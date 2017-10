Završeni svi stubovi najvećeg mosta na prostoru bivše Jugoslavije

Završeni su radovi na izlivanju stubova najvećeg mosta na prioritetnoj dionici autoputa Bar – Boljare, a gradilište je danas obišao ministar saobraćaja i pomorstva Osman Nurković i Hei Shiqiang, izvršni direktor CRBC za Crnu Goru. Most Moračica biće dug skoro kilometar, spajaće dolinu rijeke Morače i prelaziti na suprotno brdo, a most će nositi pet stubova od kojih će najveći biti 161 metar. Poduhvat ovakvih razmjera nije radio niko u regionu. Ovo će biti najviši most na prostoru bivše Jugoslavije.

“Danas duž cijele trase imamo izvođene radova u pravom smislu te riječi. Od ukupno 16 tunela radovi na iskopu i primarnoj i sekunadrnoh podgradi se izvode na 15 tunela, na kojima je ukupna dužina iskopa preko 55 odsto. Pored probijenog tunela Jabučki krš i Klopot, do kraj ove godine očekuje se probijanje i tunela Vilac i Mrke. Na samoj trasi autoputa, bez priključnih rampi petlji i nadvožnjaka je planirano 20 mostova, ukupne dužine 6,122 kilometra. Radovi se intenzivno izvode na 11 mostova”, kazao je Nurković.

Radovi se izvode na otvorenoj trasi, kao i na potpirnim zidovima i propustima.

“Na jednom od najzahtijevnijih objekata, mostu Moračica, radovi se odvijaju u skladu sa planiranom dinamikom izvođača. Most Moračica ima pet stubova i dva oporca. Dužina mosta je 960 metara, a ukupna širina 23.40 metara. Visina najvisočijeg stuba iznosi 180 metara, zajedno sa temljem i konstrukcijom, odnosno visina samog stuba iznosi 161,5 metara. Maksimalni raspon među stubovima je 190 metara. Danas sa zadovoljstvom mogu da izjavim da su svi stubovi mosta Moračica završeni“, izjavio je Nurković.

<<<CdM na gradilištu: Moračica će biti najviši most na prostoru bivše Jugoslavije<<<

Pomenuo je i finansijkske parametre, pa je u ovoj godini CRBC izveo radove u iznosu od 127 miliona eura.

“S obzirom da do kraj godine očekujemo ispostavljanje još dvije situacije, kao i činjenicu da je postignuto da se dnevno izvode radovi u iznosu od jedan miliona eura, sa pravom možemo reći da će se do kraja godine ostvariti potrošnja projektovanog budžeta za ovu godinu,180 miliona eura”, ističe on.

Pored CRBC na projektu je angažovano 97 preduzeće.

“Od ovog broja, 80 preduzeća je iz Crne Gore. Prema posljednjim podacima ukupno je na gradnji autoputa angažovano preko 3,2 hiljade radnika, od čega domaćih radnika 1.183“, naglašava Nurković.

Detaljnim prostornim planom autoputa Bar – Boljare definisana je etapna realizacija projekta autoputa Bar-Boljare.

Dionica Smokovac – Mateševo dužine cca 41 km, definisana je kao I etapa realizacije projekta autoputa Bar-Boljare i počinje nakon petlje Smokovac i prostire se do lokacije Mateševa.

Petlja Smokovac je sastavni dio dionice Farmaci – Smokovac, koja je Detaljnim prostornim planom autoputa Bar – Boljare definisana kao II etapa realizacije.

Projektnim zadatkom za izradu Glavnog projekta je planirano da se petlja projektuje fazno, da bi da se kroz I fazu omogućilo kvalitetno rješenje priključka na ovu dionicu autoputa Bar-Boljare, do usvajanja Detaljnog prostornog plana Jadransko-jonskog autoputa, odnosno do donošenja konačne finalne odluke o trasi Jadransko-jonskog autoputa i nastavka realizacije autoputa Bar-Boljare kroz dionicu Farmaci – Smokovac.

Slađana Đukanović