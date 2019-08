Sve bolja dostupnost crnogorskih aerodroma

Najnoviji godišnji izvještaj ACI-ja ( Međunarodni savjet aerodroma) pokazuje koliko su Aerodromi Crne Gore u proteklom periodu uradili na poboljšanju avio dostupnosti. Kako je navedeno u izvještaju, Aerodrom Tivat je među vodećim rastućim destinacijama sa zabiježenim rastom od 352 odsto, saopštio je izvršni direktor JP Aerodromi Crne Gore Danilo Orlandić.

Takođe, ističe on, Aerodrom Podgorica bilježi rast od čak 284 odsto i najbrže je rastuća destinacija protekle decenije u kategoriji glavnih gradova regiona.

“Ono što je jako važno, a navodi se u ACI-jevom izvještaju je činjenica da je među zemljama regiona, Crna Gora na trećem mjestu lestvice aviodostupnosti, odmah iza Srbije i Hrvatske. Samo u prethodne dvije godine uspjeli smo da otvorimo 36 novih direktnih avio linija, pa je tako naša zemlja preko Aerodroma Podgorica i Aerodroma Tivat povezana sa preko 70 destinacija”, istakao je Orlandić.

Prema njegovim riječima od ove godine uvedena je i linija Podgorica-Barselona, koju realizuje Ryanair.

“Bićemo jedini aerodrom u regionu koji će imati direktnu liniju ka glavnom gradu Katalonije tokom cijele godine i to dva puta sedmično. Takođe, velikim uspjehom smatram i dolazak Luftanse, čiji su letovi iz Frankfurta i Minhena ka Tivtu, gotovo uvijek puni. Sve to je dokaz da Aerodromi Crne Gore konstantno prate potrebe turističke privrede Crne Gore ali i naših građana koji sada do brojnih destinacija mogu stići direktno putem naših aerodroma. Naš rad će i u narednom periodu biti usmjeren ka tim pravcima”, zaključio je on.