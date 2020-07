U projekte na primorju uloženo 1,7 milijardi eura

Pandemija koronavirusa bitno je uticala na turističku sezonu Crne Gore, ali ne i na projekte koji se realizuju u sektoru turizma. Za 14 godina samostalnosti, renomirani investitori birali su Crnu Goru, kao prestižnu destinaciju u koju vrijedi ulagati. Situacija se ni danas nije promijenila. Naprotiv, znatno je bolja.

Pored svih ljepota i benefita koje nam je priroda dala, ulaskom u NATO, Ctna Gora je dodatno učvrstila bezbjednost, što u krajnjem znači i sigurnost investicija.

Prvi put investicije nijesu zaobišle ni sjever države, u koji se sve više ulaže.

RADOVI

Grade se rizorti, hoteli, marine, rekonstruišu tvrđave. Trenutno je aktivno deset gradilišta. Ministarstvo održivog razvoja i turizma, dostavilo je Vladi informaciju o stepenu napretka radova u ovoj godini, kao i visini utrošenih novčanih sredstava.

Kada su u pitanju projekti na primorju, ističe se da je od početka realizacije uloženo gotovo 1,7 milijardi eura. Posmatrano po opštinama, može se zaključiti da su se najviše investicione aktivnosti realizovale u opštini Tivat i to nešto više od milijardu eura, zatim u opštini Herceg Novi 643,5 miliona, u opštini Ulcinj 24,64 miliona i u opštini Budva 8,3 miliona eura.

PORTO MONTENEGRO

Jedan od projekata koji sigurno mijenja Crnu Goru je Porto Montenegro. Projekat predstavlja preuređenje nekadašnjeg mornaričko-tehničkog remontnog zavoda Tivat u visokokvalitetni nautičko-turistički rizort, a podrazumijeva izgradnju marine sa 850 vezova za jahte svih veličina, hotela sa pet zvjezdica, luksuznih stanova, restorana, barova, kafea, galerije, nautičkog muzeja i ostalih turističkih i komercijalnih sadržaja. Danas se na ovoj lokaciji nalazi luksuzni hotelsko-turistički kompleks prepoznatljiv po hotelskom brendu Regent i vodećoj marini luksuznih jahti na Mediteranu, od 455 vezova Porto Montenegro. Uskoro se očekuje gradnja hotela Boka Place vrijednosti 43,67 miliona. Porto Montenegro je projekat čija je investicija premašila ugovorenu visinu investicije od 450 miliona, pa je u dosadašnjem periodu u realizaciju projekta investirano 695 miliona.

PORTONOVI

Bivša vojna kasarna u Kumboru danas je luksuzni turistički rizort. Investicionim programom koji je sastavni dio Ugovora predviđeno je ukupno ulaganje od 258 eura miliona za prvih osam godina zakupa u izgradnju i razvoj turističkog kompleksa, u okviru koje će biti izgrađeni najluksuzniji hoteli i stambene jedinice, marina za superjahte, poslovni i zabavni sadržaji (spa i wellness centar), sale za konferencije i sastanke, brendirani ugostiteljski objekti i hotelska plaža, kao i ostali prateći sadržaji.

Posebnim ugovornim aranžmanom, u hotelskoturističkom kompleksu Portonovi, novim luksuznim hotelom upravljaće vrhunski svjetski operater “One & Only”. Završena je izgradnja Marine kapaciteta od 238 vezova. Ukupna planirana ulaganja u projekat iznosiće 969 miliona eura. Do 31. decembra 2019. godine u projekat je uloženo 614 miliona. U 2020. je predviđeno ulaganje od 46 miliona eura.

LUŠTICA BAY

Na 690 hektara zemljišta nadomak Tivta, kompanija Luštica Development razvija projekat izgradnje turističkog naselja Luštica Bay. Cjelokupan investicioni program, koji će biti realizovan podrazumijeva nastavak izgradnje naselja koje će sadržati sedam hotela (3.310 hotelskih soba, 60 odsto kapaciteta sa pet i više zvjezdica), 1.250 rezidencijalnih jedinica (uključujući vile i apartmane), Talaso centar, dvije marine sa vezovima i pratećim sadržajima, golf teren sa 18 rupa otvoren preko cijele godine, konferencijski centar i sadržaje za svakodnevne potrebe otvorene tokom cijele godine uključujući prodavnice, restorane, osnovnu školu, zdravstvene objekte. U avgustu 2018. svečano je otvoren The Chedi hotel sa pet zvjezdica i 111 smještajnih jedinica, kao i marina čiji je trenutni kapacitet 85 vezova. Planom aktivnosti investitora za drugu polovinu 2020. predviđen je početak izgradnje novog hotela sa pet zvjezdica. Ukupna planirana investicija iznosiće 1,1 milijardu eura, a do sada je uloženo 254 miliona eura. Gotovo 30 miliona biće investirano do kraja godine.

