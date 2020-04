Institute for Public Health confirms five new cases of coronavirus

According to the latest data of the Institute for Public Health, another five cases of coronavirus have been confirmed. There are currently 288 infected persons, New cases are from Ulcinj (3), Podgorica (1) and Plav (1).

“Except for the patient from Plav, who has been admitted to hospital in Berane, other patients are contacts of previously known cases”, Institute reports.

Number of cases by municipalities:

Podgorica: 153

Tuzi: 36

Nikšić: 32

Bar: 23

Ulcinj: 14

Andrijevica: 7

Bijelo Polje: 6

Herceg Novi: 6

Budva: 4

Danilovgrad: 3

Tivat: 3

Plav: 1

Od jučerašnjeg presjeka u 17:00 pa jutros do 08:00h, laboratorije Instituta su završile analizu 158 uzorka među kojima je otkriveno pet novih slučajeva infekcije novim koronavirusom.

Radi se o pacijentima iz Ulcinja (3), Podgorice (1) i Plava (1). — Institut za javno zdravlje Crne Gore (@ijzcg) April 15, 2020

Slučajevi po opštinama su:

Podgorica: 153

Tuzi: 36

Nikšić: 32

Bar: 23

Ulcinj: 14

Andrijevica: 7

Bijelo Polje: 6

Herceg Novi: 6

Budva: 4

Danilovgrad: 3

Tivat: 3

Plav: 1 — Institut za javno zdravlje Crne Gore (@ijzcg) April 15, 2020

