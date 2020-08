Turistički radnici žive od vikenda do vikenda

Turistički radnici Budve i Petrovca žive od vikenda do vikenda. Nadali su se otvaranju granica. Rusi i Srbi bi im popravili situaciju, ali kažu ništa od toga. Ostalo je malo vremena. U zadnjih pet dana prisutni su Bjelorusi, Ukrajinci, Poljaci, Mađari, ali sve je to 10 do 20 odsto u odnosu na prošlu godinu. Neki smatraju da je ova sezona propala i da se već sada treba okrenuti idućoj i pripremiti kvalitetnu ponudu. Na turoperatore i turističke agencije se više ne mogu osloniti, pitanje je i koliko će njih opstati. Ponavaljaju da ništa neće biti kao prije i da niko u svijetu ne zna šta će biti, piše Pobjeda.

Cijene mobilijara na plažama su od pet do šest eura, međutim radnim danima neke su prazne a neke popunjene do pola. Na moru samo jedan brodić vozi do Havaja. I on je počeo da saobraća tek u petak, inače potražnje nije bilo. Ostali stoje ,,parkirani“ već duže vrijeme. Vlasnici suvenirnica kažu da su oni bili prvi na ,,udaru“, niko im, kažu, ne ulazi.

Ugostitelj Krsto Niklanović, vlasnik restorana ,,Jadran“ pokazuje pazar od 27. jula na kojem stoji iznos od 5.094, a istog dana prošle godine bilo je 20.343 eura. Kaže da mu je gostiju 10 do 15 odsto u odnosu na prošlu godinu, vikendom 17 i da procjenjuje da je će ova sezona biti 93 odsto lošija od prošle.

“Daleko je reći da je to dobro. Oće li biti bolje niko ne zna. Počeli su neki stranci da dolaze iz Bjelorusije, Ukrajine, nešto Poljaka, ali kada se sve sabere to je ništa. Ne zavisi ništa od nas nego od drugih zemalja i kakve su situacije u okruženju. Bila je priča da ćemo imati posjetu Rusa, ali ništa od toga. Naši tradicionalni gosti su iz Srbije, ali ni od toga ništa, ne znamo hoće li ih biti. Koliko zavisi od nas toliko zavisi i od njih. Sada živimo od vikenda do vikenda, nikad ne znamo kako ćemo prometovati”, kaže Niklanović za Pobjedu.

Komentariše Vladin paket pomoći turizmu i kaže da se on svodi na 111 eura po radniku i da je to za njih veoma malo.

“Jedino se treba nadati stimulativnim kreditima. Ja srećom nemam kredita jer smo se pružali koliko možemo, nijesmo izigravali ne znam što. Lako je uzeti pare, ali treba ih vratiti. Treba dati grejs period dvije, tri godine sa smanjenom kamatom. Država mora da ulaže u nas da bi opstala”, tvrdi Niklanovoć.

O najavama smanjenja PDV-a ugostitelji bruje već godinama.

“Pošto sam stalno u nekim udruženjima, ,,brujimo“ godinama o smanjenju PDV. Za nas koji ,,pravimo“ više para treba da bude manji porez. Nije još ujednačen porez, hotelima sa pet zvjezidaca je manji. Treba odrediti i nama i njima iste poreze, a ne kao da živimo u drugoj državi. Kao da ja ne kupujem na isto mjesto robu za restoran”, ističe Niklanović.

Što se tiče iduće sezone kaže da će biti bolja za nekih 35 odsto ako sve bude kako treba, i nađe se vakcina.

“Mi smo avio-destinacija. Vrlo je teško se nadati nečemu dobrom, nadamo se da ćemo biti nešto malo bolji od ove godine ali će daleko biti od sezone 2019. i 2018. Treba biti objektivan i sagledati globalnu situaciju. Firme na zapadu bankrotiraju, a ti radnici su naši turisti koji treba da dođu. To je jedan lanac, ako se na 10 mjesta prekine gotovo je”, kaže Niklanović.

On dodaje da sada treba da se radi na promociji, i to ne na sajmovima jer su oni prevaziđeni. Sada se kaže sve radi elektronski.

Ovaj poznati ugostitelj kaže da sve ovo treba preživjeti, prvo zdravstveno pa onda ekonomski.

“Sitni kolačić treba svi da podijelimo, a ne neko da ima dosta a neko da nema ništa. U trgovačkim lancima svi su digli cijene, dajte i oni da se solidarišu, da banke budu te koje će nas stimulistati, jer ako mi nemamo prometa nemaju ni banke”, poručuje Niklanović.

