada iznosi 36.5 odsto u populaciji između 15 i 65 godina tako da svakodnevno cigarete konzumira preko 200.000 naših sugrađana, vjerovatno ih kupujući prije kod uličnih prodavaca nego na prodajnim mjestima. Ovoj Vladi zdravlje građana očigledno nije na prvom mjestu, a da li će ostati upamćena po najvećem razvoju šverca cigareta u Evropi znaćemo od narednih poteza koje bude uradila na ovom polju”, jasan je Stanić.