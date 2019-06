Turski investitori: Na zanimaju nas budvanske političke igre

Turska kompanija Mia investments izazvala je proteklih dvadesetak dana interesovanje javnosti, nakon što je njen projekat Mia Budva, kao i donacija koju su ponudili, postao predmetom političkog prepucavanja u lokalnom parlamentu, pišu Viken novine.

Za osnivače i vlasnike Mia investments-a, turske biznismene na čelu sa Habipom Arikanom, posljednja dešavanja su bila neprijatno iznenađenje, budući da se radi o poznatoj i priznatoj internacionalnoj kompaniji koja gradi u 14 zemalja svijeta i koja ni u jednom detalju nije uradila ništa što je protiv zakona Crne Gore.

U razgovoru za Vikend novine, Arikan i njegov poslovni partner, inače najpoznatiji turski arhitekta Murat Kader, iznose detalje projekta, planove koje imaju u Budvi i Crnoj Gori, uz poruku da ne žele da ih iko stavlja u bilo kakav politički kontekst, jer su oni ugledni biznismeni internacionalnog ranga, koji rade samo u skladu sa zakonima.

“Građanima Budve želim da kažem sljedeće: Mi smo međunarodni investitori, nijesmo političari. Niko u našim porodicama nije u politici. Moja porodica, Arikan porodica, odavno je poznata u obrazovnom sektoru u Turskoj, svi u mojoj porodici otac, stric, ujak… su profesori. Početkom 60-ih prošlog vijeka počeli smo sa investicijama u obrazovanju. Arikan porodica ima više od 150 škola širom Turske, izdavačke kuće, Univerzitet, internacionalne škole… Kada odlučujemo da investiramo, kako u Turskoj, tako i bilo gdje drugo, uvijek predvidimo i donaciju, kao dokaz društveno odgovornog poslovanja. Odlučili smo da to, zajedno sa partnerima, uradimo i u Budvi i to još prije godinu i kao dokaz naše namjere potpisali protokol u kojem jasno piše da Mia investment želi da Budvi donira vrtić. Nema ništa u pozadini, niti skriveno. Uradili smo sve što radimo i u drugim zemljama u kojima investiramo obratili smo se Opštini, rekli što nam je namjera, a protokol je samo iskazivanje naše želje”, kaže turski biznismen Habip Arikan.

On ističe da Opština Budva nije ništa tražila, već da je to bila njihova ponuda i da im nije jasno kako se to odjednom donacija pojavljuje kao problem.

“Nešto što je naš poslovni imidž, što dolazi iz srca, predstavlja se tako kao da mi nešto skriveno radimo, da trgujemo, da nešto dobijamo u zamjenu, odnosno da kupujemo pravo da gradimo na zemljištu koje smo ranije kupili. To je nije tačno. Mi ne kupujemo prava, ona su napisana u crnogorskim zakonima, koje mi poštujemo. Ovo je poklon iz srca”, kaže Arikan.

Turski biznismen objašnjava da su firmu Mia investments u okviru koje se realizuje projekat Mia Budva osnovala tri poslovna partnera i prijatelja on , Murat Kader i Ozan Sener.

“Mia investments smo mi, nas tri partnera, dugogodišnja prijatelja, koji zajedno razvijamo biznis u svijetu. Jedan sam ja, drugi je Murat Kader, koji je najbolji arhitekta u Turskoj. Treći partner je Ozan Sener, njegova kompanija je čuvena “Sera group”, jedna od najvećih graditeljskih kompanija u Turskoj… Dakle, to je Mia investments, a ovdje smo došli zato što imate predivnu prirodu, predivne ljude, ali i zato što ovdje ima mnogo stranih investitora koji stoje iza Porto Montenegra, Porto Novog, Luštice, Dukljanskih vrtova… To nas je ohrabrilo, jer smo razumjeli da su strani investitori dobrodošli, kao što su dobrodošli u svakoj državi koja želi da se razvija i napreduje. Crna Gora mora još snažnije da otvori vrata investitorima. Jer, ovdje će, s obzirom na vaše zakone, doći da ulaže samo dobar i iskusni investitor”, ističe Arikan.

Imajući sve ovo u vidu, kao i nespornu činjenicu da Mia investment nije prekršila niti jedan crnogorski propis, da je donacija koju su ponudili Budvi dio njihovog poslovnog imidža, veoma ih je neprijatno iznenadilo kada su vidjeli da se njihova kompanija, projekat Mia Budva i donacija dječji vrtić dovode u vezu sa političarima, da postaju predmet političkog prepucavanja.