Njegov brat Željko Niklanović koji ima ugostiteljski objekat “Paštrovića dvori” u selu Blizikuće na Svetom Stefanu kaže za Pobjedu da tek tamo nikoga nema i da u smještajnom dijelu ove godine nije imao nijednog gosta.

U restoranu ima ali vrlo malo.

“Ove godine sam napravio seosko domaćinstvo angažavao sam se da to imanje obradim. Počeo sam sa proizvodnjom maslinovog ulja, vina, rakija … međutim ove godine nećemo imati kome to da prodamo. Čak imamo u sklopu seoskog domaćinstva i smještaj, nijednog gosta još nijesmo imali i to što mi je bilo rezervisano sve je stornirano. Smatram da je ova sezona propala. Mi radimo da bismo održavali kondiciju. Imamo toliki broj zaposlenih da moramo tim ljudima da damo šansu da bi neku platu zaradili”, smatra on.

Ostao im je avgust, a po njegovim riječima ako bude ovako, šanse da se nešto napravi od sezone su minimalne.

“Septembar zavisi od vremena. Ako bude kišan preko vikenda nećemo imati ni domaćih gostiju tako da smo i tu hendikepirani. Za dogodine se treba pripremati. Pokrenuti turizam, baziran na čarter destinaciji, koji je jedan ogroman proces. Bio sam dugo direktor ,,Kompasa“ za Južni Jadran i organizovati jedan čarter iz inostranstva sa svim promocijama, cijenama ugovorima to je proces koji traje mjesec i po dana. Naša je šansa da organizujemo sljedeću sezonu i da razgovaramo sa avio-kompanijama za koje ne znamo hoće li uopšte raditi”, kazao je Željko

Niklanović dodajući da crnogorsko turističko tržište treba da formira cijene.

“Mi smo sve sveli na buking turizam, vjerujte nije to taj turizam. Sad su stavili 30 do 70 odsto akcija. Nema u turizmu akcija ima cjenovnik i kvalitet usluga. Imate poklone za djecu, nagradite nekog ko boravi 21 dan da mu date dva dana gratis ili izlete i to je to”, tvrdi mlađi Niklanović.

U hotelu Budva samo 14 gostiju. Direktor ovog objekta Mića Ivanović kaže da je popunjeno nešto oko 10 odsto.

“Kapacitet hotela je 160 ljudi, odnosno 81 soba. Prošle godine smo bili puni u ovo vrijeme, pa čak i u predsezoni”, kaže Ivanović.

I on kao i njegove kolege primjećuje da se pojavljuju strani gosti.

“Imamo rezervacije Bjelorusa i Ukrajinaca, ali još uvijek nijesu potvrđene. Očekuju da im njihova zemlja potvrdi da li kada se vrate trebaju da budu u karantinu. Očekujemo nekoliko dobrih dolazaka u narednom periodu”, uvjeren je Ivanović.

Hotel je bio otvoren cijelo vrijeme, a prve goste su primili 1. juna.

“Ove godine smo se bazirali na domaću klijentelu i dali dobar popust, više nego 50 odsto pa imamo nešto i domaćih gostiju vikendom pretežno, radnim danima manje. Učestvujemo u kampanji ,,Ljetuj doma“. Pratimo što će biti sa virusom i da budu neke države otvorene ka nama, recimo Velika Britanija, Izrael”, kazao je Ivanović.

Tvrdi da će se održati u smislu da budu otvoreni cijele godine i da zadrže radnike, a o zaradi ne razmišljaju.

“Zarade nema od kraja prošle sezone. Tako da iako bude gostiju u avgustu, septembru, oktobru nećemo moći da pokrijemo gubitke. Restoran nam radi sa 10 odsto u odnosu na prošlu godinu”, tvrdi Ivanović.

On procjenjuje da ako virus potraje odraziće se i na sljedeću godinu.

“Ako ga zaustavimo do kraja godine onda će sljedeća biti dobra”, smatra Ivanović.

Direktor restorana “Mocart“ u starom gradu Luka Vučković smatra da optimizma uvijek treba da bude.

“Radimo na 10 do 15 odsto od prošle godine. Za praznike smo radili 25 odsto, evidentno je malo povećanje turista. Ako budemo došli na nekih 30 odsto za avgust i septembar ja ću biti zadovoljan. Sad dolazi zima i treba znati kako ćemo se ,,izvući“ sa radnicima”, ističe Vučković.

