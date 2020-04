Institute for Public Health reports four new coronavirus cases

Another 33 samples have been analyzed and four of them were positive. Two persons are from Podgorica, one in Nikšić and Danilovgrad, Institute for Public Health said.

“Three infected persons are contacts of previous cases. We are still searching for the source of infection of one person”, they said.

Number of infected persons by municipalities:

Podgorica: 63

Tuzi: 34

Bar: 10

Ulcinj: 9

Andrijevica: 7

Bijelo Polje: 6

Budva: 4

Herceg Novi: 4

Nikšić: 3

Tivat: 2

Danilovgrad: 2

Od današnjeg presjeka u 08:00 pa do 18:00 časova analizirana su 33 uzorka od kojih su 4 bili pozitivni na novi koronavirus. Novooboljeli su registrovani u Podgorici (2), Nikšiću (1) i Danilovgradu (1). — Institut za javno zdravlje Crne Gore (@ijzcg) April 2, 2020