“Prvi moj kontakt sa budvanskom administracijom bio je u avgustu prošle godine, kada smo predali idejni projekat. Nijesmo ni znali do tada gdje je zgrada Opštine. Nama niko od političara nije trebao i ne treba. Mi smo poslovni ljudi koji poštuju zakone i pravila zemalja u koje investiraju. Legalno smo kupili zemljište od firme iz Londona “Safiro beach” i šokirani smo informacijama koje smo vidjeli u medijima i pokušaj e da nas povežu sa politikom. Razumijem da se političari, zbog raznih političkih interesa svađaju, to rade svuda u svijetu, dakle, mogu da budu u sukobu sa političkim protivnicima, ali ne mogu da budu u sukobu sa našim projektom. Mi smo poznati i priznati međunarodni investitori koji su u Crnoj Gori tri godine, koji su ispoštovali sve crnogorske zakone i znamo svoja prava i na lokalnom i na međunarodnom nivou”, ističe Murat.

U Mia investentu ne kriju da su razočarani odugovlačenjem sa donošenjem odluke o projektu koji, kako naglašavaju, nikako ne može biti sporan, jer ni u jednom segmentu nijesu prekršeni crnogorski zakoni, nije predviđen niti jedan metar kvadratni više od dozvoljenog, niti su prekršena pravila o spratnosti.

“Ne možete naći nijednu zemlju u svijetu u kojoj se na informaciju od lokalne uprave, posebno od glavnog gradskog arhitekte, čeka deset mjeseci. U Turskoj odgovor mora da se dobije u roku od 30 dana inače se ide na sud. Ali, nama nije namjera da od naše investicije pravimo problem. Hoćemo ovdje da ostanemo dugoročno, da živimo, radimo, ulažemo. Finalizovaćemo mi projekat Mia Budva, pa će građani Crne Gore, Opštine Budva vidjeti o čemu se radi, i koliko će ova investicija doprinijeti promociji vaše države, promociji Budve i koliko će značiti za lokalno stanovništvo koje će u tom novom objektu moći da se zaposle”, kaže turski biznismen Arikan, naglašavajući da koliko mu je poznato, glavni budvanski arhitekta nije našao zamjerku projektu.

Naglašava da projekat “Mia Budva” prati siluetu Budve, što se tiče visine, odnosno spratnosti. Detaljno objašnjava šta su sve uradili prije nego što su se odlučili da investiraju.

“Napravili smo naš idejni projekat početkom avgusta prošle godine, predali poznatoj svjetskoj kući Deloitte”, koja nas prati u svim našim investicijama, i kada smo dobili zeleno svijetlo, predali smo dokumentaciju opštini. Prošlo je 10 mjeseci od tada i još čekamo informaciju. Prije idejnog projekta dobro smo iščitali vaše zakone, a onda počeli da gledamo zemljišta. Kad smo se kupili zemljište okupili smo ekipu da pripremimo projekat. Pozvali smo planere, advokate, stručnjake Deloitta, kako bismo provjerili da li je zemljište na kojem hoćemo da gradimo opterećeno nekom hipotekom i da li postoji bilo kakva zakonska prepreka za gradnju. Nakon što smo dobili sve papire, odnosno kompletirali dokumentaciju, nakon što su nam dvije konsultantske kuće dale zeleno svijetlo, odlučili smo se da uđemo u ovu investiciju”, kaže Arikan.

Na pitanje da prokomentarišu polemiku koja se među budvanskim odbornicima pojavila oko spratnosti hotela, Arikan odgovara da su i u tom dijelu u potpunosti ispoštovali propise.

“Pitaju nas zašto podižete zgradu od 15 spratova, zašto ste blizu mora? To nijesu pitanja za ozbiljnog investitora, a mi to jesmo. Mi nijesmo pisali vaše zakone, ali smo ih pročitali i u skladu sa njima se ponašamo. Projekat hotela “Mia Budva”, ima dvije kule od po 15 spratova, u potpunosti je legalan i urađen samo na osnovu parametara iz planske dokumentacije koje nam je dostavilo Ministarstvo održivog razvoja kroz urbanističkotehničke uslove. Nijesmo projektovali ni kvadrat više od dozvoljenog nijesmo uradili ništa loše, niti pogrešno, i vrlo smo ponosni na svoju investiciju”, naglašava Arikan.

Sagovornici Vikend novina žele da crnogorska javnost zna da su veoma ozbiljna i i velika kompanija, kako u Turskoj tako i na međunarodnom nivou. Radimo projekte u 14 zemalja.

“Više od više od 700 projekata realizujemo u inostranstvu. Više od 40 miliona metara kvadratnih smo izgradili u tim državama. Gradili smo vile, rezidencije, aerodrome, hotele, oblakodere… Tih 40 miliona kvadratnih metara iskustva donijeli ovdje u Crnu Goru, u Budvu, kako bismo napravili nešto na tom zemljištu, kako za sebe tako i za Budvu”, kažu turski biznismeni.