Bili su kaže nedavno kod predsjednika Opštine Budva da se dogovore oko olakšica za zakup terase i oko odvoza smeća i kaže da su na dobrom putu da dobiju velike popuste što će im olakšati poslovanje.

“Sad ide treći paket mjera ujedno i samnjenje PDV pa ćemo vidjeti. Možda sada treba investirati u preduzeće, obnoviti baštu, kuhinju, srediti lokal za sljedeću godinu sa nekim malim kreditnim stopama i onda bi se moglo nekako. Samo da pokušamo da izvučemo zimu i sljedeća godina mora biti bolja. Svi pričaju o vakcini, da je skoro izvjesna. Kada ona krene moramo očekivati povećanu potražnju za Crnom Gorom jer je turizam grana koja se obnavlja. Nadam se i postsezoni koliko toliko. Ljudi su željni putovanja, željni su plaža vole da se kupaju”, kaže Vučković, smatrajući da je dobro što su hotelijeri spuštili cijene i donekle popunili Budvu domaćim gostima.

“Da nijesu spuštili cijene ne bi imali ni ovih 15 odsto. Dosta je restorana, a mi svi živimo od turista”, ističe Vučković.

“Pitanje je koliko je država spremna da pomogne jer su svi u problemu. Bili bi u mnogo boljoj poziciji da smo članica EU, ali dobro je da je država odlučila da smanji PDV. To će dosta da nam pomogne. Međutim, malo je na godinu dana, potrebno je makar na dvije godine, jer bi mogli do tada da se obnovimo”, mišljenja je Vučković.

Smatra da moraju da poboljšaju kvalitet ponude.

“Ne treba da se žalimo, budimo realni, stanje je takvo kakvo jeste. Nije sjajno, moramo da budemo solidarni i razumijemo jedni druge i mi državu i opštinu i oni nas. Mi smo partneri. Mislim da ćemo naći zajednički jezik da ovo preguramo”, kaže Vučković

Njegova je procjena da će turizam opstati, ali da će biti promjena.

“Naša je šansa da se okrenemo eko i zdravstvenom turizmu kao i rekreativnom jer imamo ogromne potencijale za to. I kongresni turizam bi mogao da bude značajan. Moramo da nudimo naše proizvode i naša autohtona jela i da zapošljavamo naše ljude. Da gradimo zdravu, čistu i sigurnu destinaciju”, poručio je na kraju Vučković.

Biće i boljih godina

Menadžer prodaje hotela “Rivijera” u Petrovcu Nemanja Kovačević ne procjenjuje da će se nešto promijeniti. Funckionišu sa vrlo malo gostiju i smatraju da će morati da zatvore već u septembru.

” Interesovanje je vrlo slabo. Dominantni su gosti iz Crne Gore koji su niske platežne moći. Biće i boljih godina. Počeli smo 17. juna a bilo je predviđeno da počnemo 22. marta. Trebali smo da zatvorimo hotel 5. novembra, a vjerovatno ćemo ove godine morati u septembru. Mislim da virus ne može tako lako iščeznuti, neizvjesnost je velika i ovo je veliki udar na džepove svih stanovnika svijeta. Neizvjesnost je najgori neprijatelj turizma. U kriznim situacijama svakako će luksuz prvi da trpi, a turističko putovanje je jedna vrsta luksuza tako da ne očekujemo neko poboljšanje u narednom periodu već, nažalost, konstantno loš turistički rad”, procjenjuje Kovačević.

Hotel “Rivijera” je, kaže bio poznat da se u ovom vremenu tražio krevet više, ali se sve izmijenilo.

“U strukturi naših gostiju za prošlu godinu su bili Rusi, Njemci, nešto Francuza, Italijana dok je crnogorskih gostiju bilo 0,3 odsto. Ove godine su dominantno domaći, po koji stranac ali vrlo slabo. Dali smo akcije do kraja sezone 35 eura po danu na bazi polupansiona, djeca od 6-12 godina popust 50 odsto, a djeca do šest godina gratis”, kaže Kovačević, ali i pored toga interesovanje je malo.

Mića Ivanović smatra da su u ovoj pandemiji najgore prošle turističke agencije i turoperatori koji, kaže, više i da ne postoje.

“Tu nema pravila, biće ih nešto ali će im princip rada biti potpuno drugačiji. Korona je potpuno promijenila turizam za 180 stepeni. Budva se promijenila, prvi put da ljudi sa sjevera mogu doći i vidjeti što mi to nudimo”, kaže Ivanović i smatra da će se hoteli zatvarati redom nakon 15. avgusta, a pogotovu veći hoteli koji neće moći više da izdrže.