Tuneli Klopot i Jabučki krš biće probijeni u septembru

Tuneli Klopot i Jabučki krš će biti probijeni u potpunosti do sredine narednog mjeseca i to će biti prvi probijeni tuneli na prioritetnoj dionici autoputa Bar Boljare, od Smokovca do Mateševa, naveli su predstavnici kineske kompanije CRBC, kojaje glavni izvođač radova na najvećem infrastrukturnom projektu u istoriji Crne Gore.

Tuneli Klopot i Jabučki krš se sastoje od po dvije odvojene tunelske cijevi, svaka za jedan smjer kretanja. Dužina lijeve cijevi tunela Klopot je 985 metara, a desne 815 metara, dok dužina lijeve cijevi tunela Jabučki krš 1455 metara, a desne 1360 metara. Tunel Jabučki krš je četvrti tunel po veličini na prioritetnoj dionici.

“Radovi na važnijim objektima prioritetne dionice izvode se zadovoljavajućom dinamikom. Na tunelima Vjeternik i Jabučki krš je počela izrada tunelske obloge. Na tunelima Kosman i Mala trava izvode se završne pripreme za početak betoniranja obloge, dok se radovi na mostu Jabuka, kod Kolašina, takođe odvijaju u skladu sa zadovoljavajućom dinamikom”, kazali su iz CRBC-a Pobjedi.

Predstavnici kineske kompanije su naveli da je na Vjeterniku, najdužem tunelu na prioritetnoj dionici, sa ulazne strane lijeva cijev tunela probijena 620,6 metara, a desna cijev 645,9 metara.

Na izlaznoj strani lijeva cijev je probijena 503,9 metara, a desna 614,1 metara. Na proboju ovog tunela angažovano je 178 radnika rekli su predstavnici CRBC-a. Tunel Vjeternik je najduži tunel na prioritetnoj dionici. Vjeternik je dvocijevni tunel, pri čemu dužina tunela sa portalnim pozicijama iznosi 2.852 metara na desnoj traci autoputa, dok je dužina na lijevoj traci 3039 metara. Širina kolovoznih traka, sa ivičnim trakama u obje tunelske cijevi je ista i iznosi 7,7 metara.

Na jednom od najzahtjevnijih objekata na autoputu, mostu Moračica, kompanija CRBC radi stubove mosta.

“Očekujemo da krajem oktobra počnemo izgradnju rasponske konstrukcije mosta. Ukupna visina svih stubova do sada iznosi 380 metara, pri čemu su tri stuba već izgrađeni preko 100 metara pojedinačno. Na mostu trenutno rade 372 radnika precizirali su predstavnici CRBC-a. Most Moračica će biti dugačak 960 metara, a predviđeno je da najveća visina stuba bude 161 metar. Predstavnici CRBC-a tvrde da se radovi u većem ili manjem obimu izvode na cijeloj trasi, izuzev na dijelu od izlaza tunela Mateševo do kraja dionice, u dužini od 800 metara”, rekali su iz te kompanije.

“Ukupno je na gradnji autoputa angažovano 2.520 radnika. Od toga je kod podizvođača 584, a kod izvođača radova 1936”, rekli su iz CRBC-a.