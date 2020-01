Vožnja fijakerom zamijenila spust skijama

Ono što u ovom trenutku jedino nedostaje gradu na Tari jesu sniježne padavine. Na skijalištima nema dovoljno sniježnog pokrivača za bezbjedno skijanje, ali zato planina vrvi od mališana koji uživaju u sankanju, druženju i igranju na snijegu.

Sankanje i prvi koraci na skijama trenutno su ono što zaokuplja najveću pažnju posjetilaca, kao i panoramska vožnja žičarom, gdje turisti uživaju u pogledu na okolne planine. Dok su veliki hoteli bili u potpunosti popunjeni, vlasnici privatnog smještaja nijesu bili zadovoljni jer upravo nedostatak snijega donio je i otkazivanje mnogobrojnih rezervacija i to u oči same Nove godine. Iako je više nego spremno dočekana zimska turistička sezona, nedostatak sniježnog pokrivača pokvario je čaroliju koja je počela sa praznicima u gradu na Tari.

Kako je kazao direktor skicentra Kolašin 1600 Saša Jeknić, u potpunosti su zadovoljni dosadašnjom posjetom imajući u vidu nedostatak sniježnog pokrivača za bezbjedno skijanje.

“U funkciji su staze za početnike, odnosno bebi lift, i dosadašnjom posjetom u potpunosti možemo biti zadovoljni. Nedostatak snijega nije problem samo na našim planinama, već i u okruženju. Nastojimo da na neki drugi način to nadomjestimo, tako da smo za sve naše posjetioce maksimalno napravili ugođaj u našem restoranu “Troglava” gdje gosti uživaju u degustaciji proizvoda sa ovog podneblja i sa terase posmatraju kako se uče prvi koraci na skijama. Neizostavna je i staza za sankanje, koja ovih dana vri od najmlađih naših drugara, čiji smijeh odzvanja planinom, pa je tako sve podređeno upravo njima. Svakako je najatraktivnija panoramska vožnja šestosjedom, gdje gosti tokom ovih sunčanih dana uživaju sa vrha T roglave u veličanstvenom pogledu na okolne planine”, rekao je Jeknić.

Direktor TO Kolašin Aleksandar Vlahović osvrnuo se na proteklu godinu, koja je bila veoma uspješna i pored mnogih ograničavajućih faktora.

“Tokom protekle godine u Kolašinu smo organizovali ili podržali veliki broj kulturnih, sportskih i zabavnih manifestacija na zadovoljstvo turista i građana Kolašina. Urađen je kompletno novi promotivni materijal katalog registrovanog smještaja, turistički vodič o Kolašinu na 40 strana, flajeri na njemačkom i engleskom jeziku, promotivni zimski i ljetnji video-spot, u kojima su objedinjene sve aktivnosti koje se organizuju u Kolašinu, novi vebsajt Turističke organizacije, koji objedinjuje sve informacije o našem gradu”, naveo je on.

Radilo se i na promociji grada, tako da je turistička ponuda Kolašina predstavljena širom regiona, a bitno je istaći da će TO Kolašin ponudu predstaviti na međunarodnom sajmu turizma CMT u Štutgartu u periodu od 11. do 19. januara. U pitanju je sajam aktivnog odmora, na kojem je Crna Gora zemlja partner.

“Aktivni odmor je ono zbog čega najveći broj turista i posjećuje Kolašin, tako da sam siguran da će promocija ove ponude imati dugoročne pozitivne efekte za naš grad”, najavio je Vlahović.

Otvaranjem klizališta na glavnom gradskom trgu grad je ove godine dobio dodatnu atrakciju namijenjenu kako turistima, tako i mještanima.

“Klizalište prati i Božićni bazar, koji smo uz podršku Opštine organizovali sa firmom Swiss R Montenegro. Posjetioci će tu moći da kupe suvenire, proizvode domaće radinosti, uživaju u ponudi gastro kućica, dok se klizaju zagrijaće se uz kuvano vino ili piće po njihovom izboru, a tu je dosta poslastica, kao i priganice koje se spremaju na licu mjesta. Kako bismo uticali na smanjenje gužvi prema ski-centrima, a i na veće zadovoljstvo svih posjetilaca i građana Kolašina, Turistička organizacija je organizovala autobuski prevoz od centra grada do skicentara Kolašin 1600 i Kolašin 1450, uz dva polaska i dva povratka radnim danima, a tri polaska i tri povratka radnim danima, po unaprijed utvrđenom rasporedu i simboličnu cijenu karte od jednog eura po pravcu”, naglasio je Vlahović.

Jasmina Salihović, biznismenka iz Švajcarske, koja je otvaranjem Božičnog bazara dodala tu ključnu notu u turističkoj ponudi grada na Tari, otišla je i korak dalje, pa je uoči Nove godine u glavnoj Sibirskoj ulici otorila i Vinoteku.

“Ovdje se nakon skijanja možete ugrijati raznim Plantažinim vinima, ‘šorumom’ takođe od raznih vrsta vina, uživati u crnogorskoj hrani pršuti, siru i zasladiti domaćim kolačem. Možete kod nas napraviti i poklon za vaše drage osobe, ili na licu mjesta otvoriti i probati vino po želji. Takođe je i namještaj u Vinoteci poseban, baš kakav treba za ovakav ambijent. Naravno da sam zadovoljna posjetom, pa to je mjesto gdje se samo prijateljstvo i ljubav šire”, naglasila je Jasmina.

Međutim, u cijeloj priči samo su vlasnici privatnog smještaja ostali nezadovoljni početkom godine. Nedostatak sniježnog pokrivača natjerao je po svoj prilici goste na otkazivanje rezervacija. Tako je bilo i u privatnom smještaju “Kuća Dragovića”. Oni su jedni od rijetkih koji pored smještaja nude i organsku zdravu hranu sa svog imanja. U ponudi su jahanje konja i vožnja fijakerom.

“Šta reći još osim da je nedostatak snijega napravio dosta problema turističkim radnicima koji izdaju privatni smještaj. Mi nijesmo u mogućnosti da za rezervacije uzimamo avans, kao možda neki veći hoteli, pa su gosti uoči same Nove godine počeli da otkazuju rezervacije. Baš je grupa Albanaca to kod nas učinila. Pored smještaja našim gostima nudimo i domaću hranu spremljenu na našem imanju. To su pršuta i meso od posebne vrste svinja mangulica i vijetnamske svinje, koje su bez holesterola, domaći lisnati sir, stari sir, kajmak, kukuruza, palačinke i još mnogo toga. Takođe, gostima je na raspolaganju i naša ergela od 10 konja i jedini smo koji i u zimskom periodu imamo jahačke ture. Dnevna tura košta 40 eura, a tura do sat 15 eura. Vožnja fijakerom 10 minuta po osobi je pet eura”, rekla je Bobana Dragović.