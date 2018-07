Tivatski aerodrom primiće ove godine oko 1,25 miliona putnika

Ukupan broj putnika koje je ove godine opslužio aerodrom Tivat je preko 480.000, što je povećanje za oko 10 odsto u odnosu na isti period prošle godine. Broj aviona je nešto manji, jer na tivatski aerodrom slijeću avioni sa sve većim brojem putnika, kazao je za Skala radio njegov direktor Radovan Marić.

“Sezona protiče po planu i na njenoj polovini bi bilo bespredmetno govoriti o otklanjanju nedostataka. Puno toga je na žalost naslijeđeno iz prethodnog perioda. Sadašnji trend rasta u povećanju prometa je nezaustavljiv i samo je nebo granica rasta u ovom regionu”, kazao je Marić.

Na žalost, mnogi subjekti u lancu turističke industrije nijesu na vrijeme reagovali da kompletno svi segmenti u procesu na pravi način odgovore izazovu.

“Aerodrom Tivat se veoma trudi, uz podatak da su projekcije koje se odnose na opsluživanje putnika u terminalnoj zgradi od 300 do 400 hiljada putnika, a ove godine planira se da ta cifra dostigne i do milion i 250 hiljada, kazao je direktor ove zračne luke. Veliki je napor i ogromno zalaganje zaposlenih na tivatskom aerodromu da se sve to postigne i ispoštuju kriteriji, kako bi se sve odvijalo na jedan siguran i bezbijedan način, poručio je Marić.

Ove godine bilježi se i porast interesovanja za letove ka skandinavskim zemljama, Izraelu, Njemačkoj, Poljskoj, a nacionalna avio kompanija Montenegro Airlines je otvorila nove destinacije ka zapadnoj Evropi.