PLAVI HORIZONTI

Kompanija Qatari Diar u aprilu 2013. godine zaključila je Ugovor o zakupu, odnosno korišćenju plaže Pržno u Tivtu na period od 30 godina. Plan je da se izgradi prestižni turistički rizort, čija izgradnja uveliko kasni, mahom zbog neriješenih imovinskopravnih odnosa. Ipak, Qatari Diar nije odustao od projekta. Prema informacijama dobijenim od investitora, u projekat je do sada uloženo 71 milion eura, od čega u od januara od juna 2020. milion i po. Po najavama investitora, u narednom periodu se očekuje intenziviranje aktivnosti na realizaciji projekta. Projekat je vrijedan 250 miliona eura.

MAMULA

U toku je i rekonstrukcija tvrđave Mamula u jedinstveni hotel muzejskog karaktera, kategorije pet zvjezdica i kapaciteta 34 hotelske sobe, ugostiteljskim objektima, spomen-sobom, sportskim, edukativnim i pratećim sadržajima, a sve u skladu sa konzervatorskim uslovima. Visina ugovorene investicije sa kompanijom Orascom je 15 miliona, a Investicionim programom je predviđeno da će do 200 radnih mjesta biti direktno i indirektno otvoreno tokom rada rizorta, odnosno da će projekat tokom prvih 10 godina država prihodovati 7,5 miliona po osnovu kombinovanih prihoda, ne računajući zakupninu. Radovi su u toku i do sada je uloženo o sam miliona eura, a do kraja godine će investirati još pet miliona.

KRALJIČINA PLAŽA

Kompanija Adriatic properties počela je da gradi kompleks koji obuhvata hotele Kraljičina plaža, Sveti Stefan i Miločer, u koje će uložiti ne manje od 110 miliona. U skladu sa Ugovorom o dugoročnom zakupu hotela „Kraljičina plaža”, ugovorena je izgradnja hotela Kraljičina plaža sa kompanijom Adriatic Properties kategorije pet zvjezdica, kapaciteta 126 smještajnih jedinica. Planirana investicija u izgradnju hotela je 73 miliona. Do sada je u projekat uloženo oko osam miliona eura, a do kraja godine će biti još sedam miliona investirano.

HTP ULCINJSKA RIVIJERA

Ugovor o davanju u dugoročni zakup kompleksa HTP Ulcinjska rivijera potpisan je sa Konzorcijumom Karisma Hotels Adriatic Montenegro. Ukupna ugovorena vrijednost investicije iznosi 31,83 miliona kroz rekonstrukciju i adaptaciju hotela Olympic i Bellevue sa depadansima i izgradnju pratećih sadržaja (bazeni, sportski tereni, ugostiteljski sadržaji). Oko 24 miliona su do sada uložena u ovaj projekat koji se realizuje u skladu sa planom.

MONTEROSE

Konzorcijum Northstar iz Podgorice i Equest Capital LimitedJersey (Velika Britanija) su se obavezali da će 80 miliona minimalno uložiti u projekat na Rosama, kao i da će kasnije uložiti dodatnih 130 miliona eura. Rizort Ritz Carlton Montenegro će biti hotel od 300 jedinica, mješovitog modela poslovanja sa 120 hotelskih jedinica i 180 apartmana. Očekuje se da prva faza projekta, u kojoj će biti izgrađen hotel, 113 apartmana i 13 vila te četiri restorana, bude završena na ljeto 2023. godine. Prema podacima dobijenim od investitora u projekat je od početka realizacije uloženo 21,4 miliona, a do kraja godine će još četiri miliona eura.

KOLAŠIN 1600

U podnožju Bjelasice gradiće se turistički kompleks. Prvo će biti izgrađen hotel “K16” sa kondo modelom poslovanja. Početak radova planiran je ovoga ljeta, a zakupac (“Gener 2 Shpk” iz Albanije i “Skiresort Kolašin 1600” iz Crne Gore), ima ugovorni rok da do 17. decembra izradi i revidira tehničku dokumentaciju. U ovoj godini je investirano nešto više od pola miliona eura, a plan je da se do kraja godine investira ukupno 1,2 miliona eura. Do sada u projekat je uloženo nepunih 900.000 eura

“THE CHEDI” I NA ŽABLJAKU

Bivši vojno-turistički kompleks “Mediteran” na Žabljaku, konačno će dobiti novo ruho. Zemljište je na 30 godina zakupio konzorcijum CG SKI koji čine privredna društva CG SKI i Baltic International Trading LTD i Estonije. Investicionim programom, odnosno Biznis planom, koji su sastavni dio Ugovora o zakupu, predviđena je izgradnja ekskluzivnog, ekološki održivog turističkog kompleksa kategorije pet zvjezdica.

U toku su radovi na uklanjanju postojećih objekata nekadašnjeg kompleksa. U planu je početak prve faze izvođenja zemljanih i grubih građevinskih radova na izgradnji centralnog objekta Hotela The Chedi (projektovana vrijednost ulaganja do kraja godine 700.000 eura). Do kraja godine biće uloženo 1,3 miliona eura, od ukupno predviđenih 5,5 miliona.