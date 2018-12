Svi plaćaju održavanje vodomjera: Potrošač je stambena jedinica bez obzira na vodomjer

Odluka hercegnovskog Vodovoda da se od novembra na računima za utrošenu vodu poveća stavka “održavanje vodomjera“ i dalje kod Novljana izaziva nerazumijevanje.

Jedan od slušalaca Radija Jadran priča da je vlasnik stana u zgradi sa 33 stambene jedinice u kojoj je jedno brojilo/sat/vodomjer, a da su svi stanari dobili račun kojim su obavezni da plate 1,87 eura za održavanje vodomjera, iako se utrošena voda očitava sa jednog sata.

“S obzirom da zgrada ima jedan vodomjer ta cifra (1.87) bi trebalo da se podijeli na broj stanova. Stavka koju su iz Vodovoda naveli da bi ovim poskupljenjem dodatno zaradili 35.000 €, uključujući stambene zgrade u Herceg Novom taj iznos će biti mnogo, mnogo veći“, smatra čitalac Radija Jadran.

Direktorica Vodovoda, Olivera Doklestić objašnjava da konkretno nije riječ samo o očitavanju i održavanju vodomjera, već o mogućnosti gradskog preduzeća da se nosi sa svim problemima u sistemu.

“Mi u ovom trenutnku imamo 10.300 “mrtvih“ satova od novembra do marta. To su satovi koje treba očitati, jer voda se svakako troši, ima kvarova i gubitaka, rade pumpe i buster stanice bez obzira ima li potrošnje ili ne, radi jednog koji je negdje na vrhu. Pumpa se, cijeli sistem radi, kao da su svi potrošači tu. Zbog toga to ide na račun svakoga bez obzira na vodu. Nije više pitanje samo očitavanja vodomjera, nego spremnosti čitavog sistema koliko može da se nosi sa svim tehničkim problemima koje ima“, pojašnjava ona.

Uz to, kako kaže, neophodno je izjednačiti cijene za privredu i domaćinstva, pa je za sada izjednačena cijena tarife i ništa drugo.

“U pitanju je čitav sistem koji zimi naprosto ne može da funkcioniše zbog repromaterijala i svega što treba, držimo ga u punoj spremnosti, a on zapravo finansijski ne može da izdrži. Svaki da je puno kvarova kao da je sezona, jer je sistem pod velikim pritiskom, puno je vode u sistemu, cijevi su loše, sistem nije predviđen za tolike pritiske. Krenuli smo sa ugradnjoim ventila da bi se mreža sektorisala, podijelila na što više manjih zona, da bi, kad negdje dođe do kvara i voda se isključi, “patilo“ što manje potrošača”, navodi Doklestić.

U suštini, kako objašnjava, “potrošač“ je stambena jedinica bez obzira na vodomjer.

“Bilo bi dobro kad bi svaka stambena jedinica imala svoje brojilo. Na žalost, ne možemo to da uradimo jer mnogi nijesu dostupni – neki ga drže ispod sudopere, wc šolje, nekima su stanovi stalno zatvoreni, neki drže auto namjerno preko šahtova da se ne može očitati stanje itd. Tako da smatramo opravdanim ovakav potez, ali naglašavam, cijena vode se nije mijenjala“, zaključila je Doklestić.

Pretpostavljajući da hercegnovska opština ima bar 25 hiljada aktivnih vodomjera, novim poskupljenjem u kasu preduzeća trebalo bi da se slije oko 34 hiljade eura.