Zaživjela regionalna planinarska staza: Mokra Gora ljepotica Balkana

Nova regionalna planinarska staza koja se proteže preko planine Mokra Gora iz Crne Gore, preko Kosova do Srbije otvorena je 7. juna u Zubinom Potoku. Stazu je pripremio Institut za teritorijalni ekonomski razvoj InTER uz pomoć programa bespovratnih finansijskih sredstava namijenjenih turizmu, koje sprovodi Vijeće za regionalnu saradnju, a finansira Evropska unija.

Kako je saopšteno iz vijeća, u okviru nove staze Mokra Gora je brendirana kao ljepotica Balkana.

„Staza na Mokroj Gori je dobrodošao dodatak ponudi avanturističkog turizma Zapadnog Balkana i Via Dinarice. Iako nije dio Dinarida, Mokra Gora je povezana sa Dinaridima u Crnoj Gori i prostire se na oko 100 kilometara u pravcu sjevera, vodeći posjetioce u unutrašnjost. Već postojeća atrakcija avanturističkog turizma, Via Ferrata, sada je na stazi Mokre Gore što joj daje dodatnu draž“, rekla je Snježana Derviškadić, vođa projektnog tima za razvoj i promociju turizma pri Vijeću za regionalnu saradnju.

Nova staza je rezultat opsežne regionalne saradnje. U pripremi staze InTER se udružio sa Opštinom Tutin, Regionalnom razvojnom agencijom Sandžaka, nevladinom organizacijom Marimangat e Pejës iz Peći i planinarskim klubom Ahmica iz Rožaja. Zajedno su mapirali stazu, izvršili GPS praćenje, postavili signalizaciju i informativne table, pripremili jednodnevne planove puta i već realizovali prvo studijsko putovanje duž te staze.

Direktor InTER-a Dragiša Mijačić ističe da je, kao neko ko je iz Zubinog Potoka, uvijek bio zaljubljen u Mokru Goru.

“Sa razvijanjem sadržaja avanturističkog turizma na ovoj prelijepoj planini počeli smo prije nekog vremena, uključujući i Via Ferrata Berim, jednu od najatraktivnijih u Evropi. Međutim, razvoj staze koja se povezuje na Via Dinaricu i uvrštavanje Mokre Gore kao dijela ove mega staze pomoći će nam da je bolje promovišemo kako na regionalnom, tako i na stranim tržištima, kao i da dovedemo više posjetilaca na ovaj dio Balkana,“ rekao je Mijačić, poručujući da je posebno ponosan na činjenicu da su svi saradnici koji su radili na pripremi staze, bez obzira na to da li iz Rožaja, Peći, Istoka, Zubinog Potoka ili Tutina, uvidjeli korist koju će ona imati za lokalne zajednice i mislili isto u vezi pretvaranja Mokre Gore u nešto više, u prepoznatljiv brend prave ljepotice Balkana.