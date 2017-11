Tuneli na trećoj sekciji auto-puta biće probijeni idućeg avgusta

Kineska kompanija CRBC završiće do avgusta iduće godine probijanje četiri tunela na trećoj sekciji prioritetne dionice auto-puta Bar-Boljari, saopšteno je reporteru Vikend novina, tokom obilaska najzahtjevnijeg dijela trase.

Sekcija tri, koja se nalazi u blizini Veruše, je sekcija mostova i tunela. Ujedno je i najzahtjevnija od četiri sekcije prioritetne dionice Smokovac-Uvač-Mateševo, jer su geološki uslovi na njoj izrazito teški. Situaciju dodatno usložnjavaju zimski mjeseci, tokom kojih su loši vremenski uslovi i snijeg dugotrajniji u odnosu na ostale sekcije, što usporava radove na otvorenom, ali i zakrči pristupne puteve i onemogući dopremanje materijala.

Na sekciji se grade četiri tunela, četiri mosta i petlja Veruša, na kojoj će biti sagrađeno pet manjih mostova. Radove izvodi više od 700 zaposlenih, od kojih je oko 70 iz Crne Gore.

Putnici će na ovoj dionioci kroz tunele prelaziti čak 11 kilometara, što je skoro cijela dužina sekcije tri.

“Očekujemo da ćemo do avgusta naredne godine probiti sva četiri tunela na našoj sekciji -Kosman, Mala trava, Mrki krš i Unlovac”, rekao je Vikend novinama Džu Zuling, šef sekcije 3.

Prvi objekat na trećoj sekciji iz pravca Podgorice je most Suvovara. To je šesti most od Podgorice do Kolašina i na njega će se izlaziti iz tunela Vjeternik.

Skoro svi temelji stopa ovog mosta su završeni, a ukupno devet stubova biće izgrađeno krajem ove godine, nakon čega će se graditi kolovozna konstrukcija. Dužina traka je oko 240 metara, što je oko četvrtina dužine mosta Moračica, najdužeg objekta na trasi auto-puta Bar-Boljare.

Najviša stopa Suvovara ići će do 19,5 metara u visinu.

Most Zagrađe imaće šest stubova, a dužina njegove kolovozne konstrukcije biće oko 150 metara. “Jedna polovina mosta biće završena u ovoj, a druga u narednoj godini”, kaže Zuling.

Najviša stopa mosta Zagrađe je 24 metra. Ipak, najviše stope na sekciji tri imaće most Krkor, koji tek počinje da se gradi.

Kosman će savladati do maja naredne godine

Najzahtjevniji objekat na trećoj sekciji auto-puta Bar-Boljare je tunel Kosman, koji je ujedno i među tri najteža tunela za izgradnju na cijeloj prioritetnoj dionici, uz Vjeternik i Jabučki krš. Skoro cijelom dužinom Kosmana stijene su kategorije četiri i pet, što, kako pojašnjavaju u CRBC-u, znači da se radi o vrlo teškom tlu za probijanje.

U sve četiri cijevi tunela dnevno se napreduje po oko 2,5 metra.

“Svaki dan Kosman bude probijen po oko deset metara. Do sada je ovaj tunel ukupno probijen 2.838 metara, što je oko 60 odsto ukupne dužine. Vjerujemo da ćemo tlo kroz koje prolazi Kosman savladati u maju sljedeće godine”, ističe Zuling.

Osim što je među najzahtjevnijim, Kosman je i jedan od tri najduža tunela dionice SmokovacUvač-Mateševo, uz Vežisnik i Vjeternik. Lijeva cijev tunela duga je oko 2,7, a desna oko 2,5 kilometara.

Posljednji duži tunel kroz koji će putnici iz pravca Podgorice prolaziti na do kraja prioritetne dionice je Mala trava, čije su obje cijevi duge 1,9 kilometara.

“Do sada smo probili 2,7 kilometara tunela Mala trava, koji će biti probijen u februaru naredne godine”, naglašava Zuling, dodajući da očekuje da zimski uslovi neće omesti radove u tunelima.

“Mi smo već duboko ušli u sve tunele. Uticaj ocekujemo na sve objekte koje izvodimo na otvorenom mostove i otvorenu trasu, ali smo nastojali da se prirpemimo za to”, zaključuje Zuling.

Omiljene komšije među mještanima

Kinezi su danas omiljene komšije u lokalnoj zajednici, prije svega zbog društvenoodgovornog rada kompanije CRBC koja je, pored ostalog, sa 18.000 eura pomogla i rekonstrukciju Osnovne škole “Šćepan Đukić” u Lijevoj rijeci.

“Gradili smo pristupne puteve za mještane, doveli struju na određenim djelovima puteva. Imamo zaista dobar odnos sa mještanima, a jednom mjesečno naši zaposleni imaju i akciju čišćenja smeća sa puta, kako bismo pokazali našu posvećenost dobrobiti cijele zajednice”, priča Džu Zuling.