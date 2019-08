Veliki broj turista se vraća Baru

Turistička organizacija Bar već dugi niz godina radi anketu turista na teritoriji Opštine Bar, a nedavno su prezentovali preliminarne rezultate za jul, koji su pokazali da se veliki broj turista vraća ovom gradu.

Od ove godine po prvi put se istraživanje sprovodi po metodologiji poznatih TOMAS istraživanja, koju je Institut za turizam Hrvatske prilagodio realnim potrebama na tržištu. Istraživanje se sprovodi od juna do septembra.

Najveći broj turista koji su posjetili Bar tokom jula su starosne dobi od 26 do 35 godina (35,4 odsto) i od 36 do 45 godina (35,6 odsto). Svaki deseti turista je stariji od 56 godina. Ovi podaci govore da tokom jula Bar posjećuju uglavnom turisti mlađe starosne dobi.

Kada je u pitanju vrsta smještaja, uglavnom su izabrali privatni smještaj (79,7 odsto) i hotele (15, odsto).

Više od polovine turista ima diplomu fakulteta (56,3 odsto), a diplomu srednje škole ima skoro svaki treći gost (28,7 odsto). Najveći broj dolazi iz domaćinstava čija su mjesečna primanja od 501 do 1000 eura (30,9 odsto), zatim slijede oni čija su primanja od 1001 do 1500 eura (19,8 odsto), od 2001 do 2500 eura (13 odsto), od 1501 do 2000 eura (12,7 odsto)…

Podaci pokazuju da su gosti koji posjećuju Bar u julu vjerni gosti. Najveći broj njih (35,2 odsto) je bio tri do pet puta. Bar tokom jula posjećuju uglavnom porodice sa djecom (44,3 odsto), ali i oni koji dolaze sa partnerom (36,2 odsto). Svaki deseti gost je u Baru sa poznanicima ili prijateljima.

Glavni motiv dolaska je i dalje pasivni odmor i opuštanje (80,1 odsto), slijede zabava (48,8 odsto), nova iskustva i doživljaji (27,5 odsto), uživanje u jelu i piću, gastronomija (24,1 odsto), posjeta rodbini i prijateljima (17,6 odsto), upoznavanje prirodnih ljepota (14,4 odsto)…

Prilikom informisanja o destinaciji uglavnom su se koristili internetom (42,2 odsto), iskustvima iz ranijih posjeta (42,1 odsto), a veoma važna je bila i preporuka rodbine ili prijatelja (41,6 odsto). Na internetu su najviše posjećivali društvene mreže (27,7 odsto) i vebsajtove online turističkih agencija (24,5 odsto). Na društvenim mrežama prednjači Facebook (63,3 odsto), Instragram (45,2 odsto) i Tripadvisor (37,2 odsto).

Svaki drugi gost je u Bar doputovao automobilom (50,3 odtso), svaki treći avionom (31,6 odsto), a svaki deseti autobusom (10,7 odsto). Unaprijed su uglavnom rezervisali smještaj (90,6 odsto) ili prevoz (33 odsto).

Od aktivnosti kojima se bave u destinaciji se izdvajaju: plivanje/kupanje (99,4 odsto), odlasci u restorane/uživanje u dobroj hrani (97,2 odsto), kupovina/šoping (85 odsto), posjećivanje lokalnih manifestacija priredbi i koncerata (82,9 odsto), razgledanje znamenitosti/posjećivanje galerija/muzeja/izložbi (76,7 odsto) i dr.

Kada je u pitanju potrošnja, ona tokom jula po osobi po putovanju iznosi ukupno 344,2 eura. Najveći dio potrošnje se odnosi na smještaj (91,6 eura), troškove prevoza u dolasku i povratku (67,5 eura), troškove za hranu i piće u ugostiteljskim objektima (58,5 eura). Troškovi za hranu, piće i duvan u trgovinama su iznosili 35,7 eura.

Turisti su u Baru uglavnom zadovoljni turističkom ponudom. Ponudu su ocijenjivali od 1 (odlično) do 5 (vrlo loše).

Od elemenata sa kojima su posebno zadovoljni izdvajaju se ljubaznost osoblja u smještajnom objektu (1,22), kvalitet hrane u smještajnom objektu (1,23), komfor smještaja (1,29), kvalitet usluga u smještajnom objektu (1,30), gostoljubivost lokalnog stanovništva (1,30), ljepota prirode i kraja (1,31), lična sigurnost (1,43), slikovitost i uređenost mjesta (1,44) i dr.

Nešto slabije je ocijenjena opremljenost puteva (2,11), organizacija saobraćaja (2,08), ponuda za djecu (2,07), mogućnosti za kupovinu (2,04), međutim i kod ovih elemenata veći je broj onih koji su zadovoljni ponudom od onih koji to nisu.

“Naši gosti (95,7 odsto njih) će svojim rođacima i prijateljima preporučiti da posjete Bar, što je zaista značajno, s obzirom da se veliki broj turista prilikom informisanja o Baru upravo oslanja na ove preporuke. Još veći procenat njih (98,6 odsto) je izjavilo da će sigurno ili možda opet izabrati Bar kao destinaciju za odmor”, zaključuje se u izvještaju TO Bar.