TUI zainteresovan za gradnju rizorta na Adi

Najveći svjetski turoperator TUI, koji posluje sa zakupcem dijela imovine Ulcinjske rivijere Karisimom Hotels&Risorts, zainteresovan je za gradnju specifičnog turističkog rizorta na Adi Bojani, kazao je Dnevnim novinama izvršni direktor HTP Ulcinjska rivijera Radomir Mikan Zec.

Predstavnici TUI-a bi, kako je istakao Zec, na ostrvu nadomak Ulcinja sagradili turistički kompleks kapaciteta 3.000 do 4.000 kreveta.

“Time bi se ovo rajsko ostrvo konačno valorizovalo na pravi način i postalo jedan od najboljih brendova u turističkoj ponudi Evrope, a možda i svijeta”, ocijenio je Zec.

Turistička ponuda Ade Bojane i kompletne Ulcinjske rivijere je, dodaje on, u posljednjih deset godina vidno unaprijeđena i sa nule dovedena do kategorije od tri zvjezdice. To je, smatra Zec, bio jedan od razloga zbog kojih su se u predstavnici kompanije Karisma Hotels&Resorts odlučili da zakupe hotele Olimpik i Belvil i zemljište na Velikoj plaži.

“Ulcinjska rivijera je do 2008. bila u stečaju, ljudi nijesu primali plate, objekti su bili zapušteni. Standard je bio ispod nule, kreveta je bilo oko 170 i to je jedino bilo tržište tokom 40 dana ljeti za gastarbajtere sa Kosova, koji rade u inostranstvu. Mi smo iz godine u godinu podizali kapacitete i njihov standard, uz pomoć banaka i Investiciono-razvojnog fonda, doveli do nivoa od tri zvjezdice. Isto tako i na Adi koja je bila devastirana i napuštena, a sada iz godine u godinu sve bolja i mnogo utiče na pozitivno poslovanje društva. Mislim da je ovo bila posljednja prilika da se pojavi veliki investitor i Karisma se sigurno ne bi ni pojavila da smo zadržali nivo ponude od prije 10 godina”, ukazao je Zec.

Karisma će, podsjeća Zec, rekonstruisati hotele Olimpik i Belvil i na njihovom mjestu napraviti apartmane standarda četiri zvjezdice, izgradiće četiri bazena, dječje parkove, restorane, kafiće, prodavnice, sportske terene…

“Oni su već napravili dvije ogledne sobe i poslali ih TUI-u, koji se obavezao da puni ove kapacitete šest mjeseci godišnje. Veliki je prostor za izgradnju novih kapaciteta, radi se o kvadraturi od oko 200.000 kvadrata, stogodišnjoj borovoj šumi, trim stazama. To je fantastičan ambijent od se, podizanjem standarda usluge, može napraviti rizort sa kojim, ne samo Ulcinjska rivijera, već i Ulcinj i Crna Gora treba da budu zadovoljni i ponosni”, zaključio je Zec.

Radnici maksimalno zaštićeni

Ugovorom o zakupu koji je Vlada potpisala sa Karismom, naglašava Zec, radnici Ulcinjske rivijere su “maksimalno zaštićeni”.

“Nikome u narednih 30 godina Karisma ne može dati otkaz, a ukoliko sami odluče da napuste posao, maksimalno će im se poštovati socijalni program. To znači da svako može da bira da ostane da radi ili da dobro obezbijeđen ode iz firme. Vlada je donijela odluku i da se manjinski akcionari maksimalno obeštete preko države, tako da je i to pitanje riješeno. Ostatak Ulcinjske rivijere sada može relaksirano da posluje. Obezbijeđen je i reprogram kredita koji smo podigli za povećanje kapaciteta na Adi Bojani”, istakao je Zec, ukazujući da je ova turistička sezona bila jedna od najboljih u posljednjih deset godina, te da je Ulcinjska rivijera konačno izašla iz krize.

Priznanje za trud

Ulcinjska rivijera je na nedavno završenoj biznis konferenciji SEET 2017 osvojila prestižnu nagradu Brand leader, koja je, kaže Zec, došla iznenada.

“Ne mogu da kažem da nijesam zadovoljan. To je nagrada za trud, za to što smo jednu mrtvu ponudu doveli do nivoa od tri zvjezdice i to je neko cijenio”, istakao je Zec, koji je prošle godine u Sarajevu proglašen za naj menadžera u regiji.