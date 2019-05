ŽICG stanje kolosijeka godinama nije adekvatno kontrolisala

Predstavnici Željezničke infrastrukture (ŽICG) godinama su se neodgovorno odnosili prema bezbjednosti putnika koji za prevoz koriste vozove. Geometrija kolosijeka godinama nije adekvatno kontrolisana. To se može zaključiti na osnovu podataka iznijetih u izvještaju o realizaciji Programa izgradnje, održavanja, rekonstrukcije i modernizacije željezničke infrastrukture za 2018. godinu, koji je Vlada usvojila na prošloj sjednici, piše Dan.

“U Programu za 2018. godinu predviđeno je bilo snimanje geometrijskog stanja kolosijeka mjernim kolima dva puta godišnje (proljećno i jesenje snimanje). Navedeno snimanje predstavlja osnov za mašinsko regulisanje kolosijeka i preduzimanje ostalih radova na kolosijeku. Željeznička infrastruktura ne raspolaže mjernim kolima, čija kupovina nije isplativa zbog visoke cijene, malog angažovanja tokom godine (najviše do tri puta) i male željezničke mreže u Crnoj Gori (330 km), pa se svake godine raspisuje tender i angažuju mjerna kola za snimanje stanja kolosijeka iz neposrednog okruženja (Srbija i Hrvatska). Nakon neuspjelih tendera u poslednjih pet godina zbog kvara mjernih kola u okruženju, nezainteresovanosti ponuđača i ponuđene cijene, u novembru 2017. godine vršena je kontrola stanja kolosijeka mjernim kolima iz Srbije na sva tri pravca pruge u Crnoj Gori”, piše, između ostalog, u izvještaju proslijeđenom Vladi.

Dodaju da je zbog problema sa angažovanjem mjernih kola Željeznička infrastruktura krajem 2017. godine krenula u nabavku mjernih uređaja iz Francuske sa elektronskim zapisom koji se ručno pokreću prugom i koji zamjenjuju mjerna kola.

“Oprema snima sve parametre kolosijeka kao i mjerna kola, izuzev stabilnosti kolosijeka. Isporuka ove opreme je bila u aprilu 2018. godine i izvršena je obuka zaposlenih koji će raditi na opsluživanju ovih mjernih uređaja”, navodi se u izvještaju. Upravo nedostatak mjerenja parametara kolosijeka sa mjernim kolima jedan je od problema na koji posebno treba obratiti pažnju zbog eventualnih posledica po bezbjednost saobraćaja vozovima.

Te informacije potvrdio je za Dan i Milisav Dragojević iz nevladine organizacije Centar za željeznička istraživanja.

“Stabilan kolosijek obezbjeđuje stabilnu i bezbjednu vožnju voza. Propisani su parametri koliko je dozvoljeno odstupanje vezano za geometriju kolosijeka i profil točkova na voznim sredstvima. Ti parametri moraju se provjeravati jedanput mjesečno. Po meni je velika greška što se nijesu obezbijedila mjerna kola, jer znam da su u okruženju korišćena. To je skupa oprema, ali je sa aspekta bezbjednosti saobraćaja vozova neophodna”, rekao je Dragojević.

Istakao je da su obavezni da redovno vrše mjerenja parametara kolosijeka.

“Taj posao obavljaju lica koja su za to stručna sa odgovarajućim sertifikatima. Ipak, nisu isti uslovi kad se to vrši sa mjernim kolima i kad se to radi ručno, jer se mjernim kolima vrši simulacija kretanja voza i ti parametri su apsolutno tačni i mjerodavni za postupanje. To ne znači da izražavam bilo kakvu sumnju u odgovoran rad šefova pružnih dionica, u čijoj je nadležnosti mjerenje parametara pruge, ali je uvijek moguć propust ili greška, a mjerna kola to ne dozvoljavaju”, zaključio je Dragojević.