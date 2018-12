U istoriji Crne Gore nikada se više nije ulagalo u putnu infrastrukturu. Prošle godine potrošeno je 47 miliona eura za puteve. U 2018. planirano da se potroši 44 miliona eura za putnu infrastrkturu, a zaključno sa oktobrom za tu namjenu je potrošeno 24 miliona, saopštio je ministar saobraćaja i pomorstva Osman Nurković.

“Najveći izazivi za mene kada sam došao na ovu funkciju bili su auto-put i Montenegro Airlines. Za kvakitet radova na auto-putu je nulta tolerancija. Ovo je najzahtjevnija dionica u Evropi. Neće se raditi kompletna petlja, nego pristupni put, završićemo vodosnabdijevanje duž cijele trase auto-puta. Trajno napajanje strujom je takođe važan segment ovog projekta. Pored auto-puta radimo na ostaloj mreži puteva. Od granice na sjeveru do juga”, rekao je on na današnjem radnom doručku sa novinarima kojima je predstavio rezultate rada njegovog resora u prethodne dvije godine.

Prema njegovim riječima za dvije godine rekonstruisano je gotovo 95 kilometara puteva.

“U istoriji Crne Gore nikada se više nije ulagalo u putnu infrastrukturu. Započećemo izgradnju bulevara od Jaza do Tivta, Podgorice do Danilovgrada”, istakao je on.

Nurković je posebno govoreći o auto putu saoptio da Vlada traži modalitete za nastavak gradnje auto-puta Bar-Boljare (druga dionica).

“Ozbiljno radimo na tom polju. Radi se studija opravdanosti za auto-put u ukupnoj dužini. Auto-put ima perspektivu i značajno će podstaći privredni rast. Evrospka unija nas kritikuje što smo ušli u dogovor sa Kinezima oko ove prve dionice, pa sam pozvao partnere iz EU da nam pomognu da se realizuje nastavak ovog projekta”, naglasio je on.

Dodao je da je u toku je realizacija 17 projekata na željeznici. U naredne tri godine uložiće se ukupno oko 130 miliona eura.

Vlada mora da prekine priču oko MA

Nurković je kazao da je Montenegro Airlines veliki izazov.

“Bilo je pitanje dana da li će prestati sa letenjem, ali smo odlučili da im pomognemo da funkcionišu. Uz sve dubioze koje su naslijeđene, ta kompanija je opstala. Ukupni prihodi ove kompanije u 2018. bicć oko 68 miliona eura”, naglasio je ministar saobraćaja.

On je istakao da MA tokom godine preveze jednu Crnu Goru.

“Bila bi šteta da se ta kompanija ugasi. Imali bismo velike posljedice ako bi se kompanija ugasila. Treba da uložimo napor da obavimo sanaciju te kompanje. Uspjeli smo da je racionalizujemo i nepotrebna trošenja zaustavimo. Imamo racionalno ponašanje i treba da Vlada donese najbolju odluku za budućnost kompaniije. Jedna opcija je da vlada sanira to preduzeće, ili da se privatizuje kompanija. Kupac neće kompaniju sa dubiozama, pa bi džava morala da uloži u sanaciju. Treća opcija je stečaj. Ovih dana se moraju donositi odluke o budućnosti te kompanije”, poručio je Nurković.

Ocijenio je da Vlada mora da prekine priču oko MA.

“Nimalo nije lako donijetu tu odluku, ali se neka odluka mora donijeti. Stečaj bi ostavio velike posljedice. Nije lako”, dodao je Nurković.

Koncesije za aerodrome: Najkorisniji projekat za državu

Nurković je ponovio da je davanje crnogorskih Aerodroma na koncesiju najkorisniji projekat za državu.

“Potrebno zanačajno ulaganje u aerodrome. Trenutno stanje ne zadovoljava potrebe jer imamo povećano interesovanje putnika za Crnu Goru. Mnogo nedostataka. Popraviti situaciju i proširiti kapacitete. To može uradiri neko ko ima novca i znanje. Koncesionar je dužan da investira 85 miliona najmanje u prve tri godine da se prošire kapaciteti aerodroma. Budući koncesiknar je u obavezi najmanje da uplati državi 100 miliona avansa, kao i da prihvati kolektivni ugovor da prihvati. Koncesionom aktom i ugovorom dali smo ozbiljne uslove koje mora da ispuni koncesionar”, tvrdi on.

Minsitar je najavio da očekuje da će Vlada usvojiti brzo usvojiti koncesioni akt.

“Mogli bi do septembra naredne godineda potpišemo ugovor o dodjeli koncesija. Važno je reći da u ovom postupku štitimo interese države”, poručio je on.

Pomorstvo

Crnogorski pomorci bili su nepravedno zapostavljeni, a naš najveći uspjeh je vraćanje pomoraca na bijelu listu.

“Pomorci su bili na margini. Država mora znatno više da im posveti pažnje. Potpisali smo sporazum sa Portugalijom, Holandijom tek treba, a planiramo da obnovimo sporazum sa Ukrajinom”, kazao je Nurković.

Ministar je poručio da se neće tolerisati kašnjenje radova Tehno puta, koji je angažovan na izgradnji bulevara kroz Donju Goricu.

“Vrlo je kompleksno i komplikovan taj cijeli postupak. Treba evidentirati te koji ne izvršavaju ugovorene obaveze. Pokušaćemo da sebe zaštitimo od takvih. Tehnoput radi kroz Donju Goricu,a radio je još neke saobraćajne pravce gdje je kasnio”, rekao je on.

Direktor Direkcije za saobraćaj Savo Parača rekao je da ne bi krstio priče dobre su i loše su, i dodao da nije bilo katastrofalnog kašnjenja.

“Ljudi se javljaju na javne tendere i počinju sa radovima. Sve te građevinske firme rade pod saobraćajem. Mi radove moramo izvoditi mašinama. Mnogo faktora utiče na kašnjenje. Nije to jednostavno kako mediji to predstavljaju”, istakao je Parača.

M.Dušević